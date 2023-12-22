የምድር ኮር እንቆቅልሽ ዳንስ መፍታት

የምድር እምብርት ውስጣዊ አሠራር ሳይንቲስቶችን ለረጅም ጊዜ ሲያስደንቅ ቆይቷል, እና በቅርብ ጊዜ የተደረገ ጥናት ምስጢራዊ በሆኑ እንቅስቃሴዎች ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል. በፕላኔታችን ውስጥ ፣ ከቀለጠ ድንጋይ በታች ተደብቆ ፣ ዋናው መሽከርከር ብቻ ሳይሆን እየተንቀጠቀጠ ነው ፣ ይህም በየ 8.7 ዓመቱ በግምት የሚከሰት አስደናቂ ዳንስ ይፈጥራል።
የምድር እምብርት ፣ ከፕሉቶ የሚበልጥ ጠንካራ የብረት ሉል ፣ በሚያስደንቅ ሁኔታ ጥቅጥቅ ያለ ነው። ከቀለጠ ብረት የተዋቀረ ቢሆንም በማዕከሉ ላይ ያለው ግዙፍ ግፊት ወደ ጠንካራ ቅርጽ ይወስደዋል። ዋናው ሲቀዘቅዝ, ሲያድግ እና ሲወዛወዝ, ሙቀትን ይለቃል, ይህም በውጫዊው እምብርት ውስጥ ያለው ፈሳሽ ብረት እንዲሰበር ያደርገዋል. ይህ እንቅስቃሴ ፕላኔታችንን ከፀሀይ አየር ሁኔታ የሚከላከለው ‘ዲናሞ’ በመባል የሚታወቀው መግነጢሳዊ መስክ ያመነጫል።
የቅርብ ጊዜ ምርምር የምድር ምሰሶዎች መንቀጥቀጥ በስተጀርባ ያሉትን ምክንያቶች ገልጿል። የሳይንስ ሊቃውንት የዋልታ እንቅስቃሴን እና የምድርን መዞር ለውጦችን በማጥናት የውስጣዊው እምብርት ማዘንበል እና አለመመጣጠን ለውስጥ መንቀጥቀጥ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ደርሰውበታል። በሚያስደንቅ ሁኔታ, ዘንበል, በ 0.17 ዲግሪ ብቻ, ቀደም ሲል ከታመነው በጣም ያነሰ ነበር.
እነዚህ ግኝቶች በኮር በራሱ ውስጥ ሊኖር የሚችል የእፍጋት ልዩነት እና እንዲሁም በኮር-ማንትል ወሰን ላይ የበለጠ የጠነከረ የክብደት ለውጥ ያመለክታሉ። ሳይንቲስቶች እነዚህ ምክንያቶች የውጪው ኮር ፍሰት ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ እና በዚህም ምክንያት የምድርን መግነጢሳዊ መስክ ሊቀርጹ እንደሚችሉ ንድፈ ሃሳብ ያቀርባሉ.
በዋና ውስጥ ትንሽ ለውጦች እንኳን በገጹ ላይ ተጽእኖ ስለሚኖራቸው እነዚህን ውስብስብ እንቅስቃሴዎች መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው. በዋና እንቅስቃሴዎች ምክንያት የሚፈጠሩት የምድር አዙሪት ልዩነቶች ከትክክለኛው የ24-ሰዓት ቀን ትንሽ መዛባት አስተዋፅዖ ያደርጋሉ። በተጨማሪም፣ ጥናቱ እንደሚያሳየው ኮር የማዞሪያ አቅጣጫውን በየስድስት አመቱ ይለውጣል፣ ይህም የአንድን ቀን ርዝመት የበለጠ ይጎዳል።
የምድር እምብርት ውስጣዊ አሠራር እንቆቅልሽ ሆኖ ቢቆይም፣ ይህ ጥናት ምስጢሮቹን ለመፍታት አንድ እርምጃ ቀርቦልናል። በቴክኖሎጂ እና በጥልቀት በመረዳት፣ ፕላኔታችንን ስለሚቀርፁት ስውር ሃይሎች የበለጠ ማራኪ ግኝቶችን መገመት እንችላለን።