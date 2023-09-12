የአውሮፓ ህብረት ጠባቂዎች የማይክሮሶፍት የአክቲቪዥን አውሎ ንፋስን ለመውሰድ ባቀረበው ሀሳብ ላይ ግብረ መልስ ይፈልጋሉ

የአውሮፓ ህብረት ተቆጣጣሪዎች የ69 ቢሊየን ዶላር Activision Blizzard ግዥ ለማግኘት ማይክሮሶፍት በተሻሻለው የዩኬ የቁጥጥር ፍቃድ ለማግኘት ባወጣው እቅድ ላይ ግብዓት እየጠየቁ ነው። በግንቦት ወር ስምምነቱን አረንጓዴ ያበራለት የአውሮፓ ኮሚሽኑ ማይክሮሶፍት ለዩናይትድ ኪንግደም የውድድር እና ገበያ ባለስልጣን ያቀረበው የቅርብ ጊዜ ፕሮፖዛል ደጋፊ መሆኑን ለማወቅ የጨዋታ ኩባንያዎችን አስተያየት እየጠየቀ ነው።
ጉዳዩን የሚያውቁ ምንጮች እንደዘገቡት ለዩናይትድ ኪንግደም የታቀደው መፍትሄ CMA የግብይቱን የመጀመሪያ ድምጽ እንዲቀይር ለማሳመን ነው። በአዲሱ ፕሮፖዛል መሰረት ዩቢሶፍት ኢንተርቴመንት ኤስኤ የአክቲቪዥን ጨዋታዎችን የማሰራጨት መብት ይሰጠዋል ። ይህ መድሃኒት ከአውሮፓ የኢኮኖሚ አካባቢ በስተቀር በአለም አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ ይሆናል.
የአውሮፓ ኮሚሽኑ በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ያሉትን ለውጦች በቅርበት ለመከታተል እና በአውሮፓ ህብረት ጉዳይ ላይ ያላቸውን ተፅእኖ ለመገምገም ፍላጎቱን ገልጿል። ሆኖም ማይክሮሶፍት ስለእነዚህ የቅርብ ጊዜ እድገቶች እስካሁን አስተያየት አልሰጠም።
CMA እስከ ኦክቶበር 18 ድረስ በመውረሱ ላይ ውሳኔውን እንደሚያሳልፍ ይጠበቃል። የአውሮፓ ህብረት ጠባቂዎች ሁኔታውን በቅርበት እየተመለከቱት ነው፣ እና ከጨዋታ ድርጅቶች ተጨማሪ ግብረመልስ የማይክሮሶፍት አክቲቪዥን ብሊዛርድን ለማግኘት መንገዱን ለመወሰን ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
ይህ መጣጥፍ ከብሉምበርግ በተገኘ መረጃ ላይ የተመሰረተ ነው።