የ Apple Watch Series 9፡ የተሻሻለ አፈጻጸም እና የተሻሻለ የእኔን ትክክለኛነት አግኝ

አዲሱ ይፋ የሆነው አፕል Watch Series 9 የተጠቃሚን ልምድ የሚያሻሽሉ ብዙ አስደሳች ዝመናዎችን ያስተዋውቃል። ምንም የሚታይ የሃርድዌር ማሻሻያ ወይም አዲስ የጤና ዳሳሾች ባይኖሩም፣ ተከታታይ 9 የዘመነ እጅግ ሰፊ ባንድ ፕሮሰሰርን ይዟል። ይህ የፕሮሰሰር ማሻሻያ፣ S9 በመባል የሚታወቀው፣ በሦስት ዓመታት ውስጥ የመጀመሪያው እውነተኛ የአፈጻጸም ጭማሪ ነው፣ ይህም ከቀደምት ሞዴሎች ጋር ሲነፃፀር ከፍተኛ የፍጥነት ጭማሪ እና የተሻሻለ ምላሽ ይሰጣል።
ከተሻሻለው አፈጻጸም በተጨማሪ፣ የApple Watch Series 9 ባህሪያት ብሩህነት ጨምሯል፣ በደማቅ ቀን ብርሃን ለተሻለ ታይነት እስከ 2000nits ይደርሳል እና ሲደበዝዝ እስከ 1nit ዝቅተኛ ነው። አንድ የሚታወቅ ማሻሻያ በመሣሪያ ላይ የሲሪ ድምጽ ትዕዛዞችን ማቀናበር ሲሆን ይህም ፈጣን የምላሽ ጊዜን ያስከትላል። ተጠቃሚዎች አሁን ስለ እንቅልፍ ሁኔታቸው፣ የእግር መራመጃ የልብ ምቶች፣ የእንቅስቃሴ ደረጃ እና እንደ ክብደት ወይም የመድሃኒት ቅበላ ያሉ የጤና መረጃዎችን ድምፃቸውን ብቻ በመጠቀም Siriን ሊጠይቁ ይችላሉ። የSiri ጤና መጠይቆች በዚህ ዓመት በኋላ ወደ ብዙ ቋንቋዎች ይሰፋሉ።
አፕል በDouble Tap ባህሪው ትዕዛዞችን ለማውጣት አዲስ መንገድ አስተዋውቋል። ተጠቃሚዎች ጥሪዎችን ለመመለስ፣ የሰዓት ቆጣሪዎችን ለማስቆም እና ሌሎች ፈጣን እርምጃዎችን ለማድረግ በቀላሉ ጣታቸውን እና አውራ ጣትን ሁለቴ መታ ማድረግ ይችላሉ። ይህ ባህሪ በሚቀጥለው ወር ይገኛል።
ምንም እንኳን ብሩህነት እና የተሻሻሉ ባህሪያት ቢጨመሩም, Apple Watch Series 9 "ሙሉ ቀን" የባትሪ ዕድሜን 18 ሰአታት ይይዛል. 9ኛው ተከታታዮች ከዛሬ ጀምሮ ለቅድመ-ትዕዛዝ ተዘጋጅቷል፣ በሴፕቴምበር 22፣ 2023 መላኪያ ተዘጋጅቷል። የApple Watch Series 9 መነሻ ዋጋ 399 ዶላር ነው።
የማበጀት አማራጮችን ለሚፈልጉ፣ ለ Apple Watch አዲስ የሄርሜስ እና የኒኬ ባንዶች ዛሬ ሊታዘዙ ይችላሉ እና በሴፕቴምበር 22 በሱቆች ውስጥ ይገኛሉ ። የ 9 ተከታታይ የአልሙኒየም ሞዴሎች በተለያዩ ቀለሞች ይመጣሉ ፣ የከዋክብት ብርሃን ፣ እኩለ ሌሊት ፣ ብር ፣ (PRODUCT) ቀይ፣ እና ሮዝ፣ የማይዝግ ብረት እትም በወርቅ፣ በብር እና በግራፋይት ይገኛል። የሄርሜስ እትም የማይዝግ ብረት አማራጮችን በብር ወይም በቦታ ጥቁር ያቀርባል.
በአጠቃላይ፣ Apple Watch Series 9 በጉጉት የሚጠበቀውን የአፈጻጸም እድገት እና የተሻሻለ ተግባርን ለታዋቂው የስማርት ሰዓት መስመር ያመጣል። በተዘመነው ፕሮሰሰር፣ በተሻሻሉ የSiri ችሎታዎች እና እንደ Double Tap ያሉ አዳዲስ ባህሪያት ለፈጣን እርምጃዎች ተከታታይ 9 የተሻሻለ የተጠቃሚ ተሞክሮ እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል።
ምንጮች:
- አፕል Watch Series 9 የአፈፃፀም እድገትን እና የበለጠ ትክክለኛነትን አግኝ