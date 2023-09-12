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አፕል FineWoven Apple Watch Band እንደ የቆዳ መለወጫ አስተዋውቋል

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 12, 2023
አፕል FineWoven Apple Watch Band እንደ የቆዳ መለወጫ አስተዋውቋል

አፕል ለሁለቱም የአይፎን መያዣዎች እና አፕል ዎች ባንዶች ቆዳ የሚተካ FineWoven የተባለ አዲስ የጨርቅ ቁሳቁስ ይፋ ሊያደርግ ነው። የቆዳ ምርት ከፍተኛ የካርበን መጠን ስላለው የቆዳ ምርቶችን ለመጣል መወሰኑ ለአካባቢ ጥበቃ ተስማሚ ሊሆን ይችላል. እርምጃው የአይፎን 15 አሰላለፍ እና አዳዲስ የአፕል ዎች ሞዴሎችን ይፋ ከማድረግ ጎን ለጎን በዛሬው ዝግጅት በይፋ እንደሚገለጽ ይጠበቃል።

አፕል የቆዳ የአይፎን ጉዳዮችን እንደሚጥል ከዚህ ቀደም የተነገሩ ወሬዎች ተረጋግጠዋል። አፕል ከቆዳ ይልቅ ለመጪው የአይፎን 15 ጉዳዮች የተሸመነ የጨርቅ ቁሳቁስ ይጠቀማል። እንደ UnclePan፣ DuanRui እና MajinBu ካሉ ታማኝ ምንጮች የተገኙ ሪፖርቶች ሁሉም ይህንን የይገባኛል ጥያቄ ደግፈዋል። ከቆዳ አማራጭ የተሠራው ይህ የተሸመነ-ቅጥ ንድፍ ከቆዳ መያዣዎች ፕሪሚየም አማራጭ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል።

አፕል ለ Apple Watch ባንዶችም ከቆዳ እየራቀ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የረዥም ጊዜ የአፕል ዎች አጋር ሄርሜስ ተለባሽ እና ተኳዃኝ ባንዶችን ከድረ-ገፁ ላይ አስወግዷል። ይህ የሚያሳየው ከቆዳ መውጣት ለ Apple Watchም ፈጣን ሊሆን ይችላል.

የመጪው FineWoven Apple Watch ባንዶች የፕሮቶታይፕ ምስሎች ኮሱታሚ በመባል በሚታወቀው የትዊተር ተጠቃሚ ተለቀቁ፣ እሱም የአፕል ምርቶችን የማግኘት ልምድ ያለው። እነዚህ ስውር ቅድመ እይታዎች ደንበኞች ከአዲሱ የጨርቅ ቁሳቁስ ምን እንደሚጠብቁ ፍንጭ ይሰጣሉ።

አፕል ቆዳን በዘላቂነት ለመተካት መወሰኑ ኩባንያው ለአካባቢ ጥበቃ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። የ FineWoven ቁሳቁስ ለተጠቃሚዎች የሚያምር እና ለአካባቢ ተስማሚ የሆነ የቆዳ የአይፎን መያዣዎች እና የ Apple Watch ባንዶችን ለማቅረብ ተዘጋጅቷል።

ምንጮች:
- የትዊተር ተጠቃሚ ኮሱታሚ
- ማህበራዊ ሚዲያ ከአጎትፓን ፣ ዱአንሩይ እና ማጂንቡ ይለቀቃል
– የብሉምበርግ ማርክ ጉርማን ዘገባዎች
- የሄርሜስ ኩባንያ ድር ጣቢያ መወገድ

By ሮበርት አንድሪው

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