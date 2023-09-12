ታዋቂው የስማርትፎን መያዣ አምራች ዲብራንድ የቅርብ ጊዜ ምርታቸውን Ghost Case መውጣቱን አስታውቋል። ይህ ግልጽ መያዣ በተለይ በጉጉት የሚጠበቀውን አይፎን 15 ፕሮን ጨምሮ ለዋና ስልኮች የተሰራ ነው። የGhost Case ጎልቶ የሚታየው ባህሪ በገበያ ላይ ብዙ ግልጽ ጉዳዮች ያለው የተለመደ ጉዳይ ወደ ቢጫነት እንደማይቀየር ማቅረቡ ነው።
እንደ ዲብራንድ ገለጻ፣ የ Ghost Case ፀረ-ቢጫ ባህሪው ባለ ሁለት ቀለም ንድፍ ነው፣ በተለይም በጉዳዩ ዙሪያ ያለው የጥቁር ፍሬም ነው። ዋና ስራ አስፈፃሚ አደም ኢጃዝ የቁሳቁሶች ጥምረት፣ የድህረ-ሂደት ቴክኒኮች እና ሆን ተብሎ የሚደረጉ የኢንዱስትሪ ዲዛይን ምርጫዎች ሁሉም ለጉዳዩ ግልፅነት በጊዜ ሂደት እንዲቆይ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ ብለዋል።
ከፀረ-ቢጫ ባህሪያቱ በተጨማሪ፣ Ghost Case እንዲሁ ጨለምተኛ እና በጠቅታ በተጫኑ አዝራሮቹ አርኪ የመዳሰስ ልምድን ይሰጣል። ዲብራንድ በተጨማሪ ጉዳዩ ባለ 10 ጫማ ጠብታ መቋቋም እንደሚችል ተናግሯል ይህም ለስማርትፎንዎ ከፍተኛ ጥበቃን ያረጋግጣል።
ከአይፎን 15 ፕሮ በተጨማሪ ዲብራንድ የGhost Case ስሪቶችን iPhone 14 Pro፣ Google Pixel 7 Pro እና Samsung Galaxy S22/S23 Ultra ን ጨምሮ ለሌሎች ዋና ስልኮች ያቀርባል። ሁሉም የጉዳዩ ልዩነቶች 1.2ሚሜ ውፍረት ያላቸው እና አብሮ በተሰራው MagSafe ማግኔቶች የታጠቁ ናቸው፣ ይህም ከአፕል ማግኔቲክ-ቻርጅ ቴክኖሎጂ ጋር እንከን የለሽ ተኳኋኝነት እንዲኖር ያስችላል።
ዲብራንድ ለጉዳዩ ግልጽ ያልሆኑ ክፍሎች TPU (Thermoplastic Polyurethane) ለመጠቀም ነቅቶ ውሳኔ አድርጓል፣ የተቀረው ግን በፖሊካርቦኔት ነው። ይህ ጥምረት አሁንም የመተጣጠፍ እና የመቆየት ችሎታን በመጠበቅ ጉዳዩ ግልጽ የሆነ መልክ እና ስሜት እንዲኖረው ያስችለዋል.
የDbrand Ghost Case የ iPhone 15 Pro እና ሌሎች ዋና ስልኮች አሁን ለቅድመ-ትዕዛዝ ይገኛሉ እና በጥቅምት ወር መላክ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል።
ምንጭ-ቬርጅ