EA FC 24፡ ቅናሾችን እና ቁጠባዎችን አስቀድመው ይዘዙ

በታዋቂው የእግር ኳስ ጨዋታ ተከታታዮች ውስጥ ያለው EA FC 24 በሴፕቴምበር 29 በሁሉም መድረኮች ሊለቀቅ ነው። ሆኖም፣ በዚህ ጊዜ፣ ኢኤ ስፖርት በፍራንቻይዝ ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የ‹FIFA› መለያን ጥሏል። ጨዋታው አሁን ለቅድመ-ትዕዛዝ ተዘጋጅቷል፣ተጫዋቾች በግዢቸው ላይ ገንዘብ እንዲቆጥቡ እድል ይሰጣል።
ተጫዋቾች ኤንኤንዶ ስዊች ጨምሮ በተመረጡት መድረክ ላይ EA FC 24 ን አስቀድመው ለማዘዝ መምረጥ ይችላሉ እና ሁለት የተለያዩ እትሞች ይገኛሉ፡ መደበኛ እና Ultimate። በተለምዶ EA ስፖርት ጨዋታዎቻቸውን አስቀድመው ለማዘዝ ቅናሽ ይሰጣል ፣ እና ይህ ጊዜ ከዚህ የተለየ አይደለም። ይሁን እንጂ ሊቆጥቡ የሚችሉት በትንሹ ቀንሷል.
ለኤኤ ፕሌይ ደንበኝነት ለተመዘገቡ ተጫዋቾች በሁሉም የሚመለከታቸው መድረኮች የ Ultimate Edition ቅድመ-ትዕዛዛቸው ላይ የ10% ቅናሽ ያገኛሉ። EA Play ከ PC Pass እና Game Pass Ultimate ጋር ስለተጠቃለለ ይህ ቅናሽ ለXbox Game Pass አባላትም እንዲሁ በራስ-ሰር ተፈጻሚ ይሆናል።
የFIFA 23 ባለቤቶች የ Ultimate Edition ቅድመ-ትዕዛዛቸው ላይ የ10% ቅናሽ ያገኛሉ። ሆኖም፣ ይህ ቅናሽ ከ EA Play አባልነት ቅናሽ ጋር ሊጣመር እንደማይችል ልብ ሊባል ይገባል።
ምንም እንኳን የተወሰኑ ቸርቻሪዎች በጨዋታው አካላዊ ቅጂ ላይ ከፍተኛ ቅናሾችን ሊሰጡ ቢችሉም ይህ እንደ አካባቢው ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ አንባቢዎች ለእነሱ የተሻለውን ስምምነት ለማግኘት ከአገር ውስጥ ቸርቻሪዎች ጋር እንዲያረጋግጡ ይመከራል።
በተጨማሪም ሁሉም የ EA Play አባላት ከሴፕቴምበር 10 ጀምሮ የጨዋታውን የ22 ሰአታት ሙከራ የማግኘት እድል ይኖራቸዋል። ለ EA Play Pro ተመዝጋቢ ለሆኑት ሙሉ ጨዋታው አስቀድሞ ከምዝገባ ጋር ተካቷል።
በአጠቃላይ ተጨዋቾች በቅድመ-ትዕዛዝ ቅናሾች እና የ EA FC 24 የሙከራ ስሪቶች ገንዘብ የመቆጠብ እድል አላቸው። በ EA FC ተከታታይ ውስጥ የቅርብ ጊዜውን ክፍል እንደሚለቁ በመጠባበቅ ለፍራንቻይስ አድናቂዎች አስደሳች ጊዜ ነው።
ትርጓሜዎች
– EA FC 24፡ በ EA Sports የተዘጋጀው መጪው የእግር ኳስ ጨዋታ፣ በታዋቂው የጨዋታ ተከታታዮች ውስጥ ቀጣይ ክፍል በመባልም ይታወቃል።
- ፊፋ፡ ቀደም ሲል በጨዋታው ተከታታይ ርዕስ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ነገር ግን ለ EA FC 24 ወርዷል።
- ቅናሾች፡- ለቅድመ-ትዕዛዝ ወይም በሌሎች ማስተዋወቂያዎች የጨዋታውን ዋጋ መቀነስ።
- ቅድመ-ትዕዛዝ፡- ጨዋታን በይፋ ከተለቀቀበት ቀን በፊት የመግዛት ተግባር።
– EA Play፡ የ EA ጨዋታዎችን እና ሌሎች ጥቅማጥቅሞችን ቤተ-መጽሐፍት መዳረሻ የሚሰጥ የደንበኝነት ምዝገባ አገልግሎት።
- የመጨረሻው እትም: ከፍተኛ ዋጋ ያለው የጨዋታው እትም ፣ ተጨማሪ ይዘት ወይም ጉርሻዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
– ምንም ዩአርኤሎች አልተሰጡም።