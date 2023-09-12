Dbrand "Ghost" የሚባል አዲስ ግልጽ ጉዳይ ይፋ አድርጓል፣ እሱም ፈጽሞ ቢጫ እንደማይሆን ቃል ገብቷል። ይህ የቀጣዩ ትውልድ መያዣ ረጅም ጊዜን ከተጣበቀ ንድፍ ጋር ያጣምራል እና እንዲሁም Pixel 7 Proን ጨምሮ MagSafe ተኳኋኝነትን ለአንድሮይድ መሳሪያዎች ያመጣል።
ከጊዜ ወደ ጊዜ ቢጫ የመሆን አዝማሚያ ከሚታይባቸው በገበያ ላይ ካሉ ሌሎች ግልጽ ጉዳዮች በተለየ፣ ዲብራንድ ባለ ሁለት ቀለም ዲዛይኑ ይህንን የማይቻል ያደርገዋል ይላል። መያዣው ለመጨበጥ ማት ጥቁር ድንበር ያሳያል እና 1.2ሚሜ ውፍረት ያለው ሲሆን ይህም ከዲብራንድ ሌሎች ጉዳዮች ያነሰ ግዙፍ ያደርገዋል። እንዲሁም የጠቅታ አዝራሮች፣ 10 ጫማ ተጽዕኖ ጥበቃ እና ለMagSafe ድጋፍ የሚገኙትን በጣም ጠንካራ ማግኔቶችን ይይዛል።
የGhost ጉዳዮች MagSafeን ለአይፎኖች የሚደግፉ ቢሆንም፣ ይህንን ባህሪ ወደ Pixel 7 Pro፣ Galaxy S23 Ultra እና Galaxy S22 Ultra ያመጡታል። የአይፎን ተጠቃሚዎች ከ iPhone 15 Pro/Max እና iPhone 14 Pro/Max የጉዳዩ ስሪቶች መካከል መምረጥ ይችላሉ።
የDbrand Ghost ጉዳዮች በ$49.95 ይሸጣሉ እና ከዛሬ ጀምሮ ለመግዛት ዝግጁ ናቸው። ነገር ግን፣ ሁሉም ስሪቶች በጥቅምት ወር ይላካሉ፣ ለስክሪን ተከላካይ ቅርቅብ ብቁ የሆኑት አይፎኖች ብቻ ናቸው።
በፈጠራ ዲዛይኑ እና በMagSafe ተኳኋኝነት የGhost ጉዳይ ቢጫ የማይሆን ግልጽ የሆነ ጉዳይ ለሚፈልጉ ሰዎች መፍትሄ ይሰጣል። የዲብራንድ ረጅም ዕድሜ የመኖር ተስፋ ከሌሎች ግልጽ ጉዳዮች የተለየ ያደርገዋል፣ ይህም ለስማርትፎን ተጠቃሚዎች ሁለቱንም ዘይቤ እና ጥበቃ ለሚፈልጉ አጓጊ ምርጫ ያደርገዋል።
ምንጮች:
- ዲብራንድ የ"Ghost" ጉዳይን ይፋ አደረገ፡ [ዩአርኤል እዚህ ያስገቡ]
– የዲብራንድ ይፋዊ መግለጫ፡ [ዩአርኤል እዚህ አስገባ]