አዲስ የጨለማ ስብራት የፊልም ማስታወቂያ አጥንት የሚቀዘቅዝ የጨዋታ ጨዋታ እና የስነ ልቦና አስፈሪ ሁኔታን ያሳያል

የጨለማ ስብራት ይፋዊው የፊልም ማስታወቂያ ተለቋል፣ ይህም ለአድናቂዎቹ አጥንትን የሚያቀዘቅዝ የጨዋታ ባህሪያቱን እና የስነልቦናዊ አስፈሪ ገጽታዎችን ፍንጭ ይሰጣል። በTwisted II ስቱዲዮ የተሰራው ይህ መጪው ጨዋታ የአስፈሪውን የጨዋታ ልምድ ለማሻሻል ተጫዋቾችን በአንደኛ ሰው እይታ ውስጥ ለማጥለቅ ያለመ ነው። የጨለማ ስብራት አስገራሚ የከባቢ አየር አስፈሪ ገጠመኞችን ቃል የሚገቡ ልዩ የጨዋታ አካላትን ያሳያል።
ተጎታች ተጫዋቾቹ ሊመረመሩባቸው የሚችሉ የተለያዩ አስፈሪ እና የተለዩ አካባቢዎችን ያሳያል፣ ይህም የተረጋገጠ ጠንካራ ጉዞ በሚያስደነግጥ እና በሚያስደነግጥ የጨዋታ አጨዋወት ክፍሎች የተሞላ ነው።
የጨለማው ስብራት ተጎታች ፊልም የሚጀምረው በVHS-style አስፈሪ አቀራረብ ሲሆን አንድ የተሰቃየ ሰው ትግል ሲያካፍል እና አስጨናቂውን የሃሳቦቹን መነሻ ለማወቅ ያለውን ፍላጎት ሲገልጽ ነው። ይህ ለጨዋታው የስነ-ልቦና አስፈሪ አካላት መድረክን ያዘጋጃል, ይህም ገፀ ባህሪው ከውስጥ አጋንንቱ ጋር የሚያደርገውን ከፍተኛ ውጊያ ያጎላል.
ከዚያም ተጎታችው በጨለማ ስብራት ውስጥ የሚካተቱትን ቀዝቃዛ ደረጃዎችን ለመምረጥ ይሸጋገራል። እነዚህ አካባቢዎች፣ ከአንደኛ ሰው አንፃር የቀረቡት፣ አስፈሪ እና የማይፈሩ ናቸው። የመነሻ ደረጃው እንደ ቀላል ኮሪደር ሆኖ ይታያል ነገር ግን በፍጥነት ወደ አስጨናቂ ቦታ ይቀየራል አስፈሪ ፍጡር ወደ ሚኖርበት ቦታ፣ ይህም የዋና ገፀ ባህሪውን የቅዠት እይታ ላይ አፅንዖት ይሰጣል።
ከደረጃው ዲዛይን በተጨማሪ ተጎታች ፊልሙ በጨዋታው ላይ ከፍተኛ ስጋት የሚፈጥሩ እንደ ገዳይ የሚበር ጥንዚዛዎች እና ከምድር ውጪ ያሉ ፍጥረታትን አስፈሪ ፍጥረታት ያሳያል።
በአጠቃላይ፣ የጨለማ ስብራት ተጎታች የደረጃ ንድፉን እና አስፈሪ ፍጥረታትን ያልተረጋጋ አካላትን በተሳካ ሁኔታ ይይዛል፣ ይህም ገፀ ባህሪው ከቅዠት ሁኔታ ለማምለጥ የሚያደርገውን ከፍተኛ ጥረት ላይ አፅንዖት ይሰጣል። ይህ በተለይ ለአስፈሪ አድናቂዎች የሚያቀርብ አስደሳች እና ልዩ የስነ-ልቦና አስፈሪ የጨዋታ ልምድን ይሰጣል።
Dark Fracture በ2024 ሊለቀቅ ነው እና በ PlayStation 5፣ PlayStation 4፣ Xbox Series X/S እና ፒሲ መድረኮች ላይ ይገኛል። የጨዋታው የፕሮሎግ እትም በእንፋሎት ላይም ይገኛል፣ ለተጫዋቾቹ ፅንሰ-ሀሳቡን እና የተለያዩ አካላትን በድብቅ ለመመልከት፣ ይህም የሚመጣውን እንዲጠብቁ ያስችላቸዋል።
ምንጮች:
- ጠማማ II ስቱዲዮ ድር ጣቢያ