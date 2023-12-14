ሳይንቲስቶች የፍሎረሰንት ናኖዲያመንድን በብጁ-የተሠሩ መዋቅሮች ውስጥ የመክተት ዘዴን ፈጥረዋል

የሳኦ ፓውሎ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የሳኦ ካርሎስ ፊዚክስ ኢንስቲትዩት (IFSC-USP) ናኖዲያመንድን ከቀለም ማዕከላት ጋር ወደ ብጁ ዲዛይን በሚያደርጉ አወቃቀሮች ውስጥ በመክተት ረገድ ትልቅ ለውጥ አድርገዋል። በ Nanomaterials መጽሔት ላይ የተገለጸው ዘዴ የኳንተም ልቀቶችን ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች በፎቶኒክ መሳሪያዎች ውስጥ ለማዋሃድ አስደሳች እድሎችን ይከፍታል።
የሳይንስ ሊቃውንት በአልማዝ ክሪስታል መዋቅር ውስጥ ጉድለቶች በሆኑት ናይትሮጅን-ክፍት (NV) ማዕከሎች ላይ ያተኮሩ ናቸው. ይህ ጉድለት የናይትሮጅን አቶም በአልማዝ ጥልፍልፍ ውስጥ ያለውን የካርቦን አቶምን ሲተካ እና በፍርግርጉ ውስጥ ያለው ጎረቤት ቦታ ባዶ በሚሆንበት ጊዜ ነው። እነዚህ የኤንቪ ማዕከላት እንደ ነጠላ የፎቶ ልቀቶች በክፍል ሙቀት እና ረጅም ትስስር ጊዜ ያሉ የኳንተም ባህሪያትን ያሳያሉ፣ ይህም ለኳንተም መረጃ ኢንኮዲንግ እና ማቀናበር እንዲሁም በባዮሎጂካል ጥናቶች ውስጥ የሕዋስ ምልክት ማድረግን ጠቃሚ ያደርጋቸዋል።
በአልማዝ ውስጥ ያለው ማይክሮ ፋብሪካ ቴክኒካል ፈታኝ ነው፣ ስለዚህ ተመራማሪዎቹ ናኖዲያመንድን ከቀለም ማዕከላት ጋር ወደ ብጁ-የተነደፉ አወቃቀሮች ለመክተት ዞረዋል። ባለ ሁለት ፎቶን ፖሊሜራይዜሽን (2PP) የሚባል ዘዴ ተጠቅመዋል፣ ይህም ከፍተኛ ኃይለኛ የሌዘር ጨረር በመጠቀም ብርሃን-sensitive ፖሊመር ሬንጅ ላይ ማተኮርን ያካትታል ይህም ገና ያልጠነከረ ነው።
በጥናታቸው ውስጥ ተመራማሪዎቹ ናኖዲያመንድ መፍትሄን ለፎቶሪሲስት (ፎቶሪሲስት) ለፋብሪካው ሂደት ጥቅም ላይ የሚውለውን ብርሃን-sensitive ቁሳቁስ አክለዋል. የተለያዩ የፊዚዮኬሚካላዊ ሂደቶችን ካደረጉ በኋላ, ከኃይለኛ ሌዘር ውስጥ ጥራጥሬዎችን በመጠቀም ማይክሮ ፋብሪሽን አከናውነዋል. የ nanodiamonds መኖር እና መገኛ በፍሎረሰንስ እና በራማን ስፔክትሮስኮፒ መለኪያዎች ተረጋግጧል።
ውጤቶቹ በፍሎረሰንት ናኖዲያመንድ የተገጠሙ ጥቃቅን መዋቅሮችን የመፍጠር አዋጭነት ብቻ ሳይሆን የፎቶኒኮች እና የኳንተም ቴክኖሎጂ አተገባበርም ጭምር አሳይተዋል። ይህ ግኝት የላቁ የፎቶኒክ መሳሪያዎችን ከተዋሃዱ ኳንተም አመንጪዎች ጋር ለመስራት አስደሳች እድሎችን ይከፍታል።
ጥናቱ በፕሮፌሰር ክሌበር ሜንዶንካ ምክር በፊሊፔ አሲስ ኩቶ የሚመራ የፒኤችዲ ፕሮጀክት አካል ነበር። ከሳኦ ፓውሎ ምርምር ፋውንዴሽን (FAPESP) በብዙ ፕሮጀክቶች ድጋፍ አግኝቷል።