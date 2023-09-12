የሲያትል ከተማ ዲጂታል ክፍፍልን ለመዝጋት የገንዘብ ድጎማዎችን ያቀርባል

የሲያትል ከተማ በማህበረሰባቸው ውስጥ ያለውን አሃዛዊ ክፍፍል ለማጥበብ ለሚተጉ ድርጅቶች የድጎማ ድጋፍ እያደረገ ነው። የመጪው የእርዳታ ዑደት ሰኞ፣ ሴፕቴምበር 18፣ 2024 እኩለ ቀን ላይ ይከፈታል። ፍላጎት ያላቸው ወገኖች በማክሰኞ ሴፕቴምበር 12 ከቀኑ 6 ሰአት በከተማው የማህበረሰብ ቴክኖሎጂ አማካሪ ቦርድ (CTAB) በሚካሄደው ምናባዊ ስብሰባ ላይ በመገኘት ስለ ሂደቱ የበለጠ ማወቅ ይችላሉ።
ለ 2024 የዲጂታል ፍትሃዊነት ድጎማዎች በሲያትል ውስጥ ለትርፍ ላልሆኑ ድርጅቶች እና የማህበረሰብ ቡድኖች እስከ $35,000 ይመድባል። እነዚህ ገንዘቦች በአራት ቁልፍ ዘርፎች ላይ ከፍተኛ ትኩረት በማድረግ የኢንተርኔት ተደራሽነትን እና ጉዲፈቻን ለመጨመር ዓላማ ያላቸውን ፕሮጀክቶች ይደግፋሉ፡-
- የዲጂታል ዳሳሽ አገልግሎቶች፡- መሣሪያዎችን ለመጠቀም፣ ከበይነ መረብ ጋር ለመገናኘት እና ለዝቅተኛ ወጪ የኢንተርኔት ዕቅዶች ለመመዝገብ ለነዋሪዎች ግላዊ እገዛን መስጠት።
- ዲጂታል ማንበብና መጻፍ ትምህርቶች/ዎርክሾፖች፡- ለአዳዲስ የቴክኖሎጂ ተጠቃሚዎች የዲጂታል ክህሎት ስልጠና መስጠት።
- መሳሪያዎች እና ቴክኒካዊ ድጋፍ; እንደ ላፕቶፖች፣ Chromebooks፣ ታብሌቶች እና ስማርትፎኖች ያሉ መሳሪያዎችን በብቃት ለመጠቀም ከሚያስፈልጉት ድጋፍ ጋር ማቅረብ።
- የበይነመረብ ግንኙነት; ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ነዋሪዎች የበይነመረብ መዳረሻን ለማምጣት Wi-Fiን ማስፋፋት ወይም እንደ መገናኛ ነጥብ፣ ራውተሮች ወይም የWi-Fi መዳረሻ ነጥቦች ያሉ ሌሎች መንገዶችን መጠቀም።
የዲጂታል ፍትሃዊነት ድጎማ ፕሮግራም የሲያትል ኢንፎርሜሽን ዲፓርትመንት (ሲያትል አይቲ) አካል ሲሆን ከተማዋ ፍትሃዊ እና ምላሽ ሰጪ አገልግሎቶችን ለህዝብ ለማድረስ የሚያስችሉ ደህንነታቸው የተጠበቀ፣ አስተማማኝ እና ታዛዥ ቴክኖሎጂዎችን ለማቅረብ ያለመ ነው። ለ 2024 የእርዳታ ዑደት፣ በድምሩ $545,000 በቴክኖሎጂ ማዛመጃ ፈንድ (TMF) እና በዲጂታል ናቪጌተር ግራንት በኩል ይገኛል። ማህበረሰቡ በበጎ ፈቃደኝነት ጉልበት፣ በቁሳቁስ፣ በሙያዊ አገልግሎት ወይም በጥሬ ገንዘብ ከሚቀርበው የገንዘብ ድጋፍ 25% ጋር ተመሳሳይ መዋጮ እንዲያደርግ ይጠበቃል።
በሴፕቴምበር 12 በሚካሄደው የቨርቹዋል የሲቲቢ ስብሰባ ላይ ተሳታፊዎች በሲስኮ ዌብክስ ስብሰባዎች በመጠቀም ወደ ኦንላይን መቀላቀል ወይም የቀረቡትን ስልክ ቁጥሮች በመጠቀም መደወል ይችላሉ።
ምንጮች፡ የሲያትል ከተማ፣ የሲያትል አይቲ