ፖርቱጋላዊው ፊንቴክ ራውቫ ዲጂታል ባንክ ባንኮ ኤምፕሬሳስ ሞንቴፒዮን በ€30m ገዛ

የፖርቹጋላዊው ፊንቴክ ሱፐር አፕ ራውቫ ዲጂታል ባንክ ባንኮ ኤምፕሬሳስ ሞንቴፒዮ በ€30m ገደማ መግዛቱን አስታውቋል። ይህ እርምጃ ራውቫን ለረጅም ጊዜ እድገት ያስቀምጣል ተብሎ ይጠበቃል እና ለአነስተኛ እና መካከለኛ መጠን ያላቸው ንግዶች (አነስተኛ እና መካከለኛ ንግዶች) ፣ ነፃ አውጪዎች እና ሥራ ፈጣሪዎች የተበጁ አዳዲስ የፋይናንሺያል ምርቶች እንዲፈጠሩ ያስችላል።
ቀድሞውንም ዲጂታል ሂሳቦችን፣ ክፍያዎችን፣ የካርድ አሰጣጥን፣ የንግድ ወጪ አስተዳደርን እና የሂሳብ አገልግሎቶችን የሚያቀርበው Rauva መተግበሪያ አዳዲስ የክሬዲት መፍትሄዎችን እና ሌሎች ምርቶችን ለማካተት አቅርቦቱን ለማስፋት ያለመ ነው። ሙሉ ፍቃድ ያለው ባንክ ባንኮ ኤምፕሬሳስ ሞንቴፒዮ ማግኘት ለራውቫ አጠቃላይ የባንክ መፍትሄ የመሆን ፍላጎት እንደ ትልቅ ምዕራፍ ነው የሚወሰደው።
በ2022 በጆን ፋት እና በሳም ሚዝራሂ የተመሰረተው ራውቫ ቡድኑን በፍጥነት ወደ 30 የሚጠጉ ሰራተኞች አሳድጓል። የፊንቴክ አጀማመር በፖርቱጋል ማዕከላዊ ባንክ ባንኮ ዴ ፖርቱጋል በፊንላብ ፕሮግራም ላይ ለመሳተፍ የተመረጠ ሲሆን ከፍተኛ ታዳጊ የፊንቴክ እውቅና አግኝቷል።
የ Rauva ተባባሪ መስራች እና ዋና ሥራ አስፈፃሚ የሆኑት ጆን ፋት ስለ ግዥው ደስታን ገልጸዋል ፣ ይህም የሚያስገኛቸውን የረጅም ጊዜ ጥቅሞች ጎላ አድርጎ ገልጿል። ግዥው ጊዜን ከመቆጠብ ባለፈ ቅልጥፍናን እና መስፋፋትን እንደሚያሳድግ ጠቅሰዋል። ኩባንያው የፖርቹጋል የመጀመሪያ ዩኒኮርን ለመሆን በሚጥርበት ወቅት ፋታ ለደንበኞቹ ምርጡን መፍትሄዎችን እና አገልግሎቶችን ለመስጠት የራቫን ቁርጠኝነት አፅንዖት ሰጥቷል።
1.5 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ኒዮባንኮችን እየተጠቀሙ በመሆናቸው የፖርቹጋል ዲጂታል የባንክ ገጽታ ከፍተኛ እድገት እያስመዘገበ ነው። ይህ ፖርቹጋል በአውሮፓ አራተኛው ትልቁ የኒዮባንክ ገበያ ያደርገዋል፣ ከፖርቹጋላዊው ህዝብ አንድ ሶስተኛው የሚጠጋው በ2027 የኒዮባንክ ሂሳብ እንደሚኖረው ትንበያዎች ያሳያሉ።
የ Banco Empresas Montepio በ Rauva መግዛቱ የፊንቴክ ኩባንያዎች በግዢዎች እየሰፋ የሚሄድ አዝማሚያ ይከተላል. የቱርክ ኒዮባንክ ፓፓራ በቅርቡ የስፔን ዓመፅን አግኝቷል፣ ይህም በአህጉራዊ አውሮፓ መገኘቱን በማጠናከር እና በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ዋጋ አግኝቷል። ፓፓራ በመላ አውሮፓ የማስፋፊያ ዋና ስትራቴጂ ሆኖ ግዢዎችን ማሳደዱን ለመቀጠል አስቧል።
ምንጮች:
- [ምንጭ 1]
- [ምንጭ 2]