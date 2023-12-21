በእንስሳት-ወለድ ዳሳሾች በኩል የአየር ንብረት ውሂብን መክፈት

በቅርብ ጊዜ የተደረገ ጥናት የአየር ንብረት መረጃን ከሩቅ ክልሎች ለማግኘት አዲስ ዘዴ አሳይቷል፡ በእንስሳት ላይ የተጫኑ ዳሳሾች። እነዚህ ዳሳሾች በመጀመሪያ በዱር አራዊት ጥበቃ ጥረቶች ላይ ለመርዳት የተነደፉ እንደ ሙቀት እና ጨዋማነት ያሉ የሜትሮሎጂ መለኪያዎችን በመሰብሰብ ረገድ ጠቃሚ መሳሪያዎች መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ከግሎባል ደቡብ የአየር ንብረት ጥናት እና መረጃ እጥረት ጋር ይህ ግኝት እነዚያን ክፍተቶች ለመሙላት ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
በዬል ዩኒቨርሲቲ የስነ-ምህዳር የዶክትሬት ተማሪ ዲዬጎ ኤሊስ-ሶቶ፣ በእነዚህ ዳሳሾች የታጠቁ እንስሳት የአየር ሁኔታ ጣቢያዎች መረብ ሊሆኑ እንደሚችሉ ገልጿል፣ በተለይም እንደ አንታርክቲካ ባሉ በጣም ሩቅ አካባቢዎች። ወደ እነዚህ ክልሎች በመግባት ለአየር ሁኔታ ትንበያ እና የአየር ንብረት ለውጥ ትንበያዎችን ለማሻሻል አስፈላጊ የሆኑትን እጅግ በጣም ብዙ የሚቲዮሮሎጂ መረጃዎችን መሰብሰብ ይችላሉ።
“በእንስሳት የሚተላለፉ ዳሳሾች በተለዋዋጭ የአየር ጠባይ ላይ እንደ ባዮሎጂያዊ መረጃ መነፅር” በሚል ርዕስ ባዘጋጁት አዲስ ወረቀት ላይ ኤሊስ-ሶቶ እና ቡድኑ የሜትሮሎጂ ክስተቶችን እንድንረዳ የእንስሳትን ሚና አጽንኦት ሰጥተዋል። በዘመናዊ ዳሳሾች የታጠቁ እንስሳት በከሰል ማዕድን ማውጫ ውስጥ እንደ የ 21 ኛው ክፍለ ዘመን የካናሪ ስሪት ሆነው ሊያገለግሉ እንደሚችሉ ይጠቁማሉ ፣ ይህም በአየር ጥራት ፣ ብክለት እና ሌሎች የአካባቢ ሁኔታዎች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ።
ይህ የፈጠራ አካሄድ በዓለም ዙሪያ ካሉ ተመራማሪዎች ትኩረት ስቧል። ጥናቱ የአየር ጥራትን እና የብክለት ግምትን ለመሰብሰብ ከርግቦች ጋር የተያያዙ ጥቃቅን የጂፒኤስ ቦርሳዎችን በመጠቀም በከተማ አካባቢ ስላለው ብክለት የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር ያስችላል። በተጨማሪም፣ አስተላላፊዎችን ከእንስሳት ጋር ማያያዝ ተመራማሪዎች እንቅስቃሴያቸውን እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል፣በተለይ አንድ ዝርያ ወሳኝ የሆነ የጥበቃ ችግሮች ሲያጋጥመው።
ይህንን ቴክኖሎጂ ከሚጠቀሙት ሳይንቲስቶች አንዱ በዩኒቨርሲዳድ ፔሩና ካዬታኖ ሄሬዲያ የሚገኘው የትሮፒካል ሕክምና ተቋም ዶክተር ገብርኤል ካራስኮ-ኢስኮባር ነው። እንደ ሰው አልባ አውሮፕላኖች፣ የአየር ሁኔታ ጣቢያዎች እና የአየር ብክለት ዳሳሾች ያሉ አነስተኛ ዋጋ ያላቸውን ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም በአየር ንብረት እና በበሽታዎች መካከል ያለውን ትስስር በአካባቢ ደረጃ ማጥናት አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል። የመረጃ አሰባሰብን ደረጃውን የጠበቀ እና ከተገመተው ሞዴሎች ጋር በማዋሃድ ዓላማው እንደ ዴንጊ ላሉ በሽታዎች የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓቶችን ማዘጋጀት እና የህዝብ ጤና ተጽኖአቸውን መቀነስ ነው።
ይህ እጅግ በጣም ጠቃሚ ምርምር እንስሳት በአየር ንብረት መረጃ አሰባሰብ ውስጥ የሚጫወቱትን ወሳኝ ሚና ከማጉላት ባለፈ በጥበቃ ጥበቃ ጥረቶች ውስጥ የተለያዩ ድምፆች እና አመለካከቶች አስፈላጊ መሆናቸውን አጉልቶ ያሳያል። በምርምር ውስጥ ብዙም ያልተወከሉ አናሳዎችን በማካተት እና የጥበቃ ውሳኔዎችን ማህበራዊ፣ ባህላዊ እና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት አወንታዊ እና ዘላቂ ውጤት ለማምጣት መስራት እንችላለን።
በማጠቃለያው ከእንስሳት የሚተላለፉ ዳሳሾች የአየር ንብረት መረጃን ከሩቅ ክልሎች ለመሰብሰብ ጥሩ መንገድ ይሰጣሉ። ይህ የፈጠራ አካሄድ የዱር እንስሳት ጥበቃ ጥረቶችን በማገዝ ጠቃሚ መረጃ መገኘቱን ያረጋግጣል። ተጨማሪ ፍለጋ እና ወደ ትንበያ ሞዴሎች ከተዋሃዱ ይህ ቴክኖሎጂ በአየር ንብረት ሳይንስ እና በሕዝብ ጤና ላይ ትልቅ ጠቀሜታ ሊኖረው ይችላል።