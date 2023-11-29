ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች

ሳይንቲስቶች የምድር ቀን እስከ 25 ሰአታት ሊራዘም እንደሚችል ደርሰውበታል።
በሙኒክ ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ (TUM) የሳይንስ ሊቃውንት ስለ ምድር አዙሪት ያለንን ግንዛቤ የሚፈታተን አስገራሚ ግኝት አድርገዋል። ከተለመደው እምነት በተቃራኒ፣ በምድር ላይ ያለ አንድ ቀን ሁል ጊዜ 24 ሰአት ላይሆን ይችላል። እንዲያውም በመጨረሻ ወደ 25 ሰዓታት ሊራዘም ይችላል. ይህ እጅግ አስደናቂ ምርምር በፕላኔታችን ተለዋዋጭነት ላይ አዲስ ብርሃን ይፈጥራል።
የ TUM ቡድን ጥናታቸውን በምድር የማዞሪያ ፍጥነት ላይ አተኩረው ወጥነት ያለው እንዳልሆነ አረጋግጠዋል። ጠጣር እና ፈሳሽ ድብልቅን የያዘው የምድር ልዩ ልዩ ስብጥር በእነዚህ ውጣ ውረዶች ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታል።
የምድርን ሽክርክሪት ለመለካት ሳይንቲስቶቹ በጂኦዴቲክ ኦብዘርቫቶሪ ዌትዝል ውስጥ የተቀመጠውን የቀለበት ሌዘር አሻሽለዋል። ይህ የተራቀቀ ሌዘር የሚሠራው ከመሬት በታች በተቀበረ ልዩ ዲዛይን ባለው የግፊት ክፍል ውስጥ ነው። ሌዘር እና መስተዋቶች በመጠቀም መሳሪያው የምድርን የመዞር ፍጥነት በትክክል ይለያል። በሁለት የሌዘር ጨረሮች መካከል ያለው ተለዋዋጭ ድግግሞሽ ማናቸውንም ለውጦች ያመለክታሉ። ለምሳሌ, በምድር ወገብ ላይ, ምድር በሰዓት 15 ዲግሪ በምትዞርበት, የቀለበት ሌዘር የተወሰነ ድግግሞሽ ይመዘግባል.
በትክክለኛ መለኪያዎች፣ ሳይንቲስቶች አሁን በመሳሪያው ንድፍ ውስጥ ያለውን ውስጣዊ አለመመጣጠን ማስወገድ እና የማስተካከያ ስልተ-ቀመርን በመጠቀም ስልታዊ ተፅእኖዎችን መቁጠር ይችላሉ። ይህ አስደናቂ ቴክኖሎጂ የምድርን ሽክርክር ወደ አስደናቂ ዘጠኝ የአስርዮሽ ቦታዎች እንዲለኩ ያስችላቸዋል ይህም በየቀኑ ከአንድ ሚሊሰከንድ ክፍልፋይ ጋር እኩል ነው።
በተለይም የምድር ቀን ርዝመት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ነው። በዳይኖሰር ዘመን አንድ ቀን የሚቆየው 23 ሰዓት ብቻ ሲሆን ከ1.4 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ደግሞ 18 ሰዓት ከ41 ደቂቃ ብቻ ነበር። ትንበያዎች እንደሚያሳዩት በ 200 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ አንድ ቀን ወደ 25 ሰዓታት ሊራዘም ይችላል. እነዚህ የምድር አዙሪት ለውጦች የላቁ መለኪያዎችን አስፈላጊነት ያጎላሉ።
እነዚህን ጉልህ ግኝቶች ስናሰላስል፣ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለእነዚህ ለውጦች ማን ወይም ምን እንደሚመሰክሩ በእርግጠኝነት አይታወቅም። ቢሆንም፣ ሳይንቲስቶች ሚስጥሮቿን ለማጋለጥ ባደረጉት ያላሰለሰ ጥረት በመሬት አዙሪት ላይ ያለን ግንዛቤ በዝግመተ ለውጥ እንደቀጠለ ግልጽ ነው።
1. በምድር ላይ አንድ ቀን ምን ያህል ነው?
በምድር ላይ አንድ ቀን በተለምዶ 24 ሰዓት ርዝመት እንዳለው ይታመናል; ይሁን እንጂ በቅርቡ በሙኒክ ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ (TUM) ሳይንቲስቶች ያካሄዱት ጥናት በመጨረሻ ወደ 25 ሰዓታት ሊራዘም እንደሚችል ይጠቁማል።
2. የምድር ሽክርክር መለዋወጥ መንስኤው ምንድን ነው?
የምድር አዙሪት መለዋወጥ የፕላኔቷ የተለያዩ ጠጣሮች እና ፈሳሾች ድብልቅ በሆነው የፕላኔቷ ልዩ ልዩ ስብጥር ምክንያት ነው ። እነዚህ የአጻጻፍ ልዩነቶች የምድርን የመዞሪያ ፍጥነት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ.
3. ሳይንቲስቶች የምድርን መዞር እንዴት ይለካሉ?
የTUM ሳይንቲስቶች የምድርን መዞር ለመለካት በጂኦዴቲክ ኦብዘርቫቶሪ ዌትዘልል ውስጥ የተሻሻለ የቀለበት ሌዘር ይጠቀማሉ። ይህ ሌዘር የሚሠራው ከመሬት በታች በተቀበረ ልዩ ዲዛይን ባለው ክፍል ውስጥ ነው ፣በሁለት የሌዘር ጨረሮች መካከል ያለውን ድግግሞሽ በመተንተን የመዞሪያ ፍጥነት ልዩነቶችን በትክክል ይለያል።
4. የምድር ሽክርክሪት መለኪያዎች ምን ያህል ትክክለኛ ናቸው?
በቲዩም ሳይንቲስቶች በጥንቃቄ በማስተካከል እና የማስተካከያ አልጎሪዝምን በመጠቀም የምድርን ሽክርክር ወደ አስደናቂ ዘጠኝ የአስርዮሽ ቦታዎች መለካት ይችላሉ። ይህ በየቀኑ በግምት የአንድ ሚሊሰከንድ ክፍልፋይ ልዩነት ጋር እኩል ነው።
5. የምድር ቀን ርዝመት በጊዜ ሂደት እንዴት ተለውጧል?
እየተሻሻሉ ያሉ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በምድር ላይ ያለው የአንድ ቀን ርዝመት ቀስ በቀስ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል. በዳይኖሰር ዘመን አንድ ቀን የሚቆየው 23 ሰዓት ብቻ ሲሆን ከ1.4 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ደግሞ 18 ሰዓት ከ41 ደቂቃ ብቻ ነበር። ትንበያዎች እንደሚያመለክቱት ወደፊት አንድ ቀን በግምት በ 25 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ወደ 200 ሰዓታት ሊራዘም ይችላል።
6. የምድርን መዞር መረዳት ለምን አስፈላጊ ነው?
ትክክለኛ የአየር ንብረት ሞዴሎችን ለመፍጠር፣ እንደ ኤልኒኖ ያሉ የአየር ሁኔታ ክስተቶችን ለመተንበይ እና ስለ ፕላኔታችን ተለዋዋጭነት ግንዛቤ ለማግኘት የምድርን ሽክርክር መረዳት ወሳኝ ነው። የላቁ የምድር ሽክርክር መለኪያዎች ሳይንቲስቶች ሞዴሎቻቸውን እንዲያጠሩ እና የበለጠ ትክክለኛ ትንበያዎችን እንዲሰጡ ያስችላቸዋል።