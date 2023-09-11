የEmbracer ቡድን Borderlands ገንቢ Gearbox መዝናኛን በመሸጥ ላይ ያሰላስላል

Embracer Group ለስርጭቱ Gearbox Entertainment የተለያዩ አማራጮችን እያጤነ እንደሆነ ተዘግቧል፣ይህም ታዋቂውን Borderlands ገንቢ መሸጥን ይጨምራል። እምቅ ሽያጩ የሚመጣው Embracer Group የፋይናንሺያል አቋሙን ለማጠናከር ሲሞክር ነው, ጉዳዩን የሚያውቁ ምንጮች.
ሪፖርቶች እንደሚጠቁሙት የ Gearbox ገበያ ቁሳቁሶች ገዥዎች ለመገምገም አስቀድመው ይገኛሉ። አለምአቀፍ የጨዋታ ቡድኖች በስቱዲዮው ላይ ፍላጎት ቢያሳዩም, ስምምነትን የማጠናቀቅ እድሉ እርግጠኛ አይደለም.
Embracer Group በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ በ1.35 ቢሊዮን ዶላር በሚያስደንቅ ሁኔታ Gearbox Entertainment አግኝቷል። ይሁን እንጂ ኩባንያው እንደ ክሪስታል ዳይናሚክስ፣ ስኩዌር ኢኒክስ ሞንትሪያል እና ኢዶስ-ሞንትሪያል ያሉ ሌሎች ገንቢዎችን በማግኘት ፖርትፎሊዮውን ማስፋፋቱን ቀጥሏል።
እ.ኤ.አ. በጁን 2023 ይፋ የሆነው የኢምብርሰር ግሩፕ የቅርብ ጊዜ የመልሶ ማዋቀር ፕሮግራም የ2 ቢሊዮን ዶላር ስምምነት መፈራረሱን ተከትሎ ከስራ መባረርን ያካትታል። በተጨማሪም፣ በሴፕቴምበር 2023፣ ከሴንትስ ረድፍ በስተጀርባ ያለው ገንቢ እና የEmbracer's network of studios አካል የሆነው Volition ከሶስት አስርት አመታት ስራ በኋላ መዘጋቱን አስታውቋል።
ምንም እንኳን እነዚህ እድገቶች ቢኖሩም Gearbox መዝናኛ በኢንዱስትሪው ውስጥ ንቁ ሆኖ ቆይቷል። ከጥቂት ሳምንታት በፊት፣ ስቱዲዮው በጥቅምት 3 ተይዞ የነበረውን Borderlands 6 Ultimate Edition ለኔንቲዶ ስዊች በቅርቡ እንደሚለቀቅ ገልጿል።
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ምንጮች፡ ሮይተርስ