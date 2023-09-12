ሳንታ ክሩዝ ቀላል ክብደት ያለው eMTB: The Heckler SLን ይፋ አደረገ

ሳንታ ክሩዝ በፋዙአ ራይድ 60 ሞተር እና በ430 ዋh ባትሪ የሚሰራው ሄክለር ኤስኤል፣ ቀላል ክብደት ያለው eMTB በመጨመር የኤሌትሪክ ብስክሌቶችን አሰላለፉ። በአንጻራዊ ቀላል ስርዓት, የብስክሌቱ ክብደት በዝቅተኛ የ 40 ፓውንድ ክልል ውስጥ ይቀመጣል. የፍሬም ዲዛይኑ ከሳንታ ክሩዝ ሙሉ ሃይል ካለው የሄክለር ሞዴል ጋር ሲወዳደር ቀጭን ነው፣ ይህም eMTB መሆኑ ግልጽ አይደለም።
የተቀላቀሉ ዊልስ፣ 160ሚሜ ሹካ እና 150ሚሜ የኋላ ጉዞ ያለው ሄክለር SL ሁለገብ እና ብቃት ያለው ብስክሌት እንደሚሆን ቃል ገብቷል። ሳንታ ክሩዝ “ፈጣን ለማምለጥ እና ከግልቢያው ውስጥ ምርጡን ለመጭመቅ ጥሩ ነው” ብሏል። ብስክሌቱ በተለያየ መጠን ከS እስከ XXL ይገኛል፣ ይህም የተለያየ ከፍታ ላላቸው አሽከርካሪዎች ተስማሚ መሆኑን ያረጋግጣል።
የሄክለር SL የካርቦን ፍሬም ይመካል፣ ለ C ወይም CC ደረጃ ክፈፎች አማራጮች። የ CC ክፈፎች በተለየ የካርቦን ደረጃ አጠቃቀም ምክንያት ቀለል ያሉ ናቸው። የFazua Ride 60 የሞተር ማሳያ ከላይኛው ቱቦ ጋር ተቀናጅቶ ስለግልቢያ ሞድ እና ስለባትሪ ደረጃ መረጃ ይሰጣል። የሞተር መቆጣጠሪያው በግራ በኩል በግራ በኩል ይቀመጣል.
ከጂኦሜትሪ አንፃር፣ ሄክለር ኤስኤል በድንጋጤው ጀርባ ላይ ባለው ፍሊፕ ቺፕ መጠን እና አቀማመጥ ላይ በመመስረት የተለያዩ ተደራሽነት ቁጥሮች እና የጭንቅላት ማዕዘኖች ያቀርባል። ሚዛኑን ለመጠበቅ የሰንሰለት ርዝመቱ በእያንዳንዱ መጠን ይለያያል። ብስክሌቱ ከፊት ትሪያንግል ውስጥ ባለ ሙሉ መጠን ያለው የውሃ ጠርሙስ መጫኛ አለው።
Heckler SL በተለያዩ የግንባታ ኪት ውስጥ ይገኛል፣ ዋጋውም ከ7,299 እስከ $12,999 ዶላር ይደርሳል። ብስክሌቱ ጥሩ ለመሳብ የማክስxis DHF/DHR II የጎማ ጥምርን ያሳያል። ነገር ግን፣ አንዳንድ Aሽከርካሪዎች ለድጋፍ መጨመር እና የመኖሪያ ቤቶች እድሎችን ለመቀነስ የበለጠ ጠንካራ መያዣ ጎማን ሊመርጡ ይችላሉ።
ከማሽከርከር እይታ አንጻር፣ሄክለር SL ለስላሳ እና ጸጥ ያለ የመውጣት ልምድ ይሰጣል፣በተለይ በዝቅተኛ የሞተር ሁነታዎች። ብስክሌቱ ጥሩ የመዝለል ባህሪያትን እየጠበቀ በትውልድ ላይ አስደናቂ ጥንካሬን እና መረጋጋትን ይሰጣል። ከስፔሻላይዝድ ሌቮ ኤስኤል ጋር ሲነጻጸር፣ ሄክለር SL የበለጠ ቁልቁል-ተኮር ስሜት አለው።
አንዱ አሉታዊ ጎን የራይድ 60 ሲስተም የቀለበት መቆጣጠሪያ ነው፣ ይህም ርካሽ ሊሰማው ይችላል እና ሁነታዎችን ለመቀየር ብዙ ግፊቶችን ይፈልጋል። ነገር ግን ብስክሌቱ ሶስት የመንዳት ሁነታዎችን ያቀርባል፡ ብሬዝ፣ ወንዝ እና ሮኬት፣ የተለያዩ የመንዳት ምርጫዎችን ያቀርባል።
በማጠቃለያው የሳንታ ክሩዝ ሄክለር SL ቀላል ክብደት ያለው eMTB ሲሆን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሁለገብነት እና አፈጻጸምን ያቀርባል። በሚያምር ዲዛይኑ፣ eMTB መሆኑ ወዲያውኑ ላይታይ ይችላል። A ሽከርካሪዎች ብቃት ያለው የመውጣት ልምድ፣ አስደናቂ ጉተታ እና በትውልዶች ላይ መረጋጋት እና ቁልቁለት ላይ ያነጣጠረ ስሜት ሊጠብቁ ይችላሉ።