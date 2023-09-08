ኢንቨስተሮች በቻይና የአይፎን ተንቀሳቃሽ ስልኮች እና የዶላር ዳግም መነቃቃት ተጨንቀዋል

ቻይና በአይፎን ስልኮች ላይ የጣለችው ገደብ እና የዶላር መጨመር ስጋት ገበያዎቹን ስላጋለጠ ባለሃብቶች የሳምንቱን መጨረሻ በጉጉት እየጠበቁ ነው። አፕል በገቢያ ካፒታላይዜሽን ላይ ከፍተኛ ቅናሽ አጋጥሞታል ይህም ወደ 200 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ሲሆን ቻይና በመንግስት ሰራተኞች አይፎን መጠቀምን መገደቧን ዘገባዎች ተከትሎ ነው። ይህ ዜና አፕልን ብቻ ሳይሆን ሰፊውን የአሜሪካ የቴክኖሎጂ ዘርፍ እና ዋና የአፕል አቅራቢዎችን በእስያ ላይ ተጽእኖ አሳድሯል። ቻይና ለአፕል ወሳኝ ገበያ ነች፣ እና በአገሪቱ ውስጥ ያሉ ማናቸውም ገደቦች ለኩባንያው እና ለአቅራቢዎቹ ከፍተኛ ውጤት ሊያስከትሉ ይችላሉ።
በአንፃሩ የቻይናው ሁዋዌ ቴክኖሎጂዎች የአሜሪካን ማዕቀብ በማሸነፍ ስኬት በዓለም ዙሪያ ትኩረትን የሳበው Mate 60 Pro+ ለተባለው ስማርት ፎን ሽያጭ ጀምሯል። እነዚህ በቴክኖሎጂ ዘርፍ ውስጥ ያሉ ተቃራኒ እድገቶች የገበያውን ተለዋዋጭነት እና ያልተጠበቀ ሁኔታ ያሳያሉ።
ሌላው የገበያ ተለዋዋጭነት ላይ ተጽእኖ የሚያሳድርበት ምክንያት የአሜሪካ ምርት መጨመር ሲሆን ይህም የዶላር የቅርብ ጊዜ የበላይነት እንዲታይ አድርጓል። ነጋዴዎች ከፍ ያለ የወለድ ተመኖች ለወደፊቱ እንደሚቀጥሉ ያምናሉ, ይህም ለዋና ዋና ገንዘቦች በዓመቱ መጨረሻ የዶላር ጥንካሬን ለማሸነፍ ፈታኝ ያደርገዋል. የዶላር ምንዛሪ ቅርጫት ላይ ያላሰለሰ አድናቆት የባህር ላይ ዩዋን የ16 አመት ዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ብቻ ሳይሆን በ yen ላይ ጫና በማሳደሩ ነጋዴዎች ሊፈጠሩ የሚችሉትን ጣልቃገብነት በንቃት እንዲከታተሉ አድርጓል።
የአውሮፓ ገበያዎች ሲከፈቱ፣ ባለሀብቶች በሳምንቱ ውስጥ ሁከት ሊፈጠር ለሚችል መጨረሻ ራሳቸውን ይደግፋሉ። የፓን-አውሮፓ STOXX 600 ኢንዴክስ ከየካቲት 2018 ጀምሮ ያለውን የከፋ አፈጻጸሙን በማሳየት ለሰባት ተከታታይ ቀናት ኪሳራ አጋጥሞታል። በተጨማሪም የገበያ ትኩረት በእዳ ወደተከበበው የፈረንሳይ ሱፐርማርኬት ቸርቻሪ ካሲኖ ይሸጋገራል፣ ከፓሪስ SBF-120 ፍትሃዊነት ኢንዴክስ መገለል ስላጋጠመው። ዋና ዋና ኩባንያዎች መለኪያ.
ለማጠቃለል ያህል፣ የቻይና የአይፎን እገዳ እና የዶላር መጨመር ስጋት የገበያ ሁኔታን አስከትሏል። የአፕል የገበያ ካፒታላይዜሽን ማሽቆልቆሉ፣ የሁዋዌ የተሳካ የስማርትፎን መልቀቅ እና የዶላር አፈፃፀም ለባለሃብቶች የአለም ገበያ ተለዋዋጭነት እና ያልተጠበቀ ማስጠንቀቂያ እንደ ማስጠንቀቂያ ያገለግላሉ።
ትርጓሜዎች
– የገበያ ካፒታላይዜሽን፡ የኩባንያው ያልተጠበቁ የአክሲዮን አክሲዮኖች ጠቅላላ ዋጋ።
- የውጭ ምንዛሪ ስትራቴጂስቶች፡ በውጭ ምንዛሪ ገበያ ውስጥ ምንዛሪ እንቅስቃሴዎችን የሚተነትኑ እና የሚተነብዩ ባለሙያዎች።
- የባህር ዳርቻ ዩዋን፡ የቻይናው ዩዋን በዋናው ቻይና ይገበያይ ነበር።
- የን: የጃፓን ምንዛሬ.
- Pan-European STOXX 600 ኢንዴክስ፡ ዋና ዋና የአውሮፓ አክሲዮኖችን አፈጻጸም የሚወክል ኢንዴክስ።
- SBF-120 ፍትሃዊ መረጃ ጠቋሚ፡ የፓሪስ የስቶክ ገበያ መለኪያ፣ የ120 ዋና ኩባንያዎችን አፈጻጸም የሚወክል።
ምንጭ፡ አንኩር ባነርጄ (ሮይተርስ)