የጂም ክራመር መብረቅ ዙር፡ የአክሲዮን ምርጫዎች እና ማስጠንቀቂያዎች

በዚህ የ"Mad Money" መብረቅ ዙር እትም አስተናጋጅ ጂም ክራመር በጠሪዎች የቀረቡትን የተለያዩ አክሲዮኖች ላይ ፈጣን እይታውን ሰጥቷል። የእሱ ግንዛቤዎች እነሆ፡-
1. ኖርፎልክ ደቡባዊ፡ ክሬመር ኖርፎልክ ደቡብን ማራኪ አድርጎ ይቆጥረዋል፣ በአሁኑ ጊዜ ከረዥም ጊዜ በኋላ በርካሽ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ በመግለጽ። በመጀመሪያ ደረጃ 50 አክሲዮኖችን በመግዛት እና ከዚያ በላይ ከመግዛቱ በፊት ገዢዎች ቀስ በቀስ አክሲዮኖችን እንዲገዙ ይመክራል.
2. ሶፊ: ክሬመር ለሶፊ ያለውን ተስፋ ይገልፃል, አክሲዮኑ ቀድሞውኑ በእጥፍ ጨምሯል ነገር ግን መጨመር ሊቀጥል ይችላል.
3. VinFast: ክሬመር በ VinFast ላይ ኢንቬስት ማድረግን በጥብቅ ይመክራል. የመኪና ሽያጭ አለመኖሩን በማጉላት ከኩባንያው መራቅ እንዳለበት በመግለጽ በይፋ የሚሸጥ አክሲዮን መሆን እንደሌለበት አጽንኦት ሰጥቷል።
4. PG&E፡ PG&Eን በተመለከተ የተለየ አስተያየት ወይም አስተያየት አልተሰጠም።
5. Arrowhead Pharmaceuticals፡- ክሬመር በአሁኑ ወቅት ገንዘብ እያጡ ያሉትን አክሲዮኖች እንደሚያስወግድ ገልጿል። እንደ አቅም ኢንቨስትመንት ከመቁጠሩ በፊት ስለ Arrowhead Pharmaceuticals ተጨማሪ መረጃ እንደሚያስፈልገው ይጠቅሳል።
6. አክሰንቸር፡ ክሬመር ልዩ ነው ለሚላቸው ለዋና ስራ አስፈፃሚው ጁሊ ስዊት አክሰንቸርን አወድሷል። እሱ አጽንዖት የሚሰጠው Accenture ንግዶች የቴክኖሎጂን ውስብስብነት ለመዳሰስ እንደሚረዳ እና እንደ “ዲጂቲዘር” ይሰራል።
7. Alnylam Pharmaceuticals፡- Alnylam Pharmaceuticalsን በተመለከተ የተለየ አስተያየት ወይም አስተያየት አልተሰጠም።
እነዚህ በመብረቅ ዙር ክፍል ወቅት በ Cramer የተሰጡ ፈጣን አስተያየቶች መሆናቸውን እና እንደ አጠቃላይ የኢንቨስትመንት ምክር መታየት እንደሌለባቸው ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። ባለሀብቶች ማንኛውንም የኢንቨስትመንት ውሳኔ ከማድረጋቸው በፊት ጥልቅ ጥናትና ምርምር እንዲያካሂዱ ይበረታታሉ።
ምንጮች:
- “Mad Money” ከጂም ክራመር፣ CNBC (www.cnbc.com) ጋር