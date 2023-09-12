የ Deloitte እና Bitwave Alliance፡ የዲጂታል ንብረት አስተዳደርን ማሻሻል

ቢግ 4 የሂሳብ ድርጅት ዴሎይት እና የኢንተርፕራይዝ የሂሳብ አያያዝ መድረክ ቢትዌቭ ስልታዊ ጥምረት ለመፍጠር ተባብረዋል። ትብብሩ የቢትዌቭን የሶፍትዌር መድረክ ከዴሎይት ሂሳብ፣ ታክስ እና የአስተዳደር አማካሪ አገልግሎቶች ጋር በማጣመር የዲጂታል ንብረቱን ቦታ ውስብስብነት ለማስተዳደር ንግዶችን ለመርዳት ያለመ ነው።
የዲጂታል ንብረት ኢንደስትሪ ፈጣን ዝግመተ ለውጥ ብዙ አዳዲስ ፈተናዎችን አምጥቷል፣የጨመረ ውሂብን፣ ስጋቶችን፣ ደንቦችን እና የማክበር መስፈርቶችን ጨምሮ። የዴሎይት-ቢትዋቭ ጥምረት ለደንበኞች እነዚህን ውስብስብ ችግሮች ለመፍታት የዲጂታል ንብረት አቅርቦቶችን ያቀርባል። ይህ የብሎክቼይን መረጃን ከኢንተርፕራይዝ ግብአት እቅድ አውጭ ስርዓቶች ጋር ማገናኘት ለእውነተኛ ጊዜ ግንዛቤዎች፣የሂሳብ አያያዝ ሂደቶችን በራስ ሰር ማድረግ ወርሃዊ መዝጋትን እና የ crypto ክፍያዎችን ማቀላጠፍን ያካትታል።
በተጨማሪም ህብረቱ ኩባንያዎች እንደ US GAAP እና IFRS ያሉ የሂሳብ መርሆዎችን እንዲያከብሩ እና እንዲሁም ስጋቶችን በመቀነስ እና በተሻሻሉ ሂደቶች እና ቁጥጥሮች ግልፅነትን ለማሳደግ ይረዳል። እንዲሁም ግብይቶች በሚደረጉበት ጊዜ የታክስ ግምትን ግምት ውስጥ ያስገባ እና ለዓለም አቀፍ የታክስ ማክበር ይረዳል.
በ Deloitte እና Bitwave መካከል ያለው ሽርክና ተጓዳኝ የክህሎት ስብስቦችን እና እውቀትን ያመጣል። የዴሎይት ታክስ ኤልኤልፒ አጋር የሆኑት ሮብ ማሴ እንዳሉት ህብረቱ ለትብብር ልዩ እድሎችን ይሰጣል እና የዲጂታል ንብረት ኢንደስትሪን እንደገና የመወሰን አላማ አለው።
ሁለቱም Deloitte እና Bitwave ቴክኒካዊ ችግሮችን መፍታት ብቻ ሳይሆን ድርጅታዊ ጉዳዮችንም አስፈላጊነት ይገነዘባሉ። ህብረቱ ሰፊ የንግድ ጉዳዮችን ለመፍታት የዴሎይትን ሙያዊ አገልግሎት፣ በፋይናንስ፣ በግብር እና በዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ልዩ ችሎታ ይጠቀማል።
የዴሎይት በብሎክቼይን እና በዲጂታል ንብረት ቦታ ላይ ያለው ሰፊ ልምድ የ Bitwave የትግበራ ማረጋገጫ በበርካታ የዴሎይት ባለሙያዎች በማጠናቀቅ ጎልቶ ይታያል። ይህ ጥምረት ደንበኞች የ Bitwave መድረክን በሚጠቀሙበት ጊዜ ከዴሎይት ግንዛቤ እና እውቀት እንዲጠቀሙ ያስችላቸዋል።
በማጠቃለያው፣ የዴሎይት እና ቢትዌቭ ጥምረት ዲጂታል ንብረቶችን ለሚጠቀሙ ንግዶች ፍጥነትን፣ የሂደት ቅልጥፍናን፣ ወጪ ቆጣቢዎችን እና ተገዢነትን ማሻሻያዎችን በማቅረብ ላይ ያተኮረ ነው። የእነሱ ትብብር ዓላማው የዲጂታል ንብረት ቦታን ውስብስብነት ለማሰስ እና በኢንዱስትሪው ውስጥ አዳዲስ መለኪያዎችን ለማዘጋጀት ነው።
ምንጮች:
- [Deloitte](https://www2.deloitte.com/us/en/pages/tax/articles/deloitte-bitwave-alliance-helping-clients-accelerate.html)
- [Bitwave](https://bitwave.io/)