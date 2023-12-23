DOGE-1 ሳተላይት ማስጀመር የ Crypto Rally መድረክን አዘጋጅቷል።

በጉጉት የሚጠበቀው DOGE-1 ሳተላይት ማስጀመሪያ እየተቃረበ ሲመጣ፣የክሪፕቶ አድናቂዎች ዋጋ መጨመር ሊያጋጥማቸው በሚችሉ ሶስት ቶከኖች ላይ በቅርበት እየተከታተሉ ነው። እስቲ እነዚህን ምልክቶች እና ለእድገታቸው አስተዋጽኦ የሚያደርጉትን ምክንያቶች እንመልከታቸው.
ዶሴኮን (DOGE)
ከሳተላይት ጅምር ጋር ባለው ቀጥተኛ ግንኙነት Dogecoin በተፈጥሮ በ crypto ማህበረሰብ ትኩረት ግንባር ቀደም ነው። እ.ኤ.አ. በ2021 ጉልህ የሚዲያ ሽፋን ያገኘው ተልዕኮ ሙሉ በሙሉ በDOGE ቶከኖች በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ጎልቶ ታይቷል። ይህ የገሃዱ ዓለም የአጠቃቀም ጉዳይ የDogecoin ባለቤቶችን ፍላጎት አነሳስቶ በክስተቱ ዙሪያ ያለውን ግምት አስተዋፅዖ አድርጓል።
የማስጀመሪያው ቀን ሲቃረብ፣ እያደገ ላለው ደስታ ምላሽ የDogecoin ዋጋዎች እንደሚጨምሩ ይጠበቃል። ተልእኮው ለመጀመሪያ ጊዜ ሲታወጅ ከታየው ከፍተኛ ጭማሪ ጋር ተመሳሳይ፣ ከተጀመረ በኋላ ሌላ የዋጋ ጭማሪ ይጠበቃል። ሁሉም በእቅዱ መሰረት የሚሄዱ ከሆነ፣ ይህ የ DOGE ዋጋን ከ$0.12 ምልክት ሊያሳድገው ይችላል። በተጨማሪም፣ ብዙ ጊዜ "Dogefather" በመባል የሚታወቀው የኤሎን ማስክ ተፅዕኖ ፈጣሪ ሰው ስለ ጅምር ሀሳቡን ሊያካፍል ይችላል፣ ይህም በ DOGE ዋጋ ላይ ተጨማሪ ጭማሪ ሊያመጣ ይችላል።
GEC ማስመሰያ
በጂኦሜትሪክ ኢነርጂ ኮርፖሬሽን የተሰጠ GEC ቶከን DOGE-1 ሳተላይት በምትነሳበት ጊዜ ዋጋው እየጨመረ ይሄዳል ተብሎ የሚጠበቀው ሌላ cryptocurrency ነው። ይህ ማስመሰያ ጅምርን በመጠባበቅ ላይ ከፍተኛ ድጋፍ አግኝቷል, ዋጋው በ $ 2.79 እና በቅርብ ሳምንታት ውስጥ የገበያ ዋጋ 30 ሚሊዮን ዶላር ደርሷል.
በአሁኑ ጊዜ በ $0.74 የሚገበያየው GEC የመሰብሰብ ልዩ እድልን ይሰጣል፣በተለይም ዋጋው ወደ ጅማሮው ግንባር ቀደም የሚጨምር ከሆነ። ሆኖም፣ በአሁኑ ጊዜ፣ በዚህ ማስመሰያ ላይ ያለው ፍላጎት በአንጻራዊ ሁኔታ ድምጸ-ከል ሆኖ ይቆያል፣ ምክንያቱም የባለሃብቶች ትኩረት በዋነኝነት የሚያተኩረው በUS Securities and Exchange Commission በ Bitcoin Spot ETF ተቀባይነት ላይ ነው።
Xi ቶከን
የ Xi ቶከን ብቅ ማለት እና ከዚያ በኋላ ያለው ተወዳጅነት በ DOGE-1 ሳተላይት ላይ ለማስታወቂያዎች ይፋዊ የክፍያ ዘዴ ተብሎ ከተሰየመ የመነጨ ነው። የ XI ፕሮቶኮል ተወላጅ ማስመሰያ፣ በህዋ ላይ በመረጃ ውክልና ላይ የተካነ የተከፋፈለ የሂሳብ ደብተር ቴክኖሎጂ፣ Xi token ከመጀመሩ በፊት እና በኋላ ከፍተኛ አቅም አለው።
ምንም አማራጭ የመክፈያ ዘዴ ከሌለ፣ አስተዋዋቂዎች ለማስታወቂያ ክፍያ ለማግኘት ሲጣደፉ የ Xi tokens ፍላጎት እየጨመረ እንደሚሄድ ይጠበቃል። እስካሁን ድረስ, CoinMarketCap የ Xi Token ዋጋ $ 0.008334 እና የ 3.5 ሚሊዮን ዶላር የገበያ ዋጋን ዘግቧል.
በማጠቃለያው፣ መጪው DOGE-1 ሳተላይት ማምጠቅ በ crypto ማህበረሰብ ውስጥ የደስታ ማዕበል ፈጥሯል። Dogecoin፣ GEC Token እና Xi Token ጅምር ሲቃረብ ዋጋ ያለው ሰልፍ ሊለማመዱ ይችላሉ። ክሪፕቶ ገበያ ይህን ወሳኝ ወቅት በጉጉት እየጠበቀ ባለሃብቶች እና አድናቂዎች በምስጢር ምንዛሬዎች አለም ውስጥ ወሳኝ ምዕራፍ ሊሆን ለሚችለው ነገር ራሳቸውን እያበረታቱ ነው።