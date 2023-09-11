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የአፕል አክሲዮን የአይፎን ክስተቶችን ከጀመረ በኋላ ብዙ ጊዜ ይስተዋላል

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 11, 2023
የአፕል አክሲዮን የአይፎን ክስተቶችን ከጀመረ በኋላ ብዙ ጊዜ ይስተዋላል

የአፕል አይፎን 15 የአይፎን XNUMX ምርት ገበያ ማክሰኞ ሊካሄድ ነው፣ ባለሃብቶች በኩባንያው አክሲዮን ላይ ያለውን ተጽእኖ እየጠበቁ ነው። ከታሪክ አኳያ የአፕል አክሲዮን እንደ አይፎን ጅምር ካሉ አመታዊ ክስተቶቹ በኋላ ቀንሷል።

የገበያ ዘጋቢ ያሬድ ብሊከር ከያሆ ፋይናንስ እንደገለፀው እነዚህን ክስተቶች ተከትሎ ባለሀብቶች "ዜናውን መሸጥ" የተለመደ ነው. በመግቢያው ላይ፣ የአፕል አክሲዮን በተለምዶ አነስተኛ ጭማሪን ይመለከታል፣ ነገር ግን በዝግጅቱ ወቅት እና በኋላ የመሸጥ ልምድ ያጋጥመዋል።

Blikre በ Apple's ክምችት ውስጥ በቅርብ ጊዜ መቀነስን አጉልቶ ያሳያል, ይህም ከመጠን በላይ ወደተሸጠው ግዛት አመጣው። ምንም እንኳን ይህ መውደቅ ቢኖርም ፣ አክሲዮኑ ከተመዘገበው ከፍተኛ ደረጃ በ 10% ብቻ ቀንሷል ፣ ይህም ትልቅ ውድቀት የማይቀር መሆኑን ይጠቁማል ።

ከ2007 ጀምሮ ታሪካዊ መረጃዎችን መለስ ብለን ስንመለከት፣ Blikre በአፕል አክሲዮን ዙሪያ ያለውን አሉታዊ ወቅታዊነት ተመልክቷል። በተለይ ሴፕቴምበር ያለማቋረጥ ለክምችቱ መጥፎ ወር ሆኖ ቆይቷል። አንድ ባለሀብት 1,000 ዶላር ኢንቨስት ቢያደርግ እና አፕል በ1980 ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ በሴፕቴምበር ላይ ብቻ አውጥተው ቢሆን ኖሮ አሁን 80 ዶላር ብቻ ይኖራቸዋል ይህም የ92 በመቶ ኪሳራ ያሳያል።

ኦክቶበር ባለፈው ጊዜ ለአፕል አወንታዊ መመለሻዎችን ቢያሳይም፣ Blikre በዛ ወር ላይ ለከፍተኛ የአክሲዮን ዋጋ መጨመር ብቻ መታመንን ያስጠነቅቃል። እሱ ነሐሴ, ሌላ ታሪካዊ አዎንታዊ ወር, በእርግጥ በዚህ ዓመት ለ Apple አሉታዊ እንደነበረ ይጠቁማል. የገቢ መቀነስ ለዚህ ወቅታዊ መዛባት አስተዋፅዖ ካደረጉ ምክንያቶች አንዱ ሊሆን ይችላል።

በአጠቃላይ አፕል አዳዲስ ምርቶቹን ሲያስተዋውቅ በአክሲዮኑ ውስጥ አንዳንድ የመጀመሪያ ደስታ ሊኖር ቢችልም ብሊከር ክስተቱ ራሱ በተለምዶ “ዜናውን መሸጥ” እንደሆነ ይጠቁማል። ቢሆንም, እሱ አስከፊ ሁኔታ እንዳልሆነ አጽንዖት ሰጥቷል.

ምንጮች:
- ያሁ ፋይናንስ ገበያዎች ዘጋቢ ያሬድ ብሊክሬ

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