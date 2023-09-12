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የዲያብሎስ ሞተር፡ የተጠናቀቀው እትም የሚለቀቅበት ቀን እስከ ህዳር 9 ዘግይቷል።

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 12, 2023
የዲያብሎስ ሞተር፡ የተጠናቀቀው እትም የሚለቀቅበት ቀን እስከ ህዳር 9 ዘግይቷል።

ቢፕ ጃፓን፣ ፖፒ ስራዎች እና ፕሮቶኮልቸር ጨዋታዎች የDevil Engine: Complete Edition የሚለቀቅበት ቀን መዘግየቱን አስታውቀዋል። በመጀመሪያ ለኦክቶበር 12 የተቀናበረ ሲሆን ጨዋታው አሁን በኖቬምበር 9 ይጀምራል። የጎን ማሸብለል ቀረጻው ለ PlayStation 5፣ Xbox Series፣ PlayStation 4፣ Xbox One እና Switch ይገኛል።

የዲያብሎስ ሞተር፡ ሙሉ እትም ሁለቱንም የመሠረት ጨዋታውን እና “Devil Engine፡ Ignition” የሚባለውን ማስፋፊያ ያካትታል። የ ቤዝ ጨዋታ መጀመሪያ ላይ ለ PC በእንፋሎት በፌብሩዋሪ 21, 2019 ተለቋል። ማስፋፊያው፣ “Devil Engine: Ignition” በግንቦት 2019 ታውቋል፣ በፒሲ በክረምት 2019 ለመጀመር አቅዷል። .

የተጠናቀቀው እትም ከተለቀቀ በኋላ ማስፋፊያው ለ PC በSteam ከጎኑ እንደሚገኝ ይጠበቃል።

ምንጮች፡- ቢፕ ጃፓን፣ ፖፒ ስራዎች፣ የፕሮቶካልቸር ጨዋታዎች

ትርጓሜዎች
– ቢፕ ጃፓን፡ አሳታሚ እና ገንቢ።
- ፖፒ ስራዎች፡ አሳታሚ እና ገንቢ።
- የፕሮቶኮል ጨዋታዎች፡ ገንቢ።
- የጎን ማሸብለል፡ ጨዋታው በአግድም ከግራ ወደ ቀኝ የሚንቀሳቀስበት የቪዲዮ ጨዋታዎች አይነት።
– Shoot 'Em Up: ተጫዋቹ ከጠላቶች እና ከፕሮጀክቶች ማዕበል ጋር የሚዋጋ ገጸ ባህሪን የሚቆጣጠር የቪድዮ ጨዋታዎች ዘውግ ነው።

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