ከTrade-in ጋር በSamsung Galaxy S23 Ultra ላይ ትልቅ ቅናሽ ያግኙ

ለአዲስ የካሜራ ስልክ በገበያ ላይ ከሆኑ ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ23 አልትራን ለማጤን ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው። በአሁኑ ወቅት ሳምሰንግ በዚህ መሳሪያ ላይ ከፍተኛ ቅናሽ እያደረገ ሲሆን የዋጋ ቅናሽ በ980 ዶላር ሲሆን አጠቃላይ ወጪውን ከመጀመሪያው ከ$399.99 ወደ 1,379.99 ዶላር ዝቅ ብሏል።
ቅናሹ የሚገኘው በተሻሻለ የንግድ-ክሬዲት ፕሮግራም ነው። ብቁ በሆነው መሳሪያዎ በመገበያየት፣ በ$800 ዋጋ ካለው የማከማቻ ማሻሻያ በተጨማሪ እስከ 180 ዶላር የንግድ ብድር ማግኘት ይችላሉ። ይህ ስምምነት ስልኩን በተመጣጣኝ ዋጋ ከማስገኘቱም በላይ መሳሪያዎን ለማሻሻል እድል ይሰጣል።
በእኛ የሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ23 አልትራ ግምገማ ውስጥ፣ በማይታመን ስክሪን ፈጣን እና ምላሽ ሰጪ መሳሪያ ሆኖ አግኝተነዋል። የዚህ ስልክ ጎልቶ የሚታይ ባህሪው ካሜራው ነው፣ በፈተናዎቻችን ውስጥ ከሌሎች ሞዴሎች ሁሉ የላቀ ነው። ለእርስዎ ልዩ የሆነ ካሜራ ቅድሚያ የሚሰጠው ከሆነ ይህ ስልክ በእርግጠኝነት ሊታሰብበት የሚገባ ነው።
የሚቀበሉት የግብይት ክሬዲት መጠን በእርስዎ የንግድ መጠቀሚያ መሣሪያ ዋጋ ላይ ይመሰረታል። በተፈጥሮ፣ አዳዲስ መሳሪያዎች ከፍ ያለ የንግድ ልውውጥ እሴቶችን ያስከትላሉ። ነገር ግን፣ ከSamsung Galaxy S23 Ultra ጥሩ የካሜራ አፈጻጸም አንፃር፣ ለንግድ-ውስጥ የሚያቀርቡት ማንኛውም መሳሪያ ጥሩ ዋጋ ሊኖረው ይችላል።
አሁንም ተጠራጣሪ ከሆኑ፣ ያሉትን ምርጥ የSamsung Galaxy S23 Ultra ዋጋዎችን እና ቅናሾችን ይመልከቱ። የዋጋ ቅናሽ፣ ከዚህ መሳሪያ የላቀ የካሜራ አቅም ጋር ተዳምሮ ከፍተኛ ደረጃ ያለው የካሜራ ስልክ ለሚፈልግ ለማንኛውም ሰው አስገዳጅ ምርጫ ያደርገዋል።
ምንጮች:
- ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ23 አልትራ በ Samsung.com
- ምርጥ የካሜራ ስልኮች መመሪያ