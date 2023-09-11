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Gearbox ስቱዲዮ በእምብርብር ​​ቡድን መልሶ የማዋቀር ጥረቶች እንደተጎዳ ተነግሯል።

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 11, 2023
Gearbox ስቱዲዮ በእምብርብር ​​ቡድን መልሶ የማዋቀር ጥረቶች እንደተጎዳ ተነግሯል።

በቅርብ ሪፖርቶች መሰረት፣ Gearbox Studio በEmbracer Group ቀጣይነት ባለው የመልሶ ማዋቀር ጥረቶች ተጽዕኖ የሚደርስበት የቅርብ ጊዜው ስቱዲዮ ነው። Embracer Group ከSavvy Games Group ጋር ባደረገው የስትራቴጂክ አጋርነት ውድቀት ተከትሎ ላለፉት አመታት ካወጣው ከፍተኛ ወጪ እና የ40 በመቶ የአክሲዮን ዋጋ ለማገገም አጠቃላይ የማዋቀር ፕሮግራም በሰኔ ወር ይፋ አድርጓል።

እንደ መልሶ ማዋቀሩ አካል፣ በእምብርሰር፣ ቮሊሽን ጨዋታዎች ባለቤትነት የተያዘ ሌላ ስቱዲዮ ባለፈው ወር መጨረሻ ላይ ወዲያውኑ ተዘግቷል። አሁን፣ ሮይተርስ እንደዘገበው Gearbox በEmbracer የሚለቀቀው ቀጣዩ ስቱዲዮ ሊሆን ይችላል። Embracer ከኢንቨስትመንት ባንኮች ጎልድማን ሳችስ እና ኤሬም እና ኩባንያ ጋር በመሆን Gearbox የመሸጥ አማራጭን ለማሰስ እየሰራ ነው ተብሏል። ስቱዲዮውን ለማግኘት ከሚፈልጉ የሶስተኛ ወገኖች ፍላጎት ቀድሞውኑ አግኝተዋል.

ይህን ዜና ተከትሎ የኢምብርሰር የአክሲዮን ዋጋ አወንታዊ ለውጥ ማየቱ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። እ.ኤ.አ. በ2021 በEmbracer የተገኘ Gearbox ከቅርብ ጊዜ ጨዋታዎች ጋር የተቀላቀሉ ውጤቶች ነበሩት። ከBorderlands የኒው ተረቶች ሽያጭ ዝቅተኛ ነበር ሲል አሳታሚ ታክ-ሁለት ተናግሯል። ነገር ግን፣ ሌላ Borderlands ፈተለ፣ Tiny Tina's Wonderlands፣ ከሚጠበቀው በላይ አልፏል። ዋና ሥራ አስፈፃሚ ራንዲ ፒችፎርድ ቀደም ሲል የወደፊት ተሞክሮዎች በእድገት ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል ።

እንደ አሳታሚ፣ Gearbox በ3 መጀመሪያ ላይ Hyper Light Breaker እና Homeworld 2024ን ለመልቀቅ እቅድ አለው። የEmbracer Groupን መልሶ የማዋቀር ጥረቶች እና የ Gearbox የወደፊትን በተመለከተ ተጨማሪ እድገቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ።

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