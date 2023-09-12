በ AI የሚደገፉ ጓደኝነቶች ላይ እምነት የሌላቸው ሰዎች፣ የጥናት ግኝቶች

በኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ምሁራን በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ሰዎች ጓደኞቻቸው AI ተጠቅመው መልእክት ሲጽፉላቸው ሲያውቁ በጓደኞቻቸው ላይ በራስ የመተማመን ስሜት አይሰማቸውም። ሙከራው ቴይለር ከተባለ ልብ ወለድ ሰው ጋር ጓደኛ ለመምሰል የተጠየቁ 208 ተሳታፊዎችን አሳትፏል። ተሳታፊዎቹ የተለያዩ ሁኔታዎችን በሚመለከት ድጋፍ፣ ምክር ወይም ተራ ውይይት ወደ ቴይለር እንዲልኩ ታዘዋል።
ከቴይለር ምላሾች ከተቀበሉ በኋላ ተሳታፊዎች በሦስት እኩል ቡድኖች የተከፋፈሉ ሲሆን እያንዳንዱ ቡድን ቴይለር መልእክቶቹን እንዴት እንዳቀናበረ የተለየ ማብራሪያ ተሰጥቷል። ማብራሪያዎቹ ቴይለር ምንም አይነት እርዳታ አለመጠቀምን፣ ቴይለር AIን መጠቀም፣ ወይም ቴይለር ከሌላ ሰው እርዳታ ማግኘትን ያካትታል። ተሳታፊዎቹ በቴይለር ዘዴዎች ላይ ስላላቸው ስሜት ተጠየቁ።
ግኝቶቹ እንደሚያመለክቱት ግለሰቦች ጓደኞቻቸውን በራሳቸው ጥረት ብቻ እንዲተማመኑ እና ማንኛውንም የሶስተኛ ወገን እርዳታ አይጠቀሙ, ከ AI ወይም ከሌላ ሰው. ተሳታፊዎች AI መልእክቶቹን በማቀናበር ውስጥ መሳተፉን ሲያውቁ ስለጓደኝነታቸው ሁኔታ ብዙም እርካታ የሌላቸው እና ስለጓደኛቸው ሁኔታ እርግጠኛ አለመሆን ጨምረዋል። የጥናቱ መሪ ቢንግጂ ሊዩ እንዳሉት ሰዎች ጓደኝነትን ለመጠበቅ የሚደረገውን ጥረት ከፍ አድርገው ይመለከቱታል እና AI መጠቀምን እንደ አቋራጭ መንገድ ይመለከቷቸዋል ይህም ግንኙነቱን ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል.
ይህ ጥናት ከቀደምት ጥናቶች ጋር ይዛመዳል ይህም ሰዎች በጽሑፍ ንግግሮች ውስጥ በእውነተኛነት እጦት ምክንያት AIን የሚጠቀሙ ከሆነ ስለሌሎች ትንሽ እንደሚያስቡ ያሳያል። በተለያዩ የግንኙነት አፕሊኬሽኖች ውስጥ AI የመፃፍ መሳሪያዎች በጣም እየተለመደ በመምጣቱ ጥናቱ ከጓደኞች ጋር ለመግባባት እንዳይጠቀሙበት ያስጠነቅቃል። ሊዩ በጓደኝነት ውስጥ በ AI ላይ መታመን ጥርጣሬን ሊፈጥር እና ለጤናማ ግንኙነቶች ወሳኝ የሆኑትን ትክክለኛነት እና ቅንነት ሊያስተጓጉል እንደሚችል ያስጠነቅቃል።
የጥናቱ አጠቃላይ ዝርዝሮች እና ውጤቶቹ በማህበራዊ እና ግላዊ ግንኙነቶች ጆርናል ላይ ታትመዋል። ጥናቱ ጠንካራ እና ትርጉም ያለው ጓደኝነትን ለማስቀጠል የእውነተኛ ጥረት እና ትክክለኛነት አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳየ ሲሆን ይህም ምቾት የሰው ልጅን እውነተኛ መስተጋብር መተካት እንደሌለበት አጽንኦት ሰጥቷል።
ምንጮች:
- የኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ጥናት
- የሶጅ ጆርናል ማህበራዊ እና ግላዊ ግንኙነቶች ጆርናል