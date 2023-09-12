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የዩሮ መኪና ሲሙሌተር 2 DLC ዘመናዊ መስመሮችን የቀለም ስራዎችን አስተዋውቋል

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 12, 2023
የዩሮ መኪና ሲሙሌተር 2 DLC ዘመናዊ መስመሮችን የቀለም ስራዎችን አስተዋውቋል

Euro Truck Simulator 2 ተጫዋቾቻቸው የጭነት መኪናዎቻቸውን ልዩ በሆነ እና በተጨናነቀ ዲዛይን እንዲያበጁ የሚያስችል የዘመናዊ መስመር ቀለም ስራዎች ጥቅል የተባለ አዲስ ዲኤልሲ ለቋል። DLC የመስመር Shift፣ የስፖርት መገለጫ፣ ሀይዌይ፣ ኤሌክትሪክ ዛፕ፣ ክሩዝ ሊነር እና ሁለት እጥፋትን ጨምሮ ስድስት የንድፍ ገጽታዎችን ያቀርባል። እያንዳንዱ ንድፍ በሲሙሌተር ውስጥ በማንኛውም የጭነት መኪና ላይ ሊተገበር ይችላል እና በቀለም አማራጮች የበለጠ ሊበጅ ይችላል። የቀለም ሥራዎቹ እንዲሁ በባለቤትነት ሊሠሩ ወደሚችሉ ሁሉም ተሳቢዎች ይዘልቃሉ።

የዘመናዊው መስመሮች የቀለም ስራዎች ጥቅል በእንፋሎት በ £1.69/€1.99/$1.99 ይገኛል። ተጫዋቾች የሚወዱትን ንድፍ መምረጥ እና የጭነት መኪናዎቻቸውን በምናባዊ መንገዶች ላይ ጎልቶ እንዲታይ ማድረግ ይችላሉ። የዚህ DLC መለቀቅ በቅርብ ጊዜ ለሚመጣው የምእራብ ባልካንስ DLC ቅድመ እይታዎች ከተደረጉ በኋላ ይመጣል፣ እሱም በአንኮና እና ባሪ ክልሎች አዲስ ጀልባዎችን ​​እና ምልክቶችን ያሳያል።

Euro Truck Simulator 2 ለተጫዋቾች የጨዋታ ልምድን ለማሻሻል አዳዲስ ይዘቶችን እና ማሻሻያዎችን ማቅረቡን ቀጥሏል። ከዲኤልሲዎች በተጨማሪ፣ ጨዋታው በቅርብ ጊዜ የጂፒኤስ ፈታኝ ያልሆኑ ተጫዋቾችን ፈትኖታል፣ ይህም ትልቅ ፈተና ለሚፈልጉ ተጨማሪ የችግር እና የእውነታ ደረጃን ይጨምራል።

የዩሮ ትራክ ሲሙሌተር 2 ደጋፊ ከሆንክ የዘመናዊው መስመሮች የቀለም ስራዎች ጥቅል ወደ ምናባዊ የጭነት መጓጓዣ ልምድህ አንዳንድ ቅልጥፍናን ለመጨመር ጥሩ መንገድ ነው። የእርስዎን ተወዳጅ ንድፍ ይምረጡ እና መንገዱን በቅጡ ይምቱ!

ምንጭ፡ SCS ሶፍትዌር

By ቪኪ Stavropoulou

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