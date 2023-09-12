በGamescom ላይ የኒንቴንዶን ቀጣይ ኮንሶል ትንኮሳ የከበቡ ወሬዎች

ስለ ኔንቲዶ በጉጉት ስለሚጠበቀው ቀጣይ ኮንሶል ወሬዎች እየተናፈሱ ቆይተዋል፣ Gamescom ለግምት ዋና ማበረታቻ ነው። ባለፈው ወር በተካሄደው ዝግጅት ላይ ገንቢዎች ስለ ኔንቲዶ ቀይር ተተኪ ልዩ እይታ እንደተሰጣቸው በርካታ ሚዲያዎች ዘግበዋል።
ምንም እንኳን ኔንቲዶ ስለነዚህ አሉባልታዎች ዝም ብሎ ቢቆይም ፣ የተለያዩ ምንጮች ቀስ በቀስ በ Gamescom ውስጥ ሊከናወኑ ስለሚችሉት ነገሮች የበለጠ መረጃ አሳይተዋል። ዲጂታል ፋውንድሪ ተጨማሪ ዝርዝሮችን በመስጠት በወሬው ላይ ብርሃን የሚያበራ ቪዲዮ አውጥቷል። ነገር ግን የተወያየው መረጃ ከቅማንት ምንጮች የተመረኮዘ መሆኑን እና በጥንቃቄ መወሰድ ያለበት መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል።
እንደ Eurogamer እና VGC ዘገባዎች፣ T239 Nvidia SoC ለአዲሱ ኮንሶል የታሰበው ሃርድዌር እንደሆነ ይታመናል። ይህ ቀደም ሲል ከ Nvidia ራሱ ከተለቀቁት ፍሳሾች ጋር ይጣጣማል። በተጨማሪም፣ የዲኤልኤስኤስ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የትንፋሽ ኦፍ ዘ ዋይልድ ማሳያ በ4K/60fps እየሰራ ነበር፣ ይህም የሃርድዌርን አስደናቂ አቅም ያሳያል።
የላቀ የጨረር መፈለጊያ ቴክኖሎጂን ያሳየው የማትሪክስ ማሳያ፣ ከኤ.ዲ.ዲ. ጋር ሲወዳደር ከኔቪዲ የላቀ ሃርድዌር ተጠቅሟል። DLSS 3.5፣ ከፍሬም ማመንጨት በስተቀር፣ ለማሳያው ጥቅም ላይ እንደዋለ ተገምቷል። ባለፉት ሁለት አመታት በ Unreal Engine 5 የተሰሩትን ግስጋሴዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት ሞተሩ የበለጠ ሊሰፋ የሚችል እና ከአዲሱ ኮንሶል ጋር የሚጣጣም ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል.
ሁለቱም Nvidia እና Epic Games Unreal Engine 5 ወደ ስዊች 2 ተደራሽ እና ተስማሚ መሆኑን የማረጋገጥ ፍላጎት አላቸው. ኢፒክ ጨዋታዎች እንደ መጀመሪያው ስዊች ባለው ታዋቂ መድረክ ላይ የእነሱን ሞተር እምቅ ስኬት መገደብ አይፈልጉም ፣ ኒቪዲ አላማ እያለ የጨረር DLSS እና የጨረር ፍለጋ ችሎታቸውን ለማሳየት።
በኒንቴንዶ ቀጣዩ ኮንሶል ዙሪያ የሚናፈሰው ወሬ አስደሳች ቢሆንም፣ ይፋዊ ማረጋገጫ እስኪሰጥ ድረስ በጥርጣሬ መቅረብ አስፈላጊ ነው። ሆኖም፣ እነዚህ ወሬዎች የወደፊት የኔንቲዶ ጨዋታ ምን ሊይዝ እንደሚችል አንዳንድ አስደሳች እይታዎችን ይሰጣሉ።
ምንጮች:
- ዩሮጋመር
- ቪጂሲ