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አምላክ ለቲኦኤስ ዲጂታል ሽቦ አልባ ማይክሮፎን ሲስተም የክወና ድግግሞሾችን ያትማል

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 8, 2023
አምላክ ለቲኦኤስ ዲጂታል ሽቦ አልባ ማይክሮፎን ሲስተም የክወና ድግግሞሾችን ያትማል

የኦዲዮ መሳሪያዎች ዋና አቅራቢ መለኮት ለቀጣዩ THEOS Digital Wireless Microphone ስርዓት አጠቃላይ የአሰራር ድግግሞሾችን ዝርዝር አውጥቷል። ይህ ዝርዝር ተጠቃሚዎች በተለያዩ አገሮች ውስጥ የትኞቹ ድግግሞሾች እንደሚደገፉ እና የሚጠበቁትን የ RF ሃይል ደረጃዎች በየአካባቢያቸው እንዲወስኑ ያስችላቸዋል።

ይህንን መረጃ በቀላሉ ማግኘት በድምጽ ኢንዱስትሪ ውስጥ ላሉ ባለሙያዎች በማይታመን ሁኔታ ጠቃሚ ነው። የ THEOS ገመድ አልባ አስተላላፊዎችን ለመስራት ህጋዊ መስፈርቶችን እንዲገነዘቡ እና በእነዚያ ድግግሞሾች ውስጥ ሌሎች መሳሪያዎችን ለመጠቀም ተጨማሪ ፈቃዶች አስፈላጊ መሆናቸውን ለመለየት ይረዳቸዋል።

ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ከሚሄደው የገመድ አልባ የድምጽ ስርዓቶች ፍላጎት ጋር፣ ምርቶችን ወይም የቀጥታ ክስተቶችን ለማቀድ ሲዘጋጁ ስለሚገኙ ድግግሞሽዎች ትክክለኛ እውቀት ማግኘት በጣም አስፈላጊ ነው። የአማልክት ዝርዝር ይህንን ፍላጎት ያሟላል፣ በዓለም ዙሪያ ላሉ የኦዲዮ ባለሙያዎች ጠቃሚ ግብዓት ይሰጣል።

እነዚህን የክወና ድግግሞሾችን በማቅረብ፣ መለኮት ተጠቃሚዎች የአካባቢ ደንቦችን እንዲያከብሩ እና የገመድ አልባ ማይክሮፎን አወቃቀሮችን እንዲያሳድጉ ስልጣን ይሰጣቸዋል። ይህ ያለምንም እንከን የለሽ እና ጣልቃ-ገብነት የኦዲዮ ስርጭትን ያረጋግጣል ፣ ይህም አጠቃላይ የምርት ጥራትን ያሳድጋል።

መለኮት በተለያዩ ሀገራት ውስጥ ሰፊ ድግግሞሽን ለመደገፍ ያለው ቁርጠኝነት የአለምአቀፋዊ የደንበኞቻቸውን የተለያዩ ፍላጎቶች ለማሟላት ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል። ይህ ግልጽነት እና መረጃ መጋራት ጠቃሚ ብቻ ሳይሆን አምላኬ እንደ ታማኝ የድምጽ መፍትሄዎች አቅራቢነት ያለውን አቋም ያጠናክራል።

በማጠቃለያው፣ አምላክ ለቲኦኤስ ዲጂታል ሽቦ አልባ ማይክሮፎን ሲስተም ኦፕሬቲንግ ድግግሞሾችን ማተም በድምጽ ኢንዱስትሪ ውስጥ ትልቅ እድገት ነው። ይህ ሁሉን አቀፍ ሃብት ባለሙያዎችን ሽቦ አልባ የድምጽ ስርዓታቸውን በተለያዩ ሀገራት በህጋዊ እና በብቃት ለማንቀሳቀስ የሚያስችላቸውን እውቀት ያስታጥቃቸዋል። ይህንን መረጃ በማቅረብ አምላክ ለደንበኛ እርካታ ያለውን ቁርጠኝነት ያጠናክራል እና በድምጽ መሳሪያዎች ገበያ ውስጥ እንደ መሪ ተጫዋች ያለውን ቦታ ያጠናክራል.

ምንጭ፡- ማቲው አላርድ ኤሲኤስ፣ Newsshooter.com

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