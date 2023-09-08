በFortinet FortiOS SSL-VPN እና Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus ውስጥ ያሉ በርካታ የብሔረሰብ ተዋናዮች ጉድለቶችን እየበዘበዙ ነው፣ CISAን ያስጠነቅቃል

የዩኤስ የሳይበር ደህንነት እና የመሠረተ ልማት ደህንነት ኤጀንሲ (ሲአይኤ) በፎርቲኔት ፎርቲኦኤስ SSL-VPN እና Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus ውስጥ የደህንነት ተጋላጭነቶችን ስለሚጠቀሙ የበርካታ ሀገር-መንግስት ተዋናዮች ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። እነዚህ ተዋናዮች ያልተፈቀደላቸው የተበላሹ ስርዓቶች መዳረሻ እያገኙ እና ጽናት እየመሰረቱ ነው።
በሲአይኤ፣ በፌደራል የምርመራ ቢሮ (ኤፍ.ቢ.አይ) እና የሳይበር ብሄራዊ ሚሽን ሃይል (CNMF) በጋራ የታተመው ማንቂያው የብሔር-ግዛት የላቀ ቀጣይነት ያለው ስጋት (APT) ተዋናዮች CVE-2022-47966ን ሲበዘብዙ ቆይተዋል። ይህ ተጋላጭነት የዞሆ ማኔጅ ኢንጂን ሰርቪስ ዴስክ ፕላስ ያልተፈቀደ መዳረሻ እንዲኖር ያስችላል፣ ይህም በኔትወርኮች በኩል ዘላቂነት እና የጎን እንቅስቃሴን ይመራል።
የተሳተፉት አስጊ ቡድኖች ማንነት ባይገለጽም፣ የዩኤስ የሳይበር ኮማንድ (USCYBERCOM) የኢራን ሀገር-መንግስት ሰራተኞች ሊሳተፉ እንደሚችሉ ጠቁሟል።
እነዚህ ግኝቶች ከየካቲት እስከ ኤፕሪል 2023 በሲአይኤ በተካሄደው የአደጋ ምላሽ ተሳትፎ ላይ የተመሰረቱ ናቸው። ተንኮል-አዘል እንቅስቃሴው የተጀመረው በጃንዋሪ 18፣ 2023 መጀመሪያ ላይ እንደሆነ ይታመናል።
የCVE-2022-47966 ተጋላጭነት የርቀት ኮድ አፈጻጸምን የሚያስችለውን ወሳኝ ጉድለትን ያመለክታል፣ ይህም ያልተረጋገጡ አጥቂዎች ተጋላጭ ሁኔታዎችን ሙሉ በሙሉ እንዲቆጣጠሩ ያስችላቸዋል።
አንዴ አጥቂዎቹ የተጋላጭነቱን ሁኔታ በተሳካ ሁኔታ ከተጠቀሙ በኋላ ወደ ዌብ አገልጋዩ የስር-ደረጃ መዳረሻ አግኝተዋል። ከዚያም ተጨማሪ ማልዌርን ማውረድ, አውታረ መረቡ መዘርዘር, የአስተዳደር የተጠቃሚ ምስክርነቶችን መሰብሰብ እና በአውታረ መረቡ ውስጥ ወደ ጎን ይንቀሳቀሳሉ.
በእነዚህ ጥቃቶች ምክንያት የባለቤትነት መረጃ መሰረቁን እስካሁን አልታወቀም።
በጥያቄ ውስጥ ያለው ድርጅት ፋየርዎልን ለመድረስ CVE-2022-42475 የተባለውን ከባድ ስህተት በፎርቲኔት ፎርቲኦኤስ SSL-VPN መጠቀምን የሚያካትት ሁለተኛ የመጀመሪያ መዳረሻ ቬክተር በመጠቀም ተጥሷል።
CISA አጥቂዎቹ ጥቃት ማድረጋቸውን እና የአካል ጉዳተኛ ህጋዊ የአስተዳደር መለያ ምስክርነቶችን ከዚህ ቀደም ከተቀጠረ ኮንትራክተር እንደተጠቀሙ ተናግሯል። የታዩት ተንኮል አዘል ድርጊቶች ከመከሰታቸው በፊት ተጠቃሚው እንደተሰናከለ ተረጋግጧል።
አጥቂዎቹ ብዙ የትራንስፖርት ንብርብር ሴኩሪቲ (TLS) -የተመሰጠሩ ክፍለ ጊዜዎችን ወደተለያዩ የአይፒ አድራሻዎች ሲጀምሩ ተስተውለዋል፣ይህም ከተበላሸው የፋየርዎል መሳሪያ የውሂብ ማስተላለፍን ያሳያል። እንዲሁም ከፋየርዎል ወደ ዌብ አገልጋይ ለመዘዋወር እና የዌብ ዛጎሎችን ለጓሮ መግቢያ ለማሰማራት ትክክለኛ ምስክርነቶችን ተጠቅመዋል።
በሁለቱም አጋጣሚዎች የዛቻ ተዋናዮች ትራኮቻቸውን ለመሸፈን እና የእንቅስቃሴዎቻቸውን ማስረጃ ለማጥፋት የአስተዳደር መለያ ምስክርነቶችን እና ምዝግብ ማስታወሻዎችን ከወሳኝ አገልጋዮች ሰርዘዋል።
በጥቃቶቹ ወቅት የ anydesk.exe executable በሶስት አስተናጋጆች ላይ በየካቲት ወር መጀመሪያ እና በመጋቢት አጋማሽ 2023 ታይቷል። የዛቻ ተዋናዮች አንዱን አስተናጋጅ አበላሽተው በሁለቱ ላይ ፈጻሚውን ለመጫን ወደ ጎን ተንቀሳቅሰዋል።
በእያንዳንዱ ማሽን ላይ AnyDesk የመጫን ዘዴ በአሁኑ ጊዜ አይታወቅም. ተዋናዮቹ የማረጋገጫ መጣያ መሳሪያውን Mimikatz ለማውረድ እና ለማስኬድ ህጋዊውን የ ConnectWise ScreenConnect ደንበኛን ተጠቅመዋል።
አጥቂዎቹ በServiceDesk ሲስተም ውስጥ የታወቀውን Apache Log4j ተጋላጭነት (CVE-2021-44228 ወይም Log4Shell) ለመጀመሪያ መዳረሻ ለመጠቀም ሞክረዋል ግን አልተሳካላቸውም።
እነዚህን ቀጣይ ጥቃቶች ለመከላከል ድርጅቶች አዳዲስ ዝመናዎችን እንዲተገብሩ፣ ያልተፈቀዱ የርቀት መዳረሻ ሶፍትዌሮችን እንዲቆጣጠሩ እና አላስፈላጊ መለያዎችን እና ቡድኖችን ብዝበዛ ለመከላከል እንዲያስወግዱ ይመከራሉ።
ምንጭ፡ [ምንጭ ስም] (ዩአርኤል የለም)