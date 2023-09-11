ወደ ዲጂታል የመሬት መስመሮች ማሻሻል በሰሜን አየርላንድ ይጀምራል

ቢቲ የዲጂታል ድምፅ ፕሮጄክቱ አካል በሆነው በሰሜን አየርላንድ የመሬት መስመሮችን ወደ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ማሻሻል ጀምሯል። ይህ ፕሮጀክት የብሮድባንድ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ባህላዊ የአናሎግ የስልክ መስመሮችን በዲጂታል ለመተካት ያለመ ነው። "አንድ ጊዜ-በ-ትውልድ" ተብሎ የተገለፀው ፕሮጀክቱ በተወሰኑ የእንግሊዝ አካባቢዎች በጁላይ እና ኦገስት ውስጥ ተጀምሯል. BT በሰሜን አየርላንድ ያሉ ደንበኞች ከማብሪያው በፊት ቢያንስ ከአራት ሳምንታት በፊት እንዲያውቁት ያደርጋል።
አሁን ያለው የአናሎግ ቴክኖሎጂ ጊዜ ያለፈበት እየሆነ በመምጣቱ ወደ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ማሻሻሉ አስፈላጊ ነው ተብሎ ይታሰባል። ቢቲ አፅንዖት የሰጠው የመደበኛ ስልክ ስልኮች ከአገልግሎት ውጪ አይደሉም፣ እና ለአብዛኛዎቹ ደንበኞች፣ ማብሪያው በቀላሉ ከግድግዳ ጋር ከተገጠመ ሶኬት ይልቅ መደበኛ ስልክን ወደ ብሮድባንድ ራውተር ማስገባትን ያካትታል። የመቀየሪያው ጥቅሞች የላቀ የማጭበርበሪያ-ጥሪ ማጣሪያ ችሎታዎች እና የበለጠ ግልጽ የጥሪ ድምጽ ያካትታሉ።
ወደ ዲጂታል ቮይስ የሚደረገው ሽግግር ለሁሉም ደንበኞች ማለት ይቻላል ቀላል እና ነጻ ሂደት እንደሚሆን ይጠበቃል፣ ምንም የቤት ጭነት ስራ አያስፈልግም። ነገር ግን፣ ቢቲ ተጨማሪ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ወይም እራሳቸውን ተጋላጭ እንደሆኑ አድርገው የሚቆጥሩ ደንበኞችን እንዲያሳውቅ ያበረታታል። እንደ የጤና እንክብካቤ ተንጠልጣይ፣ በመደበኛ ስልክ ላይ ብቻ የሚተማመኑ እና የሞባይል ሲግናል የሌላቸው አንዳንድ ደንበኞች መጀመሪያ ላይ በንቃት አይቀያየሩም።
ወደ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ስለመቀየር ግንዛቤን ለማሳደግ፣ BT ተከታታይ የከተማ አዳራሽ ዝግጅቶችን እና በሰሜን አየርላንድ ውስጥ ብቅ-ባይ ማቆሚያዎችን ለማስተናገድ አቅዷል። እነዚህ ዝግጅቶች ዓላማቸው በሽግግሩ ወቅት ለደንበኞች ተጨማሪ መረጃ እና ድጋፍ ለመስጠት ነው።
ምንጮች:
- ቢቲ
- ሽሮፕሻየር ካውንስል