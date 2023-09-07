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ጂም ክሬመር የቻይና አይፎን እገዳ ቢጣልባትም ባለሀብቶች አፕል አክሲዮን እንዲይዙ ይመክራል።

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 7, 2023
ጂም ክሬመር የቻይና አይፎን እገዳ ቢጣልባትም ባለሀብቶች አፕል አክሲዮን እንዲይዙ ይመክራል።

የCNBC ባልደረባ ጂም ክራመር ቻይና በመንግስት ሰራተኞች አይፎን እንዳይጠቀሙ መከልከሏን ተከትሎ ባለሃብቶች የአፕል አክሲዮን እንዳይሸጡ አሳስቧል። የአፕል አክሲዮን ከዜና በኋላ ወድቋል ፣ ክሬመር በኩባንያው ሁኔታውን ለማስተካከል እና ለማሰስ ባለው ችሎታ ላይ ሙሉ እምነት አለው።

ቻይና ከጠቅላላ ገቢዋ 18 በመቶውን ይሸፍናል በሦስተኛ ደረጃ ላይ የምትገኘው የአፕል ገበያ ነች። በተጨማሪም በሀገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው የአፕል ምርቶች ይመረታሉ. ለመንግስት ሰራተኞች የአይፎን ስልኮች እገዳው በአፕል ገቢ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። ይሁን እንጂ ክሬመር አፕል ውጤቶቹን ለመቀነስ አማራጭ መፍትሄዎችን የማግኘት ችሎታ እንዳለው ያምናል.

ክሬመር እንደ አልፋቤት (የጉግል የወላጅ ኩባንያ) እና አማዞን ያሉ ሌሎች የቴክኖሎጂ ግዙፍ ኩባንያዎችን በመጥቀስ የአፕልን መላመድ አስፈላጊነት ያጎላል። እነዚህ ኩባንያዎች በጊዜ ሂደት የሚሰጡትን አቅርቦቶች በተሳካ ሁኔታ አሻሽለዋል, ይህም ዘላቂ እድገትን ያመጣል. ክሬመር አፕል በዋና ስራ አስፈፃሚ ቲም ኩክ መሪነት የቻይናን ስጋቶች እና የአፕል የንግድ ፍላጎቶችን የሚፈታ ስምምነት ሊያገኝ እንደሚችል ይጠቁማል።

የአፕል አክሲዮኖችን ለመሸጥ የመረጡ ባለሀብቶች ወደፊት በሚለቀቁት የአይፎን ልቀቶች ወይም ባልተገለጸ አዲስ ይዘት ምክንያት ሊከሰቱ የሚችሉ የአክሲዮን ጭማሪዎች ሊያጡ ይችላሉ። ክሬመር የአፕል ስኬት እጅግ በጣም ጥሩ በሆኑት ስልኮቹ ላይ ብቻ ሳይሆን እራሱን በአዲስ ፈጠራ እና አዳዲስ እድሎችን በማሰስ ላይ የተመሰረተ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል።

በማጠቃለያው ክሬመር ኩባንያው በቻይና የአይፎን እገዳ የሚገጥሙትን ማንኛውንም ፈተናዎች መላመድ እና ማሸነፍ እንደሚችሉ በማመን ባለሃብቶች የአፕል አክሲዮኖቻቸውን እንዲይዙ ይመክራል።

ምንጮች:
- CNBC (ምንጭ ጽሑፍ)

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