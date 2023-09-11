ፌርፎን 5፡ ዘላቂ እና ሊስተካከል የሚችል ስማርትፎን ከአንዳንድ ድክመቶች ጋር

ፌርፎን 5 ዘላቂነት እና ረጅም ዕድሜን ለመጠበቅ ባለው ቁርጠኝነት ከውድድሩ ጎልቶ ይታያል። ይህ ስማርትፎን ለብዙ አመታት እንዲቀመጥ ተደርጎ የተሰራ ሲሆን ፌርፎን ለዓመታት የሶፍትዌር ማሻሻያዎችን እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል። እንዲያውም ኩባንያው እስከ 2031 ድረስ የስልኩን አንድሮይድ ሶፍትዌር ለማዘመን አቅዷል፤ ከዚህም በላይ ድጋፉን ማራዘም ይችላል። ይህ በተለምዶ ለጥቂት ዓመታት ማሻሻያዎችን ብቻ ከሚሰጡ ሌሎች አምራቾች ጋር ሲነጻጸር ትልቅ ቁርጠኝነት ነው።
ከሶፍትዌር ማሻሻያዎች በተጨማሪ ፌርፎን 5 መጠገን የሚችል ነው። ተጠቃሚዎች እንደ ስክሪን፣ የዩኤስቢ ወደብ፣ ካሜራ እና ባትሪ ያሉ ክፍሎችን በቀላሉ መተካት ይችላሉ። ተመጣጣኝ ተተኪ ክፍሎች መኖራቸው ተጠቃሚዎች ፌርፎን 5 ን ለረጅም ጊዜ እንዲይዙ ያስችላቸዋል። ከተራዘመው የሶፍትዌር ድጋፍ ጋር ተዳምሮ ይህ ስማርትፎን በገበያ ላይ ልዩ ሀሳብ ያቀርባል።
ሆኖም ግን, ሊታሰብባቸው የሚገቡ አንዳንድ አሉታዊ ጎኖች አሉ. የፌርፎን 5 ሰፊ አንግል ካሜራ ከተወዳዳሪ ስማርትፎኖች ደረጃ ጋር አይሄድም። ለብዙ ተጠቃሚዎች ጠቃሚ ነገር የሆነው ምርጥ ጥራት ያላቸውን ፎቶዎች ላያወጣ ይችላል። በተጨማሪም፣ የፌርፎን 5 የባትሪ ዕድሜ በአንጻራዊ ሁኔታ አጭር ነው። መጠነኛ አጠቃቀም ስልኩ የሚቆየው ለአንድ ቀን ብቻ ነው፣ እና ከፍተኛ አጠቃቀም የባትሪውን ዕድሜ ሊቀንስ ይችላል። የ 4,200mAh ባትሪ አቅም ልዩ አይደለም ፣በተለይ በአንድ ቻርጅ ለሁለት ቀናት ሊቆዩ ከሚችሉ ስማርት ፎኖች ጋር ሲነፃፀሩ።
ፌርፎን 5 ፈጣን ቻርጅ ማድረግን የሚደግፍ ቢሆንም፣ በገበያ ላይ እንዳሉት አንዳንድ ስልኮች ፈጣን አይደለም። ስልኩን ሙሉ በሙሉ ለመሙላት 90 ደቂቃ ያህል ይወስዳል፣ እና ለገመድ አልባ ባትሪ መሙላት ምንም ድጋፍ የለም። ይሁን እንጂ ተንቀሳቃሽ ባትሪው ተጠቃሚዎች ትርፍ ባትሪዎችን ለረጅም ጊዜ እንዲይዙ ያስችላቸዋል. የምትክ ባትሪዎች በተመጣጣኝ ዋጋ ተዘጋጅተዋል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች የተመቸ ያደርጋቸዋል።
በማጠቃለያው ፣ ፌርፎን 5 አስደናቂ ዘላቂነት እና የመጠገን ባህሪዎችን ይሰጣል። ለሶፍትዌር ማሻሻያ እና በቀላሉ ሊተኩ የሚችሉ ክፍሎች ያለው ቁርጠኝነት ለረጅም ጊዜ የሚቆይ መሳሪያ ያደርገዋል። ሆኖም የካሜራ ጥራት እና የባትሪ ህይወት ፌርፎን 5 አጭር የወደቀባቸው ቦታዎች ናቸው። ለዘላቂነት እና ረጅም ዕድሜ ቅድሚያ የሚሰጡ ተጠቃሚዎች ይህ ስማርትፎን ማራኪ ሆኖ ሊያገኙት ይችላሉ፣ ነገር ግን ለካሜራ አፈጻጸም እና ረጅም የባትሪ ዕድሜ ቅድሚያ የሚሰጡ ሰዎች ሌሎች አማራጮችን ግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው።
ምንጮች:
– ፌርፎን 5 [የአምራች ድር ጣቢያ]
- ዲጂታል አዝማሚያዎች [ምንጭ ጽሑፍ]