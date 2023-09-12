ዘላቂ ልማትን ለማፋጠን የቴክኖሎጂ መፍትሄዎችን ማሰስ

ይህ ጽሑፍ የዘላቂ ልማት ግቦችን (SDGs) ስኬትን ለማፋጠን መሰረታዊ የቴክኖሎጂ መፍትሄዎችን አስፈላጊነት ያሳያል። በተለይም ሁለት ዓላማዎች ተዘርዝረዋል.
የመጀመሪያው ዓላማ የኤስዲጂ እርምጃዎችን ለመለካት፣ ሪፖርት ለማድረግ፣ ማረጋገጫ እና ማረጋገጫን የሚያመቻቹ የቴክኖሎጂ መፍትሄዎችን ማዘጋጀት ነው። እነዚህ መፍትሄዎች የተነደፉት በተባበሩት መንግስታት ኤጀንሲዎች፣ የአካባቢ ባለስልጣናት እና የሲቪል ማህበረሰቡ ነው። እነዚህን መሳሪያዎች በመጠቀም ድርጅቶች እና ግለሰቦች ወደ ኤስዲጂዎች እድገታቸውን መከታተል እና ትርጉም ያለው ተጽእኖ እያሳደሩ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይችላሉ። በተጨማሪም እነዚህ መፍትሄዎች ተሳትፎን ለመጨመር እና በዘላቂ ልማት ጥረቶች ውስጥ ንቁ ተሳትፎን ለማበረታታት የጋምፊሽን አካላትን ያካትታሉ።
ሁለተኛው ዓላማ የአሁኑን ዓለም አቀፍ የወጣቶች መግለጫ በዘላቂ የከተማነት ግንባታ ላይ ማዘመን ነው። ይህ መግለጫ በአለም የከተሞች ፎረም XI ላይ የፀደቀ ሲሆን ለአለም አቀፍ ዜጎች ቀጣይነት ያለው የወደፊት ራዕይን ለመግለጽ ማዕቀፍ ያቀርባል. የተሻሻለው መግለጫ እንደ የአየር ንብረት ለውጥ ያሉ አፋጣኝ እና ወሳኝ ስጋቶችን የሚፈታ "የወደፊቱን አካባቢያዊ ስምምነት" ይፈጥራል። በእነዚህ ስምምነቶች፣ ግለሰቦች እና የአካባቢ ማህበረሰቦች ለዘላቂ የከተማ መስፋፋት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማድረግ ልዩ ቃል መግባት ይችላሉ። እነዚህ የአገር ውስጥ ስምምነቶች ለዜጎች ተሳትፎ እንደ ሰርጥ ሆነው ያገለግላሉ እና በ 2024 በተባበሩት መንግስታት የወደፊት ስብሰባ ላይ ይቀርባሉ.
በአጠቃላይ የእነዚህ የቴክኖሎጂ መፍትሄዎች እና የተሻሻሉ መግለጫዎች ዓላማ ግለሰቦች እና ማህበረሰቦች እርምጃ እንዲወስዱ በማበረታታት ወደ SDGs እድገትን ማፋጠን ነው። ለመለካት፣ ለተሳትፎ እና ለትብብር መሣሪያዎችን እና ማዕቀፎችን በማቅረብ እነዚህ ተነሳሽነቶች የበለጠ ቀጣይነት ያለው እና ለሁሉም ፍትሃዊ የወደፊት ጊዜ ለመፍጠር ያለመ ነው።
ትርጓሜዎች
- ዘላቂ ልማት ግቦች (SDGs)፡- እንደ ድህነት፣ እኩልነት እና የአየር ንብረት ለውጥ ያሉ ተግዳሮቶችን ለመፍታት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በ17 የተቋቋመ የ2015 ዓለም አቀፍ ግቦች ስብስብ።
- Gamification-ተሳትፎ እና ተነሳሽነት ለመጨመር የጨዋታ አካላትን እና መካኒኮችን እንደ ውድድር እና ሽልማቶች ያሉ የጨዋታ ያልሆኑ አውዶችን መተግበር።
ምንጮች:
– ምንም ዩአርኤሎች አልተሰጡም።