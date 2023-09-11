የዶሚኖ ፒዛ አጋሮች ከዝሆን ጋር ለዲጂታል ትዕዛዝ ዳግም ዲዛይን

የዶሚኖ ፒዛ የዲጂታል ማዘዣ ስነ-ምህዳሩን ለማሻሻል የአይፒጂ ፈጠራ ኤጀንሲ ዝሆንን መርጧል። የድጋሚ ዲዛይን ግብ የማዘዙን ሂደት ማዘመን እና የዶሚኖን የምርት ስም ፈጠራ እና ስብዕና ማሳየት ነው። ዝሆን በ Pile & Company ከተመራ ግምገማ በኋላ ንግዱን አሸንፏል።
የዝሆን ፕሬዘዳንት ካራ ዲኖርሲያ እንዳሉት፣ “ዶሚኖ ሁልጊዜም በምድቡ እና ለፈጠራዎች ግንባር ቀደም መሪ ነው፣በተለይም በቴክኖሎጂ ቦታ ዲጂታል ቅደም ተከተል ፈር ቀዳጅ ነው። የበለጠ የተሻሉ ለመሆን ከሚፈልጉ የንግድ ምልክቶች ጋር መተባበርን እንወዳለን። በዲጂታል ልምዳቸው ላይ በእውነት ትርጉም ያለው ለውጥ ለመፍጠር እንደ ዶሚኖ ካሉ ታዋቂ የንግድ ምልክቶች ጋር መስራት በትክክል ቡድናችን ለመቋቋም የሚወደው ውስብስብ ፈተና አይነት ነው።
የዶሚኖ የመስመር ላይ ማዘዣ ከ80% በላይ የሚሆነውን የንግድ ስራ ይይዛል፣ እና የምርት ስሙ እያደገ የመጣውን የሸማቾች የኢኮሜርስ ተሞክሮዎችን መሰረት በማድረግ ማደስ ይፈልጋል። አዲሱ የማዘዣ ስርዓት አሁን ባለው አቅርቦት ላይ መሻሻልን ለማረጋገጥ ዝሆን በብራንድ እና በምርት ልምድ ላይ ያለውን እውቀት ይጠቀማል።
የዶሚኖ ዋና ዲጂታል ኦፊሰር የሆኑት ክሪስቶፈር ቶማስ ሙር እንዳሉት፣ “የእኛ ዲጂታል ንግድ እየበለጸገ ባለበት ወቅት እና የተጠቃሚውን ልምድ በየጊዜው እየሞከርን እና እያሳደግን ቢሆንም፣ የዲጂታል ማዘዣ አቅማችንን ማሳደግ ለቀጣይ ስኬት የተሻለው ስልት ነው ብለን እናምናለን በተለይም እንደ ሸማቾች ግንኙነት በቴክኖሎጂ እድገት” ዶሚኖ ዝሆን ባቀረበው የፈጠራ ሀሳቦች እንደተደነቀ ሙር ገልጿል።
የዶሚኖ ዋና ዲጂታል ኦፊሰር አክለውም፣ “ከዝሆን እና ከሪከርድ ኤጀንሲያችን፣ በሂደት ላይ ያለ የስራ ልምድ ያለው ጥምረት፣ የዲጂታል ልምዶቻችንን ከፍ የሚያደርግ ራዕይ እና ስትራቴጂ አዘጋጅቷል፣ ይህም የሚወዱትን ፒዛ የማዘዝ ሂደቱን የበለጠ አስማታዊ ያደርገዋል። ” በማለት ተናግሯል።
በዶሚኖ ፒዛ እና ዝሆን መካከል ያለው ሽርክና የተሻሻለ እና የበለጠ ፈጠራ ያለው ዲጂታል የማዘዣ ልምድ ለዶሚኖ ደንበኞች ለመፍጠር ያለመ ነው።
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