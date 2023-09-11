ለምን የስታርፊልድ ኤንፒሲዎች ሕይወት አልባ ይመስላሉ፡ የገንቢ ማብራሪያ

በስታርፊልድ ላይ የሰራ ገንቢ ዴላኒ ኪንግ በጨዋታው ውስጥ ያሉት ገፀ ባህሪያቶች ለምን ህይወት አልባ መልክ እንዳላቸው በቅርቡ ግንዛቤን ሰጥቷል። ቀደም ሲል እንደ ድራጎን ዘመን እና የጦርነት አምላክ ባሉ ታዋቂ አርእስቶች ላይ የሰራው ገፀ ባህሪ እና የቴክኖሎጂ አርቲስት ኪንግ ጉዳዩ ከኦርቢኩላሪስ oculi ጡንቻ ጋር የተያያዘ መሆኑን ገልጿል።
ኪንግ በትዊተር ክር ውስጥ አንድ ሰው ፈገግ ሲል "የዱቸኔን ፈገግታ" ወይም እውነተኛ ፈገግታን በመፍጠር የኦርቢኩላሪስ oculi ጡንቻ እንዴት እንደሚቀንስ ገልጿል. ይሁን እንጂ በስታርፊልድ ውስጥ ይህ ጡንቻ ሙሉ በሙሉ አይቀንስም, በዚህም ምክንያት የውሸት የሚመስሉ ፈገግታዎችን ያስከትላል. ኪንግ ይህን አይነት ፈገግታ በአንቶኒ ስታር ዘ ቦይስ ተከታታይ የቴሌቭዥን ጣቢያ ላይ ከተገለጸው ጋር አመሳስሎታል።
በተጨማሪም ኪንግ “ህመምን ደብቅ ሃሮልድ” ሚሚ በመባል የሚታወቀውን አንድራስ አራቶ ጠቅሶታል፣የእርሱ ኦርቢኩላሪስ ኦኩሊ በእውነተኛ ፈገግታም ቢሆን ብዙም አይዋሃድም። ይህ የጡንቻ መኮማተር እጦት ከተፈጥሮ ውጪ የሆነ ፈገግታ ይፈጥራል እና በመላው በይነመረብ ታዋቂ ሜም ሆኗል።
የኦርቢኩላሪስ oculi ጡንቻ ያልተሟላ መኮማተር እና የዓይኑን የላይኛው ነጭ ሽፋን ከላይኛው የዐይን ሽፋን አለመሸፈን በስታርትፊልድ ውስጥ የ NPC ዎች አስፈሪ ገጽታ ያስከትላል. ኪንግ እነዚህን ጉዳዮች በእጅ በማስተካከል መፍታት እንደሚቻል የጠቆሙት የገጸ ባህሪያቱን የፊት ገጽታ ለማሻሻል እና የበለጠ ተጨባጭ እንዲመስሉ ለማድረግ ነው።
ነገር ግን፣ በቪዲዮ ጨዋታዎች ውስጥ እውነተኛ ፊቶችን መፍጠር ፈታኝ ስራ ነው፣ ኪንግ እንደተናገረው። በበርካታ ዲፓርትመንቶች መካከል ቅንጅትን እና የሰውን ፊት የሰውነት አካልን ፣ አገላለጾችን እና የእይታ ግንኙነት ምልክቶችን በጥልቀት መረዳትን ይጠይቃል።
ችግሮች ቢያጋጥሙትም፣ ስታርፊልድ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከስድስት ሚሊዮን በላይ ተጫዋቾችን በማፍራት ለቤቴዳ ትልቅ ስኬት ነው። ጨዋታው የሌሎች ጨዋታዎችን የተደበቁ ማጣቀሻዎች እና አስደናቂ ፊዚክስ ትኩረትን ስቧል። የኤንፒሲ ፊቶች የማይረጋጉ ሊሆኑ ቢችሉም፣ መሳጭ ሚና-ተጫዋች ተልዕኮዎች እና አስደሳች ገጸ-ባህሪያት Starfieldን ለብዙ ተጫዋቾች አጓጊ ተሞክሮ አድርገውታል።
ምንጮች:
Delaney ንጉሥ Twitter ክር
የ IGN መጣጥፍ በWesley Yin-Poole