አነስተኛ ንግዶችን በዲጂታል ምርት እና ግብይት መርዳት፡ Just Adventure Productions LLC

Just Adventure Productions LLC፣ በቢግ ስቶን ጋፕ፣ ቨርጂኒያ ውስጥ የተመሰረተ አነስተኛ ንግድ ለሌሎች አነስተኛ ንግዶች የዲጂታል ምርት እና የግብይት አገልግሎቶችን በመስጠት ላይ ያተኮረ ነው። ኩባንያው እድገቱን ለመደገፍ ከቨርጂኒያ ኮልፊልድ ኢኮኖሚ ልማት ባለስልጣን (VCEDA) በቅርቡ የ10,000 ዶላር የዘር ካፒታል ማዛመጃ ስጦታ አግኝቷል።
በጄስቲን ፋሊን በታህሳስ 2022 የተመሰረተው Just Adventure Productions የቪዲዮግራፊ፣ የድሮን ቪዲዮግራፊ እና የማህበራዊ ሚዲያ ግብይትን ጨምሮ የተለያዩ አገልግሎቶችን ይሰጣል። ኩባንያው በደቡብ ምዕራብ ቨርጂኒያ የሚኖሩ ነዋሪዎችን እና የንግድ ሥራዎችን ስኬት በመደገፍ በክልሉ ውስጥ የመጀመሪያ ደረጃ የዲጂታል ሚዲያ ምርት እና ግብይት ኤጀንሲ ለመሆን ያለመ ነው።
Just Adventure Productions አሁን ካለው አቅርቦቱ በተጨማሪ የድር ዲዛይን፣ የሞባይል መተግበሪያዎች እና የማህበራዊ ሚዲያ ስልጠና አገልግሎቶችን ጨምሮ ለወደፊት የማስፋፊያ እቅድ አለው። ኩባንያው ንግዶች ወደ ሚዲያ እና የግብይት ዲጂታል ዘመን እንዲሸጋገሩ የሚያግዝ አስተማማኝ እና ታዋቂ ንግድ ለመሆን አቅዷል።
በጅምላ ግንኙነት እና የአራት አመት የምርት ልምድ ያለው ጀስቲን ፋሊን የኩባንያውን እድገት እየመራ ነው። በተጨማሪም የሰርግ እና ኢቨንት ቪዲዮግራፍ ሰሪዎች ማህበር አለም አቀፍ አባል ሲሆን የWEVA አለምአቀፍ የተሸለ ፕሮፌሽናል ቪዲዮግራፈር ሰርተፍኬት ለመቀበል መስፈርቱን በማጠናቀቅ ላይ ይገኛል። ኩባንያው በአሁኑ ወቅት አንድ የሙሉ ጊዜ እና የትርፍ ጊዜ ሰራተኛ የሚቀጥር ሲሆን፥ በአምስት አመታት ውስጥ እስከ አራት የሙሉ ጊዜ እና ሁለት የትርፍ ጊዜ ሰራተኞችን ለማስፋፋት አቅዷል።
ለJust Adventure Productions አንዱ ቁልፍ ጠቀሜታዎች የ VCEDA የዘር ካፒታል ስጦታ ነው። ድጋፉ ኩባንያው ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ ውድ መሣሪያዎችን እንዲገዛ ረድቶታል። ድጎማው ከሌለ ጀስቲን ትክክለኛውን መሳሪያ ለማግኘት ዕዳ ውስጥ መግባት ነበረበት። ድጋፉ ለኩባንያው እድገትና ልማት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል።
በአጠቃላይ፣ Just Adventure Productions ዓላማው ሌሎች ትናንሽ ንግዶችን በዲጂታል ግብይት ፍላጎታቸው ለመደገፍ፣ ታሪካቸውን እንዲናገሩ፣ ምርቶቻቸውን እና አገልግሎቶቻቸውን እንዲያሳዩ፣ ተሰጥኦዎችን ወይም ደጋፊዎችን ለመቅጠር እና የውድድር ደረጃን ለማግኘት የሙሉ አገልግሎት መፍትሄዎችን በማቅረብ ነው።
ምንጮች:
- ቨርጂኒያ ኮልፊልድ የኢኮኖሚ ልማት ባለስልጣን
- Just Adventure Productions LLC