ኖኤል ኤድመንስ ከቆጣሪው ጀርባ በሶመርሴት ካፌ ተገኘ

በ Deal or No Deal አስተናጋጅነቱ የሚታወቀው ኖኤል ኤድመንስ በቅርብ ጊዜ በእንግሊዝ በሚገርም የስራ ለውጥ ታይቷል። የቴሌቪዥኑ አፈ ታሪክ ደንበኞቹን እራሱን በማገልገል የእርዳታ እጁን ለመስጠት ወሰነ በፍሮዬ፣ ሱመርሴት ወደሚገኘው የቪክቶሪያ ፓርክ ማህበረሰብ ካፌ ጎብኝቷል።
በCultiating Community የሚተዳደረው እና በበጎ ፈቃደኞች የሚስተናገደው ካፌ ኖኤል ብቅ ሲል ብዙ ግርግር አጋጥሞታል። የካፌ በጎ ፍቃደኛ ሼሪ አን ዳውነስ ደንበኞቹ እሱን እና ኖኤልን በማየታቸው በጣም እንደተደሰቱ እና ኖኤል ከጠረጴዛው ጀርባ መሄድ ይፈልግ እንደሆነ ስትጠይቃት በደስታ እንደተገደደ ተናግራለች።
ምንም እንኳን ኖኤል ሊመጣ የሚችለውን የሙያ ለውጥ እየመረመረ ቢመስልም በካፌ ውስጥ መደበኛ ጊግ ሊሰጠው አልቻለም። ይህ የሆነበት ምክንያት አሁን ባለው መኖሪያው በኒው ዚላንድ እና በእንግሊዝ መካከል ባለው ርቀት መካከል ባለው ርቀት ምክንያት ነው። ኖኤል እና ባለቤቱ ሊዝ በ2019 ወደ ኒውዚላንድ ተዛውረዋል እና ካፌ ያለውን ጨምሮ የተለያዩ ንብረቶችን አግኝተዋል።
ኖኤል ለኮሚኒቲ ካፌ ያለው ፍላጎት በኒው ዚላንድ ካፌ በመያዙ ከራሱ ልምድ የመነጨ ነው። ከሰራተኞቹ ጋር ስለመመስረታቸው እና ስለራሳቸው የንግድ ስራዎችም ተናግሯል.
ኖኤል ወደ ዩናይትድ ኪንግደም የሄደው የሴት ልጁ አሊስ ልጅ በመወለዱ እንደሆነ ይታመናል። በቡዴ፣ ኮርንዋል፣ ሴት ልጃቸው ከምትገኝበት ቅርብ በሆነው አካባቢ እንደሚቆይ ተነግሯል። ኖኤል ከቀድሞ ጋብቻው አራት ሴት ልጆች ያሉት ሲሆን በአሁኑ ጊዜ ከ 2009 ጀምሮ ሊዝ አግብቷል.
ምንጭ፡- Somerset Live