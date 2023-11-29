የአየርላንድ የመጀመሪያዋ የሳተላይት ስብስብ በመንገዱ እየመሩ የቡሽ ሴቶች ጋር ታሪክ ለመስራት

ለአየርላንድ የጠፈር ምርምር ስራ አስደሳች እድገት የሀገሪቱ የመጀመሪያዋ ሳተላይት በሚቀጥለው ሳምንት ወደ ምህዋር ልታጥቅ ነው። ይህንን ስኬት የበለጠ አስደናቂ የሚያደርገው ከካውንቲ ኮርክ የመጡ ሁለት የተዋጣላቸው ሴቶች የሚጫወቱት ማዕከላዊ ሚና ነው።
በ UCD የጠፈር ሳይንስ ቡድን ውስጥ የፒኤችዲ ተማሪ የሆነችው ላውራ ኮተር እና ሁለቱም የ UCD EIRSAT-1 ቡድን ዋና አባላት የሆኑት ራቸል ዱንውዲ መሬቱን የሚሰብረውን ሳተላይት በመንደፍ እና በመገንባት አስተዋፅዖ አበርክተዋል። ይህ አስደናቂ ተግባር አየርላንድን በጠፈር ቴክኖሎጂ እድገት ውስጥ ካሉት የአለም መሪዎች መካከል ያስቀምጣል።
በላውራ፣ ራቸል እና የዩሲዲ ቡድን በትጋት የተሰራው EIRSAT-1 ሳተላይት ሰፊ በሆነው የጠፈር ስፋት ላይ ሶስት የተለያዩ ሙከራዎችን ለማድረግ ተዘጋጅቷል። ተልእኮው ጠቃሚ መረጃዎችን መሰብሰብ እና በአይሪሽ ካምፓስ ውስጥ ወዳለው የትእዛዝ ማእከል ማስተላለፍን ያካትታል። ከቁልፍ ሙከራዎች አንዱ የጥንቱን አጽናፈ ሰማይ ሚስጥሮች መመርመር የሚችል አዲስ መሳሪያ መሞከርን ያካትታል።
የላውራ እውቀት በጋማ ሬይ ፍንዳታ (GRBs) እና ሱፐር ኖቫ፣ በአካዳሚክ ጉዞዋ ወቅት በጥልቀት የመረመረቻቸው ጉዳዮች ላይ ነው። እ.ኤ.አ. በ 2022 በፊዚክስ በሥነ ፈለክ እና ስፔስ ሳይንስ ከዩሲዲ BSc አግኝታለች፣ የላውራ ወቅታዊ ትኩረት በEIRSAT-1 ሳተላይት ሙከራ እና ስራዎች ላይ ነው። ቀጣይነት ያለው የፒኤችዲ ምርምሯን ለማሳደግ በሳተላይቱ መመርመሪያ የሚሰበሰበውን መረጃ ለመጠቀም ታስባለች።
በቅርቡ የአየርላንድን የመጀመሪያ ሳተላይት ልታመጥቅ ስትል ላውራ ኮተር እና ራቸል ዱንውዲ ያበረከቱት አስተዋፅኦ አገሪቷ የጠፈር ቴክኖሎጂን ለማራመድ እና በመስክ የፆታ እኩልነትን ለማሳደግ ያላትን ቁርጠኝነት ያጎላል። ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ቁርጠኝነት እና ገንቢ ስራ የካውንቲ ኮርክ ኩሩ ተወካዮች እንዲሆኑ ብቻ ሳይሆን የወደፊት ትውልዶች ኮከቦችን እንዲደርሱ ያነሳሳቸዋል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
Q: የአየርላንድ የመጀመሪያዋ ሳተላይት ስም ማን ይባላል?
A: የአየርላንድ የመጀመሪያዋ ሳተላይት EIRSAT-1 ትባላለች።
Q: EIRSAT-1 ሳተላይት ምን አይነት ሙከራዎችን ያደርጋል?
A: EIRSAT-1 ሳተላይት ሶስት ሙከራዎችን ያካሂዳል, ይህም የላቀ መሳሪያ በመጠቀም የቀደምት አጽናፈ ሰማይን ማሰስን ያካትታል.
Q: በEIRSAT-1 ሳተላይት ልማት ውስጥ የተሳተፉት ቁልፍ ግለሰቦች እነማን ናቸው?
A: ላውራ ኮተር እና ራቸል ዱንዉዲ ከካውንቲ ኮርክ የዩሲዲ ቡድን ዋና አባላት ናቸው ሳተላይቱን የመንደፍ እና የመገንባት።
Q: የላውራ ኮተር የእውቀት ዘርፍ ምንድነው?
A: ላውራ በጋማ-ሬይ ፍንዳታ (GRBs) እና በሱፐርኖቫዎች ላይ የተካነች ሲሆን በአሁኑ ጊዜ በEIRSAT-1 ሳተላይት ሙከራ እና ስራዎች ላይ ትኩረት በማድረግ ላይ ትገኛለች።
Q: በEIRSAT-1 ሳተላይት የተሰበሰበ መረጃ እንዴት ጥቅም ላይ ይውላል?
A: በሳተላይቱ መመርመሪያ የተሰበሰበው መረጃ የላውራ ኮተርን ቀጣይ የፒኤችዲ ጥናቶችን ጨምሮ ለተጨማሪ ምርምር ይጠቅማል።