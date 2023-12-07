ዶ/ር አክሻታ ክሪሽናሙርቲ፡ ፈር ቀዳጅ ማርስ ፍለጋ እና ቀጣዩን ትውልድ ማነሳሳት

ዶ/ር አክሻታ ክሪሽናሙርቲ፣ በህዋ ምርምር ውስጥ ጎልቶ የሚታይ ሰው፣ የማርስ ሮቨርን በመስራት የመጀመሪያው የህንድ ዜጋ በመሆን የአለምን ትኩረት ስቧል። አስደናቂ ጉዞዋ የጀመረችው ከአስር አመታት በፊት በናሳ የመስራት ታላቅ ህልም ኖራ አሜሪካ ስትደርስ ነበር።
እንደ የውጭ ሀገር ዜጋ በተማሪ ቪዛ ብዙ ፈተናዎችን እና ውድቀቶችን በማሸነፍ፣ ዶ/ር ክሪሽናመርቲ ለዓላማዋ ያላትን ቁርጠኝነት አሳይታለች። የህልሟን ሚና በናሳ እስክታረጋግጥ ድረስ፣ በታዋቂው የማሳቹሴትስ የቴክኖሎጂ ተቋም (MIT) እየተማረች እና ፒኤችዲ እስክትደርስ ድረስ በተለያዩ የስራ መደቦች ላይ ሳትታክት አመለከተች። ዲግሪ.
ዶ/ር ክሪሽናሙርቲ በናሳ ውስጥ ባሳለፈችባቸው ጊዜያት በበርካታ የጠፈር ፕሮጀክቶች ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውታለች። የእሷ የላቀ አስተዋፅዖ ለማርስ ፅናት ሮቨር የቡድኑ አካል ሆና እንድትመረጥ አድርጓታል። ይህ የመሠረተ ልማት ፕሮጀክት ከማርስ ላይ ናሙናዎችን በመሰብሰብ ላይ ያተኮረ ሲሆን የመጨረሻው ግቡ ወደ ምድር የመመለስ ነበር።
ጉዞዋን እና ልምዶቿን በ Instagram መለያዋ astro.akshata በማካፈል ዶ/ር ክሪሽናሙርቲ በሙያዊ ህይወቷ አዳዲስ መረጃዎችን ትሰጣለች እና ከቦታ ጋር የተያያዙ ግንዛቤዎችን ትሰጣለች። በተለይ በህዋ ሳይንስ እና ምህንድስና ዘርፍ የራሳቸውን አሻራ ለማሳረፍ ለሚመኙ ወጣት ሴቶች እና ልጃገረዶች የመነሳሳት ብርሀን ሆናለች።
ድንቅ ስኬቶቿን በመገንዘብ፣ ዶ/ር ክሪሽናሙርቲ ብዙ የተከበሩ ሽልማቶችን አግኝታለች። እነዚህም የተከበረው NASA Honor Group Achievement Award፣ Emerging Space Leader Award እና የሉዊጂ ጂ.ናፖሊታኖ ሽልማት በአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ፌደሬሽን የተበረከተ ያካትታሉ።
ዶ/ር ክሪሽናሙርቲ ከመሠረታዊ ሥራዎቿ በተጨማሪ 'Your Ultimate Guide to a Space Career' በሚል ርዕስ ኢ-መጽሐፍ አዘጋጅታለች። ይህ ጠቃሚ ሃብት ግለሰቦችን በማቀድ እና በህዋ ውስጥ ስኬታማ ስራዎችን በመገንባት እንደ ደረጃ በደረጃ መመሪያ ሆኖ ያገለግላል።
የዶ/ር አክሻታ ክሪሽናሙርቲ ጉዞ የጠፈር ምርምርን አካታች ባህሪ፣ ከሁሉም ብሔረሰቦች፣ ጾታዎች እና አስተዳደግ የተውጣጡ ግለሰቦችን መቀበል ምሳሌ ነው። የእሷ ጥልቅ ስኬቶች እና ቀጣይነት ያላቸው አስተዋጾዎች ስለ ህዋ ያለንን ግንዛቤ ከማሳደጉም በላይ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ግለሰቦች በህዋ ምርምር መስክ ያለ ፍርሃት ህልማቸውን እንዲያሳድዱ አነሳስቷቸዋል።