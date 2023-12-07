የአርጊኒን ማሟያ በአልጌ ውስጥ እድገትን እና አስታክስታንቲን ምርትን ይጨምራል

የቻይና የሳይንስ አካዳሚ ተመራማሪዎች የአርጊኒን ተጨማሪ ምግብ በሄማቶኮከስ ፕሉቪያሊስ በተባለ የአልጌ አይነት ውስጥ ያለውን እድገትና አስታክስታንቲን ምርትን በእጅጉ እንደሚያሳድግ ደርሰውበታል።
Astaxanthin በፀረ-አንቲኦክሲዳንት ባህሪያቱ በሰፊው ይታወቃል እና እንደ ምግብ፣ ፋርማሲዩቲካል፣ መድሃኒት እና መዋቢያዎች ባሉ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል። ኤች ፕሉቪያሊስ የአስታክስታንቲን ተፈጥሯዊ ምንጭ ነው, ይህም ለኢኮኖሚያዊ እና ቀልጣፋ የምርት ዘዴዎች የምርምር ትኩረት ያደርገዋል.
በባዮሬሶርስ ቴክኖሎጂ የታተመው ጥናቱ በኤች.ፕሉቪያሊስ ውስጥ ያለውን እድገት እና የአስታክስታንቲን ምርትን ውጤታማ በሆነ መንገድ ሊያሳድጉ የሚችሉ ንጥረ ነገሮችን ለመለየት ያለመ ነው። ተመራማሪዎቹ የተለያዩ ተጨማሪዎችን በማነፃፀር arginine በአልጋዎች ላይ በጣም ጠቃሚ እና ወጪ ቆጣቢ ውጤት አሳይተዋል.
ተመራማሪዎቹ አርጊኒን የሚሠራው በአልጌዎች ውስጥ የተወሰኑ መንገዶችን በማነሳሳት ሲሆን ይህም ከካሮቲኖይድ እና ከሊፒድስ ጋር የተያያዙ ጂኖች እንዲነቃቁ ያደርጋል. በተጨማሪም አርጊኒን በአልጌዎች ውስጥ ያለውን የካርበን አጠቃቀምን ያሻሽላል እና በሊፕድ እና አስታክስታንቲን ምርት ውስጥ የተሳተፉ የጂኖች መግለጫን ይጨምራል። እነዚህ ጥምር ውጤቶች የተሻሻለ የአልጌ እድገት፣ ከፍተኛ የአስታክስታንቲን መጠን እና የሊፒድ ምርት መጨመር ያስከትላሉ።
ይህ ግኝት የአስታክሳንቲን ምርትን የመቀየር አቅም አለው። ተመራማሪዎች የአርጊኒን ተጨማሪ መድሃኒቶችን በመጠቀም ለኤች. በተጨማሪም ፣ እንደ አርጊኒን ያሉ ኢኮኖሚያዊ ተጨማሪዎች አጠቃቀም አስታክስታንቲን በከፍተኛ ደረጃ ማምረት እንደሚቻል ያረጋግጣል ፣ ይህም በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ እየጨመረ የመጣውን ፍላጎት ያሟላል።
ለአርጊኒን ተጨማሪ አመጋገብ ጥሩውን የመጠን እና የእርሻ ሁኔታዎችን ለመመርመር ተጨማሪ ምርምር ይካሄዳል. ግቡ የአስታክታንቲን መጠነ-ሰፊ ምርት ለማግኘት ሊሰፋ የሚችል እና ወጪ ቆጣቢ ዘዴን ማዘጋጀት ነው። በኃይለኛው አንቲኦክሲዳንት ባህሪያቱ እና የተለያዩ አፕሊኬሽኖች፣ አስታክስታንቲን የሰውን ጤና እና ደህንነት ለማሻሻል ትልቅ ተስፋ አለው።