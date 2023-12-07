የኤሌክትሮኖች የኳንተም ግዛቶችን መቆጣጠር፡ በአቶሚክ ኃይል ማይክሮስኮፕ ውስጥ የተደረገ ግኝት

የሬገንስበርግ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት በአቶሚክ ኃይል ማይክሮስኮፒ (ኤኤፍኤም) መስክ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ግኝት አግኝተዋል። በቅርብ ጊዜ በታዋቂው ጆርናል ኔቸር ላይ በወጣ ጥናት ተመራማሪዎቹ ከፍተኛ ጥራት ያለው ኤኤፍኤምን በመጠቀም የግለሰብ ኤሌክትሮኖችን የኳንተም ሁኔታ ለመቆጣጠር የሚያስችል ዘዴ ፈጥረዋል።
በዙሪያችን ያለው ዓለም በሚያስደንቅ ሁኔታ ትናንሽ አካላት በሆኑ ሞለኪውሎች የተዋቀረ ነው። አንድ ትንሽ ብናኝ እንኳን የማይታሰብ የእነዚህ ሞለኪውሎች ብዛት ይዟል። ለቴክኖሎጂ እድገት ምስጋና ይግባቸውና አሁን እነዚህን ጥቃቅን አወቃቀሮች በአጉሊ መነጽር እና በምርመራ ላይ ባለው ሞለኪውል መካከል ያለውን ሃይል በመለየት የሚሰራውን AFM በመጠቀም ማየት እንችላለን።
ኤኤፍኤም የሞለኪውሎችን ውስጣዊ መዋቅር እንድንመለከት ቢፈቅድልንም, ስለ ንብረታቸው ሁሉ አጠቃላይ ግንዛቤን አይሰጥም. ለምሳሌ በሞለኪውል ውስጥ የአተሞችን ስብጥር መወሰን ፈታኝ ነው። ይሁን እንጂ ሳይንቲስቶች በሕክምና ኤምአርአይ ስካነሮች ውስጥ ጥቅም ላይ ከዋሉት መርሆዎች ጋር ተመሳሳይነት ያለው እንደ ኤሌክትሮን ስፒን ሬዞናንስ (ESR) ያሉ አማራጭ መሣሪያዎች በእጃቸው አላቸው።
በተለምዶ ESR ሊታወቅ የሚችል ምልክት ለማምረት ብዙ ቁጥር ያላቸው ሞለኪውሎች ያስፈልገዋል, ይህም የግለሰብ ሞለኪውሎችን ለመተንተን የማይቻል ያደርገዋል. ነገር ግን፣ የሬገንስበርግ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የኤሌክትሮን ስፒን ሬዞናንስ ምልክቶችን ከአንድ ሞለኪውል በቀጥታ እንዲያውቁ በማድረግ ESRን ወደ AFM በተሳካ ሁኔታ አዋህደዋል።
ይህ የዕድገት እድገት የግለሰብ ሞለኪውሎችን ለመለየት ያስችላል፣ በምስሉ በተቀረጸው ሞለኪውል ውስጥ የአተሞች ስብጥር ላይ ግንዛቤን ይሰጣል፣ አይሶቶፖችን ጨምሮ፣ እነዚህም ተመሳሳይ አቶም በኒውክሊዮቻቸው ውስጥ የተለያየ የኒውትሮን ብዛት ያላቸው።
ከዚህም በላይ ተመራማሪዎቹ በአንድ ሞለኪውል ውስጥ የሚሽከረከሩትን የኳንተም ሁኔታ በኤሌክትሮን የሚሽከረከርበትን ሁኔታ መቆጣጠር የሚቻለው ይህንን የተቀናጀ ቴክኒክ በመጠቀም እንደሆነ ደርሰውበታል። ኳንተም ኮምፒውተሮች ለመረጃ መጥፋት ሳይሸነፉ ኳንተም ግዛቶችን በመቆጣጠር ላይ ይመካሉ። አለመመጣጠን ሳይከሰት የኤሌክትሮኖችን የኳንተም ሁኔታ ደጋግሞ የመቆጣጠር ችሎታ የኳንተም ኮምፒውቲንግን መስክ ለማራመድ ዕድሎችን ይከፍታል።
በተጨማሪም፣ የሞለኪውልን አካባቢ በምስል በመሳል፣ ይህ አዲስ ዘዴ የአቶሚክ-ልኬት አካባቢ በኳንተም ኮምፒውተሮች ውስጥ አለመመጣጠን ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር እና እሱን ለመከላከል መንገዶችን ለማግኘት አስተዋፅዖ ያደርጋል።
ይህ መሰረታዊ ምርምር የተደረገው በ ERC Synergy Grant MolDAM (ቁጥር 951519) እና በጀርመን የምርምር ፋውንዴሽን (ቁጥር RE2669/6-2) ነው። ጥናቱ “ነጠላ ሞለኪውል ኤሌክትሮን ስፒን ሬዞናንስ በአቶሚክ ኃይል ማይክሮስኮፒ” የሚል ርዕስ ያለው በሊዛን ሴሊ እና የሬገንስበርግ ዩኒቨርሲቲ ባልደረቦች ነው።
ማጣቀሻ:
ሴሊ, ኤል., እና ሌሎች. (2023) ነጠላ-ሞለኪውል ኤሌክትሮን ስፒን ሬዞናንስ በአቶሚክ ኃይል ማይክሮስኮፒ አማካኝነት። ተፈጥሮ። doi.org/10.1038/s41586-023-06754-6.