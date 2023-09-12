የአትላንቲክ ከተማ ቤቶች ባለስልጣን ለአመራር አማካሪዎች ግማሽ ሚሊዮን ዶላር ያወጣል።

የአትላንቲክ ሲቲ ቤቶች ባለስልጣን በቅርቡ ወደ 500,000 ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ ለአመራር አማካሪዎች እንዳወጡ ከተገለጸ በኋላ ክትትል ተደርጎበታል። ይህም ገንዘቡ በተሻለ ሁኔታ ህብረተሰቡን ሊጠቅም ይችል ነበር ብለው በሚያምኑ ነዋሪዎች ላይ ስጋት ፈጥሯል።
በቻርማይን ሆል የፌስቡክ አስተያየት ባለሥልጣኑ ለነዋሪዎች በተለይም በመኖሪያ ቤታቸው ከሚኖሩ ሕፃናት ይልቅ ለአማካሪዎች ወጪን ቅድሚያ ሰጥቷል። ይህም ፍላጎታቸው ችላ እየተባለ በሚሰማቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ዘንድ ቁጣ ቀስቅሷል።
ማሪ ጄ ኮትስ በፌስቡክ ላይ አስተያየት ስትሰጥ የባለስልጣኑ ርምጃዎች አሳሳቢ ብቻ ሳይሆን ህገወጥም መሆናቸውን አጉልተዋል። የተመረጡ ባለስልጣናት እንደመሆናቸው መጠን ህግን አክብረው እንዲሰሩ የሚጠበቅባቸው ሲሆን ይህን ያህል ገንዘብ ለአማካሪዎች መመደባቸው የታማኝነት እና የተጠያቂነት ጥያቄ አስነስቷል።
ለተፈጠረው ውዝግብ ምላሽ ሮበርት ባስኮ ከገዥው ቢሮ አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድ ጠ ነዋሪው እና ግብር ከፋዩ የተሻለ እንደሚገባቸው እና አሁን ያለው አመራር ለፍላጎታቸው ቅድሚያ መስጠት አለመቻሉን ተከራክረዋል።
የአትላንቲክ ከተማ ቤቶች ባለስልጣን በአስተዳደሩ እና በውሳኔ አሰጣጡ ላይ ትችት ገጥሞታል። ቫለሪያ ጄ. ማርከስ በፌስቡክ አስተያየት ላይ, ክሪኒዝም, ዘመድ እና አድሎአዊነት በድርጅቱ ውስጥ የተንሰራፋ ጉዳዮችን ጠቅሷል. ይህም በነዋሪዎች መካከል አለመተማመንን ከማባባስም በላይ ባለሥልጣኑ ህብረተሰቡን በብቃት የማገልገል አቅም ላይ ያለውን ስጋት አስነስቷል።
ምንጭ፡ PressofAC.com፣ Facebook
ትርጓሜዎች
1. የአመራር አማካሪዎች፡ ውጤታማነታቸውን ለማሻሻል እና ግባቸውን ለማሳካት ለመሪዎች እና ድርጅቶች መመሪያ እና ምክር የሚሰጡ ባለሙያዎች።
2. የአትላንቲክ ከተማ የቤቶች አስተዳደር፡ በአትላንቲክ ሲቲ፣ ኒው ጀርሲ ውስጥ ላሉ ነዋሪዎች ተመጣጣኝ መኖሪያ ቤት የማቅረብ ኃላፊነት ያለው የመንግስት ኤጀንሲ።
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- PressofAC.com
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