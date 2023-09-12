የUbisoft XDefiant ዘግይቷል የምስክር ወረቀት መከልከል በ PlayStation እና Xbox

የUbisoft መጪ ጨዋታ XDefiant በ PlayStation እና Xbox የማረጋገጫ ችግሮች ምክንያት ዘግይቷል። የጨዋታው ዋና አዘጋጅ ማርክ ሩቢን በብሎግ ልኡክ ጽሁፍ አማካኝነት ለተጫዋቾች ማሻሻያ አጋርቷል፣ Ubisoft ጨዋታውን ለሰርቲፊኬት በጁላይ እንዳቀረበ ገልጿል። ነገር ግን፣ በኦገስት አጋማሽ ላይ፣ XDefiant "አይተላለፍም" የሚል ውጤት አግኝቷል።
ሩቢን የሚፈለገውን የማክበር ስራ አቅልለው እንደገመቱት አምነው፣ “ያለፈ ቢሆን ኖሮ በኦገስት መጨረሻ ላይ መላክ እንችል ነበር። ግን አልሆነም፤ ስለዚህም ያለፉትን ሶስት እና አራት ሳምንታት እነዚያን ጉዳዮች በማስተካከል እና ሌላ ለማቅረብ ተዘጋጅተናል።
ጥሩ ዜናው XDefiant ከሁለት ሳምንት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ለመጀመሪያዎቹ ወገኖች በድጋሚ ይቀርባል፣ ይህም ከሴፕቴምበር አጋማሽ እስከ መጨረሻው ሊለቀቅ እንደሚችል ይጠቁማል። ነገር ግን፣ ሩቢን ጨዋታው ሁኔታዊ ማለፊያ የሚቀበልበትን “ምናልባትም ሁኔታ” ጠቅሷል። ይህ የሚለቀቅበትን ቀን ወደ መጀመሪያ/ኦክቶበር አጋማሽ እንዲገፋ ያደርገዋል።
XDefiant፣በመጀመሪያ በ2021 እንደ ቶም ክላንሲ ርዕስ አስተዋወቀ፣ በቅርብ ወራት ውስጥ በርካታ የቅድመ-ይሁንታ ስሪቶችን አልፏል። ሩቢን እንዳብራራው ዩቢሶፍት የጽኑ የሚለቀቅበትን ቀን ያላሳወቀበት ምክንያት የቅድመ-ይሁንታ ሙከራዎችን የገበያ ክስተቶችን ብቻ ሳይሆን እውነተኛ ሙከራዎች አድርገው ስለሚቆጥሩ ነው። ግቡ ጠቃሚ ግብረመልስ መሰብሰብ እና የተወለወለ እና አስደሳች የሆነ የጨዋታ ልምድን ማረጋገጥ ነው።
ሩቢን የብሎግ ልኡክ ጽሁፍን ያጠናቀቀው የተጣጣሙ ችግሮችን ለመፍታት በትጋት እየሰሩ ስለሆነ የሚለቀቁበት ቀን በተቻለ ፍጥነት እንደሚሆን እና በ PlayStation እና Xbox የተቀመጡ አስፈላጊ መስፈርቶችን በማሟላት ላይ ነው።
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