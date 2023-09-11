የመቀየሪያ 2 እምቅ፡ የሚጠበቁ ነገሮችን ማስተዳደር

በ Gamescom ላይ ያለው የመጪው ስዊች 2 የቅርብ ጊዜ ማሳያዎች ስለ ሃርድዌር እና ስለ ችሎታዎቹ ግምቶችን አባብሰዋል። አዲሱ ኮንሶል ከቀድሞው የላቀ ማሻሻያ ይሰጣል ተብሎ ሲጠበቅ፣ ወሬዎቹን በጥንቃቄ መቅረብ እና የምንጠብቀውን ነገር ማስተዳደር አስፈላጊ ነው።
ወደ ይበልጥ ዘመናዊ የኒቪዲ አርክቴክቸር መቀየር ለአዲሱ ሃርድዌር አስደሳች እድሎችን ይከፍታል። በዲኤልኤስኤስ እና በጨረር መፈለጊያ አማካኝነት በታለመው ሃርድዌር ላይ እየሄደ ያለው የማትሪክስ አነቃስ ዘገባዎች ደስታውን ጨምረዋል። ሆኖም፣ ይህ ማለት በእጅ የሚይዘው ኮንሶል ከ Xbox Series S ጋር እኩል አፈጻጸም ይኖረዋል ማለት እንዳልሆነ ማስታወሱ በጣም አስፈላጊ ነው።
በኮንሶል ሃርድዌር አለም በተለይም ወደ ኔንቲዶ ሲመጣ የሚጠበቁ ነገሮች መበሳጨት አለባቸው። ፍንጮች እና አሉባልታዎች ውሱን መረጃዎችን ይሰጣሉ እና ብዙ ጊዜ ወደ የተሳሳተ ድምዳሜ ይመራሉ ። በUFO Debunker Mick West የተፈጠረ “ዝቅተኛ የመረጃ ዞን” ወይም LIZ የሚለው ቃል የሚያመለክተው ጠንካራ እውነታዎች አለመኖራቸውን ነው ይህም ወደ ትርጓሜ እና ምኞት።
ዋናው ስዊች ሲታወቅ ሁኔታውን ማጤን ተገቢ ነው። እንደ Doom 2016 እና The Witcher 3 ወደ መሥሪያ ቤቱ ስለመጡ ጨዋታዎች የሚወጡ ፍንጮች እና አሉባልታዎች በወቅቱ የማይታመን ይመስሉ ነበር። ነገር ግን፣ እነዚህ ጨዋታዎች በመጨረሻ በስዊች ላይ ሲለቀቁ፣ ሃርድዌሩ መጀመሪያ ላይ ከታሰበው በላይ መስራት የሚችል መሆኑ ግልጽ ሆነ። ተመሳሳይ የተሳሳቱ አመለካከቶች በተወራው የThe Matrix Awakens on Switch 2 ላይ ሊፈጠሩ ይችላሉ።
ከኤፒክ ጨዋታዎች እውቀት አንጻር ሪፖርቱ እውነት ሊሆን ቢችልም፣ የኮንሶሉ ትክክለኛ አቅም መታየት አለበት። የሞባይል ፕሮሰሰር እና Epic Games እንዴት ስራቸውን ለእሱ እንዳመቻቹ በመጨረሻ አፈፃፀሙን ይወስናል። እንደ Doom 2016 እና The Witcher 3 ያሉ ጨዋታዎች ከPS4 አቻዎቻቸው ጋር ሲነፃፀሩ እንዴት በዋናው ስዊች ላይ እንደደረሱ ከግምት ውስጥ በማስገባት የማትሪክስ ዋከንስ ከኮንሶል እና ፒሲ ማሳያዎች ጋር ንፅፅር በጥንቃቄ መቅረብ አለበት።
ከ Nvidia ጋር ያለው ትብብር እንደ DLSS ያሉ ቴክኖሎጂዎች እና የተሻሻለ የጨረር ፍለጋን የመሳሰሉ በSwitch 2 ላይ ጥቅሞችን ያመጣል። ነገር ግን፣ ኮንሶሉ አሁንም ከባህላዊ ኮንሶሎች ጋር ሲወዳደር በሃይል የተገደበ እንደሚሆን ልብ ማለት ያስፈልጋል። በAMD ላይ የተመሰረቱ ሲስተሞችን ሊበልጥ ቢችልም፣ በተንቀሳቃሽ ስልክ ሃርድዌር ውስንነት የተነሳ ከ Xbox Series S አፈጻጸም ጋር ሊመሳሰል አይችልም።
በማጠቃለያው፣ የSwitch 2 አቅም አስደሳች ነው፣ ነገር ግን የሚጠበቁትን ነገሮች ማስተዳደር በጣም አስፈላጊ ነው። የተወራው ማሳያዎች እና የቴክኖሎጂ ግስጋሴዎች ተስፋ ሰጪ ዕድሎችን ያመለክታሉ፣ ነገር ግን ተጨባጭ መረጃ እና የተግባር ልምድ እስካለን ድረስ፣ የኮንሶሉን አቅም አለማጋነን አስፈላጊ ነው።
ምንጮች:
- ዩሮጋመር
- የቪዲዮ ጨዋታዎች ዜና መዋዕል