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በSamsung's One UI Watch 5 ዝመና ውስጥ የተሻሻሉ የደህንነት ባህሪያት

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 11, 2023
በSamsung's One UI Watch 5 ዝመና ውስጥ የተሻሻሉ የደህንነት ባህሪያት

የSamsung's One UI Watch 5 ማሻሻያ ለGalaxy Watch ተጠቃሚዎች የተሻሻሉ የደህንነት ባህሪያትን ያመጣል። አንድ ትኩረት የሚስብ ለውጥ በፒን ወይም በስርዓተ-ጥለት ላይ የተመሰረቱ የማያ ገጽ መቆለፊያዎች በፋብሪካ ዳግም ማስጀመሮች ሊታለፉ አይችሉም። ይህ ማለት የእርስዎ ጋላክሲ ሰዓት የቅርብ ጊዜውን ዝመና የሚያሄድ ከሆነ እና በፒን ወይም በስርዓተ-ጥለት ላይ የተመሰረተ ስክሪን መቆለፊያ የነቃ ከሆነ፣ ከፋብሪካ ዳግም ማስጀመር በኋላ በመነሻ ማዋቀር ወቅት ፒን ወይም ስርዓተ ጥለት እንዲያስገቡ ይጠየቃሉ።

የጠፋ ወይም የተሰረቀ ጋላክሲ Watch ሲያጋጥም ይህ ተጨማሪ የደህንነት ባህሪ ያልተፈቀደ መዳረሻን ይከላከላል እና የእርስዎን የግል ውሂብ ይጠብቃል። ትክክለኛውን ፒን ወይም ስርዓተ-ጥለት ሳያስገቡ ሌላ ማንም ሰው ሰዓትዎን መጠቀም እንደማይችል ያረጋግጣል። ይህ ዝማኔ የተሻሻለ ደህንነትን እና የአእምሮ ሰላምን ለጋላክሲ ዎች ተጠቃሚዎች ለማቅረብ ያለመ ነው።

ነገር ግን፣ የእርስዎን ፒን ወይም ስርዓተ ጥለት ከረሱ፣ ማንነታችሁን በGoogle መለያዎ እና በስማርትፎንዎ በማረጋገጥ አሁንም የጋላክሲ ሰዓትዎን መዳረሻ ማግኘት ይችላሉ። የእርስዎን ጎግል መታወቂያ ወይም የጣት አሻራ በመጠቀም፣ የፋብሪካ ዳግም ከተጀመረ በኋላ የእርስዎን Galaxy Watch መልሰው ማግኘት ይችላሉ።

አንዳንድ ተጠቃሚዎች በማዋቀር ሂደት ውስጥ የጣት አሻራ ስካነርን ተጠቅመው የጎግል መለያቸውን በማረጋገጥ ላይ ችግሮች ሪፖርት እንዳደረጉ ልብ ማለት ያስፈልጋል። ነገር ግን የጉግል አካውንቱን የይለፍ ቃል በእጅ ማስገባት የማንነት ማረጋገጫ እና ሰዓቱን ለመክፈት የተሳካ ዘዴ መሆኑ ተረጋግጧል።

የOne UI Watch 5 ማሻሻያ በመጀመሪያ በGalaxy Watch 6 ተከታታዮች ተጀመረ እና አሁን ለ Galaxy Watch 4 እና Watch 5 አሰላለፍ በተለያዩ ገበያዎች ይገኛል። ሳምሰንግ የተጠቃሚዎቹን ደህንነት እና ግላዊነት ቅድሚያ መስጠቱን ቀጥሏል፣ እና ይህ ማሻሻያ የቁርጠኝነታቸውን ማረጋገጫ ነው።

በአጠቃላይ፣ በOne UI Watch 5 ማሻሻያ ውስጥ ያሉት የተሻሻሉ የደህንነት እርምጃዎች ለGalaxy Watch ተጠቃሚዎች የበለጠ ጥበቃን ይሰጣሉ እና የፋብሪካ ዳግም ማስጀመር በሚከሰትበት ጊዜም እንኳ የግል ውሂባቸው ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ያረጋግጣል።

ምንጮች:
- ዋናው ጽሑፍ: [የምንጩ መጣጥፍ ርዕስ]
- የሳምሰንግ አንድ UI Watch 5 የዝማኔ ሰነድ

By ገብርኤል Botha

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