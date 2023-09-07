ኤድ ቦን ዣን ክላውድ ቫን ዳም ቆዳን ለጆኒ Cage በ'Mortal Kombat 1' በ Hot Ones ቃለ መጠይቅ ላይ ገለጠ

በቅርቡ 'ሆት ሰዎች' በተደረገ ቃለ ምልልስ፣ የመጀመሪያው የሟች ኮምባት ጨዋታ ዳይሬክተር ኤድ ቦን ለአድናቂዎች አስደሳች የሆነ ዝመናን አጋርቷል። በ 80 ዎቹ የተግባር ጀግና ዣን ክላውድ ቫን ዳም ላይ ተመስርቶ ለገፀ-ባህሪው ጆኒ Cage አዲስ ቆዳ ገለጠ። ይህ የቆዳ ንድፍ ለሟች ኮምባት እና ለጆኒ ኬጅ ገፀ ባህሪ መነሳሳት ሆኖ ላገለገለው ‹Bloodsport› በተሰኘው ፊልም ላይ ለቫን ዳም መታየት ክብር ይሰጣል።
ቦን ቫን ዳሜን በሞርታል ኮምባት 1 ውስጥ በማካተት የተሰማውን ደስታ ገልጿል፣ ይህም ለፍራንቻዚው “የሚያረጋግጥ የሙሉ ክብ ጊዜ” በማለት ጠርቷል። ቫን ዳሜ እንደ ሮቦኮፕ እና ተርሚነተር በጨዋታው ውስጥ ብቅ ካሉት የ 80 ዎቹ አፈ ታሪኮች ጋር ተቀላቅሏል።
አዲሱ ቆዳ በጆኒ ካጅ ላይ ሲተገበር የቫን ዳም መመሳሰል እና ድምፁን ያሳያል። የድምጽ ቅጂዎቹ አዲስ ይሁኑ ወይም ከቫን ዳም ቀደምት ስራ የመጡ ስለመሆኑ እስካሁን ግልፅ አይደለም።
ሟች Kombat 1 አስቀድሞ በኮከብ ባለ ሥም ዝርዝር ይመካል፣ የመጀመሪያው የKombat ጥቅል እንደ ሆላንድ፣ ኦምኒ-ማን እና ሰላም ፈጣሪ ያሉ ተሻጋሪ ገጸ-ባህሪያትን ያካትታል። ይህ ብቻ ሳይሆን እንደ ሜጋን ፎክስ ያለ የኤ-ዝርዝር ተሰጥኦ እንደ ቫምፓሪክ ተዋጊ ኒታራ ተጨምሯል።
መጪው ሟች ኮምባት 1 ጨዋታ ለተከታታዩ ለስላሳ ዳግም ማስጀመር ተዘጋጅቷል፣ እና የቫን ዳም መመሳሰልን ማግኘት ይህንን አዲስ የፍራንቻይዝ ዘመን ለማስጀመር ትልቅ እርምጃ ነው። ጨዋታው በሴፕቴምበር 14 ለPS5፣ Xbox Series X/S፣ Nintendo Switch እና PC እንዲለቀቅ ተይዞለታል።
ምንጭ፡ ዘ ኔርድ ስታሽ