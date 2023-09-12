የክራንክብሮዘርስ ማህተም 1 ቪ2 ጠፍጣፋ ፔዳል፡ አስደናቂ መያዣ እና መረጋጋት በተመጣጣኝ ዋጋ

የ Crankbrothers Stamp 1 V2 ጠፍጣፋ ፔዳል የታዋቂው የስታምፕ ክልል እንደገና የተነደፈ ስሪት ነው። እነዚህ የተዋሃዱ-ሰውነት ፔዳዎች በጣም ጥሩ መያዣ እና መረጋጋት ይሰጣሉ, ይህም ለተራራ ብስክሌት ነጂዎች ከፍተኛ ምርጫ ያደርጋቸዋል.
የ Stamp 1 V2 ፔዳሎች ከሚታዩት ባህሪያት አንዱ በቂ መያዣ ነው, ይህም ለተንቀሳቃሽ የብረት ካስማዎች ምስጋና ይግባው. ፔዳሎቹ ከEU35 እስከ EU49 የሚደርሱ እግሮች ላሏቸው አሽከርካሪዎች የሚያገለግሉ ትናንሽ እና ትላልቅ መጠኖችም አላቸው።
109x109 ሚሜ በትልልቅ ነጥቦቻቸው ይለካሉ, የ Stamp 1 V2 ፔዳሎች በውጫዊው ጠርዝ ላይ ትንሽ ግርዶሽ ያለው ተመጣጣኝ መድረክ አላቸው. ፔዳሎቹ በተጭበረበረ ክሮሞሊ ብረት ስፒል ላይ ይሽከረከራሉ እና ለስላሳ ቀዶ ጥገና ሁለት የ IGUS ቁጥቋጦዎችን ያሳያሉ።
በእያንዳንዱ ጎን 10 ተነቃይ ፒን ፣ ከፔዳሉ አካል 5 ሚሜ ወጣ ፣ የስታምፕ 1 ቪ2 ፔዳሎች ሊበጅ የሚችል ጉተታ ያቀርባሉ። የፔዳሎቹ የታጠቁ እና የተጨማለቁ ጠርዞች ተጽዕኖዎችን ለማራገፍ እና ዘላቂነትን ለማሻሻል ይረዳሉ።
የስታምፕ 1 ቪ2 ፔዳሎች ሙሉ ለሙሉ አገልግሎት የሚሰጡ እና እንደገና ሊገነቡ የሚችሉ በመሆናቸው ጥገናን ቀላል ያደርገዋል። እንደ ከፍተኛ ደረጃ ስታምፕ 7 ያለ የቅባት ወደብ ባይኖራቸውም ለረጅም ጊዜ የሚቆይ አፈጻጸም ለማቆየት አሁንም ቀላል ናቸው።
እነዚህ ፔዳሎች በክራንክብሮዘርስ የአምስት አመት ዋስትና የተሸፈኑ እና በአምስት የተለያዩ ቀለሞች ይገኛሉ. ጥቁር፣ መጠነ-ትልቅ የፍተሻ ናሙና በአንድ ጥንድ 350 ግራም ይመዝናል፣ ይህም ጥንካሬን ሳያጠፉ ክብደታቸው ቀላል ያደርገዋል።
በአጠቃላይ፣ የ Crankbrothers Stamp 1 V2 ጠፍጣፋ ፔዳሎች በተመጣጣኝ ዋጋ አስደናቂ መያዣ እና መረጋጋት ይሰጣሉ። ጀማሪም ሆኑ ልምድ ያለው አሽከርካሪ፣ እነዚህ ፔዳሎች ለተራራ ብስክሌትዎ ምርጥ ምርጫ ናቸው።
ምንጮች:
– ክራንክብሮዘርስ ማህተም 1 V2 ጠፍጣፋ ፔዳዎች
– Crankbrothers Stamp ክልል