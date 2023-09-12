ጋኔን ገዳይ፡ ኪሜትሱ ኖ ያይባ – መዛሴ! ሳይኪዩ ታይሺ! አኒምን ወደ ማሪዮ ፓርቲ-ስታይል ጨዋታ ይለውጠዋል

ታዋቂው የአኒም ተከታታይ፣ Demon Slayer፣ Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase የሚባል አዲስ የቪዲዮ ጨዋታ ሊለቅ ነው። ሳይኪዩ ታይሺ! ለኔንቲዶ ቀይር። ከተለመደው የአኒም ፍልሚያ ጨዋታዎች በተለየ ይህ የማሪዮ ፓርቲ-esque የቦርድ ጨዋታ ቅርፀትን ይይዛል።
ከማሪዮ ፓርቲ ጋር ተመሳሳይ፣ ጋኔን ገዳይ፡ ኪሜትሱ ኖ ያይባ – መዛሴ! ሳይኪዩ ታይሺ! የተለያዩ ሚኒ ጨዋታዎችን የያዘ ባለአራት-ተጫዋች ፓርቲ ጨዋታ ነው። ተጫዋቾቹ በቦርድ ጨዋታ ሰቆች ላይ ለመዘዋወር ዳይስ ይሽከረከራሉ እና እንደ ገፀ ባህሪያቱ አንዱ የሆነው ኔዙኮ በየትኛው ሳጥን ውስጥ እንደተደበቀ በመገመት ቀላል ልብ ባላቸው ጨዋታዎች ውስጥ ይሳተፋሉ። ነገር ግን ጨዋታው ተጨዋቾች አጋንንትን ማግኘት እና ማስወገድ ያለባቸውን የምሽት ዑደት ያካትታል። ከአኒም ተከታታይ ጋር የሚስማማ.
ኔዙኮ በጨዋታው ውስጥ ወደ ደጋፊ ገጸ ባህሪ ሲወርድ፣ተጫዋቾቹ እንደ ዋና ገፀ ባህሪይ ታንጂሮ ካማዶ፣ዘኒትሱ አጋሱማ፣ኢኖሱኬ ሃሺቢራ እና ዘጠኝ የሃሺራ አባላት መጫወትን መምረጥ ይችላሉ። ጨዋታው የታወቁ ገፀ-ባህሪያትን በማካተት እና የጨዋታ አጨዋወትን በማካተት ለተከታታዩ አድናቂዎች አስደሳች ተሞክሮ ለማቅረብ ያለመ ነው።
ጋኔን ገዳይ፡ ኪሜትሱ ኖ ያይባ – መዛሴ! ሳይኪዩ ታይሺ! ከDemon Slayer ተከታታይ ሁለተኛው የቪዲዮ ጨዋታ መላመድ ነው፡ ኪሜትሱ ኖ ያይባ - ሂኖካሚ ዜና መዋዕል፣ በሳይበርConnect2 የተሰራ የአረና ተዋጊ። መጪው ጨዋታ በ2024 በጃፓን eShop ላይ እንደሚለቀቅ ይጠበቃል፣ እና የእንግሊዘኛ ልቀት ብዙም ሳይቆይ ሊከተል ይችላል፣ ይህም በቀደመው ጨዋታ አካባቢያዊነት ላይ በመመስረት።
በአጠቃላይ፣ ጋኔን ገዳይ፡ ኪሜትሱ ኖ ያይባ - ሜዛሴ! ሳይኪዩ ታይሺ! የDemon Slayer ዓለምን በልዩ የማሪዮ ፓርቲ ዓይነት ጨዋታ ወደ ሕይወት ያመጣል፣ ይህም ለደጋፊዎች አዲስ የተወደደውን ተከታታዮች እንዲለማመዱ ያደርጋል።
ምንጮች:
- ሲሊኮንቴራ