የዲጂታል ንብረት ኢንቬስትመንት ምርቶች ፍላጎት እያሽቆለቆለ ባለበት ወቅት የቀጠለውን የወጪ ፍሰት ይመልከቱ

በ cryptocurrency ገበያ ውስጥ የወለድ እና የንግድ ልውውጥ መጠን እያሽቆለቆለ በመምጣቱ የዲጂታል ንብረት ኢንቨስትመንት ምርቶች ወደ ውጭ እየወጡ ነው። ባለፈው ሳምንት ከተለያዩ ምርቶች በድምሩ 59 ሚሊዮን ዶላር የፈሰሰ ሲሆን ይህም ለአራተኛ ተከታታይ ሳምንት የውጪ ፍሰት የታየበት ነው። ከ CoinShares የዲጂታል ንብረት ፈንድ ፍሰት ዘገባ እንዳመለከተው ባለፈው ወር በድምሩ 294 ሚሊዮን ዶላር ከገንዘብ ተወስዷል ይህም በአስተዳደር ስር ካሉት ጠቅላላ ንብረቶች 0.9% ይወክላል።
ባለፈው ዓመት ውስጥ የውጭ ፍሰት የተለመደ ቢሆንም, የአጭር-Bitcoin ምርቶች ባለፈው ሳምንት ወደ ውስጥ መግባታቸውን ተመልክተዋል, ይህም ለንብረቱ ክፍል ደካማ ስሜትን ያሳያል. የግብይት መጠን ካለፈው ሳምንት ጋር ሲነጻጸር በ73 በመቶ ቀንሷል፣ 754 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ደርሷል።
ቢትኮይን ትልቁን የወጪ ፍሰት አጋጥሞታል፣ ባለሀብቶች 69 ሚሊዮን ዶላር በቢቲሲ ላይ ካተኮሩ ፈንድ በመሳብ፣ የአጭር-Bitcoin ምርቶች ግን ከመጋቢት 2023 ጀምሮ ትልቁን የአንድ ሳምንት የገቢ ፍሰት አይተዋል፣ በድምሩ 15 ሚሊዮን ዶላር። የኤቲሬም ምርቶች ወደ 4.8 ሚሊዮን ዶላር ደርሰዋል ፣ ይህም በዚህ ዓመት በ ETP ባለሀብቶች መካከል በጣም ተወዳጅ ዲጂታል ንብረት አድርጎታል።
ምንም እንኳን አጠቃላይ ፍሰቶች ቢኖሩም ፣ ከኤክስአርፒ ጋር የተገናኙ ምርቶች ማስመሰያው ደህንነት አይደለም የሚለውን ውሳኔ ተከትሎ 0.7 ሚሊዮን ዶላር ሲፈስ አይተዋል። አብዛኛዎቹ የዲጂታል ንብረት ኢንቬስትመንት ምርቶችን የሚያቀርቡ ሀገራት የውጭ ፍሰት አጋጥሟቸዋል፣ በ20 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ጀርመን ቀዳሚ ስትሆን፣ ካናዳ በ17.6 ሚሊዮን ዶላር እና ዩኤስ በ12.3 ሚሊዮን ዶላር ተከትላለች።
የብሎክቼይን አክሲዮኖችም አሉታዊ ስሜት ገጥሟቸዋል፣ በ10.8 ሚሊዮን ዶላር ወጪ፣ ይህም ለአምስተኛው ተከታታይ ሳምንት የወጪ ፍሰት ምልክት ነው። ሰፊው የ crypto ገበያ መቀዛቀዝ እና እርግጠኛ አለመሆንን እያሳየ ነው፣ ከኦገስት መገባደጃ ጀምሮ stablecoins የአቅርቦት ማሽቆልቆል እና ወደ ገለልተኛ ወይም አሉታዊ ወደ BTC እና ETH ፍሰት መመለሱን እያሳየ ነው።
ባጠቃላይ፣ ገበያው በጣም ግዴለሽነት፣ ድካም እና መሰልቸት ጊዜ ውስጥ ገብቷል፣ ዝቅተኛ ተለዋዋጭነት፣ ፈሳሽነት፣ የንግድ መጠን እና በሰንሰለት የሰፈራ መጠኖች። የመጨረሻውን ወር በ"ገለልተኛ" ግዛት ካሳለፈ በኋላ የCrypto ፍርሃት እና ስግብግብ መረጃ ጠቋሚ አሁን በ"ፍርሀት" ግዛት ውስጥ ይገኛል።
ምንጭ: CoinShares, Glassnode, አማራጭ