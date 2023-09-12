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ኢትዮጵያ የዲጂታል መታወቂያ ከጤና አጠባበቅ ዘርፍ ጋር ልታቀናጅ ነው።

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 12, 2023
ኢትዮጵያ የዲጂታል መታወቂያ ከጤና አጠባበቅ ዘርፍ ጋር ልታቀናጅ ነው።

የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እና ብሔራዊ የማንነት መርሃ ግብር ፋይዳ ዲጂታል መታወቂያን ከሀገሪቱ የጤና እንክብካቤ ዘርፍ ጋር ለማዋሃድ በጋራ ተባብረዋል። "ዲጂታል መታወቂያ ለጤና" በመባል የሚታወቀው ይህ ትብብር እንደ ታካሚ መዝገብ ቤት ሆኖ ለማገልገል እና የተለያዩ የጤና አጠባበቅ ውጥኖችን ለመደገፍ ያለመ ሲሆን ይህም ብሔራዊ የጤና መድህን ዕቅዶችን፣ የሰራተኛ እና የባለሙያ ፈቃድ አሰጣጥን እና የጤና መዝገቦችን መጋራትን ይጨምራል።

በብሔራዊ የማንነት ፕሮግራም እና በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መካከል ያለው ሽርክና ግብይቶችን ለማቃለል እና የተጭበረበሩ የይገባኛል ጥያቄዎችን በአስተማማኝ እና በእውነተኛ ጊዜ የማንነት ማረጋገጫን ለመቀነስ ይፈልጋል። ማስታወቂያው የማንነት ማረጋገጫ እና ማረጋገጫ እንዴት እንደሚካሄድ የተለየ ዝርዝር መረጃ ባይሰጥም፣ ለፋይዳ በምዝገባ ወቅት የተያዙ ባዮሜትሪክስ አጠቃቀምን ሊያካትት ይችላል።

እ.ኤ.አ. ከ2019 ጀምሮ ሲምፕሪንስ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በመሆን ታማሚዎችን ከዲጂታል የጤና መዝገቦቻቸው ጋር የሚያገናኝ የባዮሜትሪክ ዲጂታል መታወቂያ ስርዓት ለማዘጋጀት እየሰራ ነው። ይህንን ፕሮጀክት የበለጠ ለማራመድ ሲምፕሪንስ በቅርብ ጊዜ የሚቀጥሉትን እርምጃዎች ለመወሰን የሚረዳ አማካሪ ለመፈለግ ጨረታ አውጥቷል።

የፋይዳ ወደ ጤና አጠባበቅ ሴክተር መቀላቀል የአስተዳደር እና የምስክርነት ማረጋገጫን እንደሚያሳድግ ፣ ግልጽነትን ማሳደግ እና የባለሙያ ደረጃዎችን መተግበርም ይጠበቃል። መንግስት ይህ ውህደት የምዝገባ የጥበቃ ጊዜ እንዲቀንስ እና የጤና አገልግሎት አሰጣጥ እንዲሻሻል ያደርጋል ብሎ ይገምታል።

የኢትዮጵያ ብሄራዊ የማንነት መርሃ ግብር አንዱ ዓላማ ፋይዳ በተለያዩ የመንግስት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ውስጥ እንዲካተት በማድረግ ተደጋጋሚ የማንነት ማረጋገጫ እና ምዝገባ አስፈላጊነትን በማስቀረት ነው። ይህንን ለማመቻቸት የማድራስ ሴኪዩሪቲ ፕሪንተሮች የፋይዳ መታወቂያ ካርዶች አቅራቢ ሆነው ተመርጠዋል።

በአጠቃላይ የዲጂታል መታወቂያ በኢትዮጵያ የጤና አጠባበቅ ዘርፍ ውስጥ መካተቱ ሂደቶችን ለማቀላጠፍ፣የታካሚዎችን አገልግሎት የማጎልበት እና አጠቃላይ የጤና አጠባበቅ ስርዓቱን የማጠናከር አቅም አለው።

ምንጮች:
– የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እና ብሔራዊ የማንነት መርሃ ግብር
- ሲምፕትስ እና ማድራስ ደህንነት አታሚዎች

By Mampho Brescia

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