የአንቲባዮቲክስ አዲስ ድንበር፡ የጠፉ ዝርያዎች የማዕድን ማውጣት

የአንቲባዮቲክ ግኝት አብዮታዊ አቀራረብ ሳይንቲስቶችን ወደ ድንጋይ ዘመን እየወሰደ ነው። በአለም አቀፍ ደረጃ በየዓመቱ ወደ 5 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች የሚሞቱ ፀረ ተሕዋስያን የመቋቋም አቅም እየጨመረ በመምጣቱ ተመራማሪዎች መፍትሄ ለማግኘት ወደ ጠፉ ዝርያዎች እየዞሩ ነው። በባዮኢንጂነሪንግ አቅኚ ሴሳር ዴ ላ ፉዌንቴ የሚመራ ቡድን እንደ ኒያንደርታሎች፣ ሱፍ ማሞዝስ እና ግዙፍ ስሎዝ ካሉ ፍጥረታት የዘረመል መረጃ ለማግኘት አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ እየተጠቀመ ነው።
ሳይንቲስቶቹ ባደረጉት ጥናት፣ በሰዎች ላይ የሚመጡ ኢንፌክሽኖችን ለመቋቋም አዳዲስ መድኃኒቶችን የሚያነሳሱ ትንንሽ የፕሮቲን ሞለኪውሎችን ባክቴሪያን የሚዋጉ ሃይሎች ለይተዋል። ይህ የመሠረተ ልማት ሥራ ለፀረ-ተህዋሲያን አስቸኳይ ችግር መፍትሄ ለመስጠት ብቻ ሳይሆን የመድኃኒት ግኝትን የሚያሰፋበትን መንገድ ያሰፋዋል ።
ተመራማሪዎቹ ለረጅም ጊዜ ከጠፉ ዝርያዎች ዲ ኤን ኤ በመተንተን በሕያዋን ፍጥረታት ውስጥ የማይገኙ አዳዲስ ቅደም ተከተሎችን እና የሞለኪውሎች ዓይነቶችን አግኝተዋል። እነዚህ ሞለኪውሎች ባክቴሪያዎች ከዚህ በፊት ገጥሟቸው ስለማያውቁ በሽታ አምጪ ተህዋስያንን ዛሬ ላይ ለማነጣጠር ልዩ እድል ይሰጣሉ።
ይህ አካሄድ ያልተለመደ ቢመስልም ፀረ ተሕዋስያንን ለመቋቋም አዳዲስ አመለካከቶች በጣም እንደሚያስፈልጉ ባለሙያዎች ይስማማሉ. በሳንታ ባርባራ የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆኑት ሚካኤል ማሃን የአንቲባዮቲክን ቀውስ ለመፍታት ሁለገብ አቀራረብ አስፈላጊ ነው ብለው ያምናሉ። ያለፈውን መመልከት ለወደፊቱ ሊሆኑ የሚችሉ መፍትሄዎችን ሊሰጥ የሚችል ከሆነ, Mahan ሙሉ በሙሉ ይደግፋል.
በተለምዶ አንቲባዮቲክስ በአፈር ውስጥ ከሚገኙ ባክቴሪያዎች እና ፈንገሶች የተገኙ ናቸው. ይሁን እንጂ እነዚህን መድሃኒቶች ከመጠን በላይ መጠቀማቸው የመቋቋም ችሎታ እንዲጨምር አድርጓል. ሳይንቲስቶች በአሁኑ ጊዜ በተለያዩ ፍጥረታት የሚመረቱ ፋጅስ (ባክቴሪያዎችን የሚበሉ ቫይረሶች) እና ፀረ-ተሕዋስያን peptides (AMPs)ን ጨምሮ አማራጭ አማራጮችን እየፈለጉ ነው። ኤኤምፒዎች ሰፋ ያለ የፀረ-ተህዋሲያን ባህሪያት አሏቸው እና በበርካታ ቦታዎች ላይ የባክቴሪያ ሽፋኖችን ያበላሻሉ, ይህም የመድሃኒት የመቋቋም እድልን ይቀንሳል.
በአሁኑ ጊዜ ጥቂት በፔፕታይድ ላይ የተመሰረቱ አንቲባዮቲኮች በክሊኒካዊ አጠቃቀሞች ውስጥ እንደ ኮሊስቲን ያሉ፣ በባክቴሪያ ላይ ከተመሠረቱ AMPs የተሰራ፣ አዳዲስ AMPs ፍለጋ ቀጥሏል። በሚያስደንቅ ሁኔታ, ተስፋ ሰጪ AMPs እንደ ጥድ መርፌ እና የኮሞዶ ድራጎን ደም ባሉ ያልተጠበቁ ምንጮች ተገኝተዋል.
የስሌት ዘዴዎችን መጠቀም ለዚህ ምርምር አስፈላጊ ነው. ሳይንቲስቶቹ በተቆራረጡ የሰው ፕሮቲን ቦታዎች ላይ ፀረ ተህዋሲያን እንቅስቃሴን እንዲገነዘብ የ AI ስልተ-ቀመር በማሰልጠን፣ ሳይንቲስቶች እምቅ የሕክምና ባህሪያት ያላቸውን ጥንታዊ ተጓዳኝዎችን መለየት ችለዋል።
አዳዲስ አንቲባዮቲኮችን ለማግኘት የሚደረገው ጥረት ሳይንቲስቶችን በጊዜ ሂደት እንዲዘዋወር ሲያደርጉ፣ አዳዲስ ግኝቶች እና አዳዲስ መድኃኒቶችን የማዳበር እድሉ ይጠብቃል። የጥንታዊ ዲ ኤን ኤ ከዘመናዊ ቴክኖሎጂ ጋር መቀላቀል ከሱፐር ትኋኖች ጋር በሚደረገው ትግል አዲስ ድንበር ከፍቷል ይህም ለወደፊቱ ጤናማ ተስፋ ይሰጣል።